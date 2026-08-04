20% НДС на дешевые посылки: украинцы будут переплачивать за импорт без украинской альтернативы

НДС на посылки с 0 евро: почему Украина внедряет «европейские правила» налогообложения вместо создания собственной индустрии.

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На протяжении последних десятилетий лимит в 150 евро для международных посылок был своеобразной беспошлинной гаванью для украинских потребителей при заказе товаров с зарубежных маркетплейсов. Однако в 2026 году ситуация изменилась: правительство официально направило в парламент законопроект 15460, внедряющий «европейскую» модель налогообложения e-commerce.

Главным толчком к инициативам стал не только поиск дополнительных 10 миллиардов гривен для бюджета, но и требования МВФ и ЕС по гармонизации таможенных правил. Однако пока власть говорит о честной конкуренции, общество и бизнес дискутируют: не станет ли это просто очередным налоговым бременем в условиях, когда собственной промышленности, которую стоило бы защищать, критически мало? Разберем, что именно предлагает новый правительственный проект, и что именно изменится в наших корзинах на AliExpress и Amazon.

Почему именно сейчас?

Идея облагать налогом международные посылки с первого евро возникла не случайно. Украина пытается синхронизировать свое законодательство с таможенной реформой Европейского Союза.

С 1 июля 2026 года в странах ЕС отменен беспошлинный порог в 150 евро для товаров из третьих стран. Вместо этого введен новый механизм — фиксированный сбор в размере 3 евро за каждую товарную позицию в отправлении.

Причина таких изменений — стремительный рост международной онлайн-торговли. По данным Еврокомиссии, только в 2025 году в страны ЕС поступило около 5,9 млрд посылок без уплаты пошлины, что, по мнению европейских властей, создало неравные условия для местного бизнеса.

Украинское правительство использует похожую аргументацию. В Кабмине считают, что украинские производители и продавцы платят НДС и налоги, тогда как товары, заказанные с иностранных маркетплейсов, имеют конкурентное преимущество из-за действующего беспошлинного лимита.

Кроме того, принятие соответствующих законодательных изменений является одним из структурных маяков в программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом и входит в перечень обязательств, от выполнения которых зависит дальнейшее международное финансирование страны.

Что меняет законопроект

Законопроект № 15460 предусматривает внесение изменений в Таможенный кодекс Украины, которые меняют правила налогообложения международных онлайн-покупок.

Главное изменение — отмена действующего освобождения от НДС для товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях стоимостью до 150 евро. Если документ примут, 20% НДС будет начисляться фактически с первого евро стоимости товара. В то же время ввозная пошлина для отправлений до 150 евро, как и раньше, применяться не будет.

Документ также вводит понятие «предприятие электронного интерфейса» — фактически речь идет о международных маркетплейсах и онлайн-платформах, через которые украинцы заказывают товары.

Важно: частные подарки от физического лица физическому лицу стоимостью до 45 евро остаются освобожденными от налогообложения.

Именно на такие маркетплейсы или их уполномоченных представителей предлагается возложить обязанность по начислению, удержанию и уплате НДС в бюджет Украины. Это означает, что покупатель будет платить налог сразу при оформлении заказа на сайте, без дополнительного таможенного оформления или отдельной уплаты после прибытия посылки.

Налог «без очередей»

Правительство предлагает максимально автоматизировать новую модель налогообложения международных посылок, чтобы покупатели не проходили дополнительные таможенные процедуры.

Вместо бумажных деклараций операторы почтовой связи и экспресс-перевозчики будут передавать в таможенные органы электронные реестры международных отправлений. Именно они станут основанием для таможенного оформления товаров.

Иностранные маркетплейсы, продающие товары украинским покупателям, должны будут зарегистрироваться в украинских таможенных органах в качестве плательщиков НДС и получить специальный учетный номер. Это будет касаться, в частности, крупных международных платформ вроде Temu, AliExpress и других.

Для расчета НДС будет применяться официальный валютный курс: для резидентов — курс НБУ на дату оплаты товара, для нерезидентов — курс Европейского центрального банка, определенный законодательством. Такой механизм должен обеспечить автоматическое начисление налога еще на этапе оформления заказа, без дополнительных платежей при получении посылки.

Существует риск, что некоторые маркетплейсы не захотят проходить сложную процедуру регистрации и отчетности в Украине. В таком случае бремя уплаты НДС ляжет непосредственно на плечи получателя через почтового оператора, что приведет к очередям и задержкам.

Финансовая гарантия в 100 тысяч евро

Законопроект № 15460 вводит новый механизм финансового обеспечения уплаты НДС для международной электронной торговли.

Документ предусматривает, что маркетплейс или его уполномоченный посредник в Украине должен предоставить таможенным органам финансовую гарантию в размере, эквивалентном 100 тыс. евро. Она должна обеспечить уплату НДС по товарам, ввозимым в Украину в рамках дистанционной продажи.

Если электронная платформа является нерезидентом Украины, она должна определить украинского посредника, который станет на учет в таможне, будет отвечать за администрирование налога и предоставлять такую гарантию.

Информация о гарантии будет вноситься в специальный электронный реестр международных почтовых и экспресс-отправлений. После подтверждения уплаты НДС в бюджет таможня будет прекращать действие гарантии.

То есть механизм призван обезопасить государство от неуплаты налога, ведь ответственность за его начисление и перечисление в бюджет возлагается не на покупателя, а на маркетплейс или его представителя.

Действительно ли защитит реформа украинского производителя?

Главный аргумент правительства — создать равные условия для украинского бизнеса и иностранных онлайн-платформ. В Минфине считают, что сегодня импортные товары, поступающие в международных посылках, имеют налоговое преимущество перед продукцией, продаваемой через украинский ритейл.

В то же время во многих категориях товаров — прежде всего электронике, гаджетах и аксессуарах — Украина практически не имеет собственного производства. Поэтому отмена необлагаемого лимита будет означать прежде всего удорожание импортных товаров для конечного потребителя, а не стимулирование отечественной промышленности.

Фактически изменения могут больше поддержать крупных импортеров и торговые сети, которые уже платят все налоги при ввозе товаров, чем непосредственно украинских производителей. Цены на мелкие товары с AliExpress, Temu и Amazon вырастут минимум на 20%, то есть во многих сегментах потребители просто будут платить больше за тот же импорт, не получая отечественного аналога.

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