Штрафы до 340 тысяч и до 8 лет лишения свободы: Рада готовит новые санкции за сброс неочищенных стоков в водоемы

Новый законопроект предлагает заменить символические штрафы в 51 гривну на реальные санкции до 119 тысяч гривен и ввести уголовную ответственность за системное отравление водоемов.

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Экологическая ситуация в Украине сегодня сочетает не только последствия многолетней промышленной нагрузки, но и масштабные экологические потери, вызванные полномасштабной войной. По данным Минприроды, убытки от загрязнения водные ресурсов составляют 78,3 млрд грн, а от засорения водных объектов — еще 9,8 млрд грн. Только за 2025 год общий сброс в поверхностные водные объекты составил почти 3 млрд куб. м. При этом основным источником загрязнения остаются предприятия водопроводно-канализационного хозяйства.

В течение длительного времени показатели качества вод стремительно ухудшались из-за систематического сброса неочищенных стоков и неконтролируемой застройки берегов. Ключевая причина — несоразмерность штрафов с нанесенным ущербом. На фоне миллиардных экологических убытков действующие штрафы в 51–136 грн за загрязнение водоемов давно утратили превентивную функцию, фактически поощряя, а не сдерживая нарушения.

По данным экоинспекции, в 2024 году было составлено более 15,1 тыс. протоколов, но средний штраф составил лишь 200–300 грн. Для бизнеса это стало статьей мелких расходов, а не стимулом для инвестиций.

Депутатская инициатива: законопроект № 15462

Этот проект закона является наиболее детализированным из всех последних инициатив, зарегистрированных в последнее время в Верховной Раде с целью усиления ответственности за загрязнение водоемов.

Проект существенно пересматривает действующие нормы КУоАП и Уголовного кодекса.

В частности, за загрязнение или засорение вод, нарушение условий специального водопользования, а также сброс неочищенных сточных вод без разрешения или с превышением установленных нормативов предлагается увеличить штраф для граждан с нынешних 51–119 грн до 3 400 – 8 500 грн.

Для должностных лиц и ФЛП (ФОП) предлагается штраф в размере от 17 000 до 51 000 грн.

За повторное нарушение в течение года санкции будут возрастать до 17 000–34 000 грн для граждан и до 51 000–119 000 грн для должностных лиц и ФЛП с возможностью конфискации орудий и средств совершения правонарушения.

Кроме того, впервые предусматриваются значительные штрафы за распашку земель, застройку и устройство свалки мусора в прибрежных защитных полосах. Штрафы для граждан составят до 11 900 грн, а для бизнеса — до 68 000 грн.

Законопроект не только существенно повышает штрафы, но и меняет саму модель ответственности за экологические правонарушения.

Впервые физические лица-предприниматели прямо определены отдельными субъектами административной ответственности. Для повторных нарушений предусмотрены значительно более строгие санкции, включая возможность конфискации техники и других орудий, которые использовались для незаконной добычи полезных ископаемых, сброса отходов или других правонарушений. В то же время экономическая логика реформы заключается в том, чтобы сделать нарушение экологического законодательства финансово невыгодным: предложенные штрафы должны превысить потенциальную выгоду от неиспользования или ненадлежащей эксплуатации очистных сооружений.

Законопроект № 15462 также предлагает новую редакцию ст. 242 УК Украины.

Впервые вводится наказание за систематический незаконный сброс неочищенных стоков в значительных объемах.

Согласно новой редакции статьи 242, нарушение правил охраны вод, если это повлекло загрязнение или изменение их природных свойств, истощение водных источников и создало опасность для жизни, здоровья людей или для окружающей среды, а также систематический незаконный сброс неочищенных сточных вод в значительных объемах влечет за собой штраф до 136 000 грн, или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, или ограничение свободы до 5 лет.

Если загрязнение повлекло гибель животных или массовое заболевание людей — штраф до 340 000 грн или лишение свободы на срок до 8 лет.

Правительственные альтернативы: № 15096 и № 15096-1

Как уже отмечала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС рассмотрел законопроект № 15096 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях с целью усиления ответственности в сфере охраны и рационального использования вод и воспроизводства водных ресурсов» и альтернативный законопроект № 15096-1.

Эти законопроекты также направлены на усиление ответственности, но имеют несколько иной фокус:

Впервые предлагается наказывать за разрушение русел рек и ручьев при строительстве дорог и инженерных коммуникаций.

Предлагаются штрафы от 3 400 до 6 800 грн для граждан и до 11 900 грн для должностных лиц.

Вводится ответственность за сокрытие данных о реальных объемах забора или сброса воды.

Выберет ли Рада один из вариантов?

Ситуация 2026 года не оставляет парламенту выбора. Когда в реку Днепр ежегодно попадает более 153 млн куб. м загрязненных стоков, а планы управления бассейнами выполняются лишь на считанные проценты из-за нехватки ресурсов и ответственности, косметические изменения уже не помогут.

Вероятнее всего, Верховная Рада возьмет за основу правительственный законопроект № 15096, дополнив его отдельными более жесткими положениями об ответственности, предложенными в законопроекте № 15462. Такой подход позволит приблизить украинское законодательство к требованиям ЕС и существенно усилить ответственность за нарушение правил охраны вод. Если документ будет принят, экологические инспекторы получат значительно более эффективные инструменты реагирования, а повышение штрафов должно усилить превентивный эффект и стимулировать соблюдение природоохранного законодательства.

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