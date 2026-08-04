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Украинцам разрешат фиксировать незаконную парковку на местах для людей с инвалидностью и бросать жалобу через «Дію»

17:00, 4 августа 2026
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Законопроект предусматривает повышение штрафов, электронный учет транспортных средств с инвалидностью и новый механизм фотофиксации нарушений.
Украинцам разрешат фиксировать незаконную парковку на местах для людей с инвалидностью и бросать жалобу через «Дію»
Фото: istockphoto
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В Верховной Раде зарегистрирован проект Закона №15403-2, которым предлагается существенно усилить ответственность за нарушение правил парковки на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью.

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В отличие от законопроектов №15403 и №15403-1, также предусматривающих усиление ответственности за незаконное использование мест для лиц с инвалидностью, альтернативный документ предлагает комплексный подход. Кроме увеличения штрафов, он предусматривает возможность сообщать о таких правонарушениях через мобильное приложение «Дія», а также введение электронного учета транспортных средств, которыми пользуются или перевозят лица с инвалидностью.

Почему возникла необходимость в изменениях

Авторы законодательной инициативы отмечают, что после начала полномасштабной войны количество лиц с инвалидностью в Украине существенно увеличилось. По официальным оценкам, на 2026 год она выросла примерно на 600 тысяч человек. Кроме того, значительное количество военнослужащих, ветеранов, ветеранок и гражданских еще проходят процедуру установления инвалидности.

В таких условиях особое значение приобретает обеспечение беспрепятственного доступа к специально отведенным местам для остановки, стоянки и парковки. При этом статистика свидетельствует об увеличении количества соответствующих правонарушений. Если в 2023 году было зафиксировано 5756 случаев незаконного использования мест для лиц с инвалидностью, то в 2024 году их количество выросло до 7259.

По мнению авторов законопроекта, сам факт повышения штрафов не гарантирует неотвратимость ответственности, если не усовершенствовать порядок выявления и документирования таких нарушений.

Гражданам хотят разрешить фиксировать нарушения через мобильное приложение

Одной из главных новелл альтернативного законопроекта является введение возможности для граждан самостоятельно фиксировать нарушение правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью. Сделать это предлагается с помощью программного обеспечения мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг.

Предполагается, что приложение будет автоматически обеспечивать: электронную идентификацию пользователя, фиксацию даты и времени правонарушения, определение места и географических координат, защиту информации от изменений, подтверждение целостности и подлинности фото- и видеоматериалов.

В то же время, законопроект устанавливает требования к фотофиксации – обязательным будет наличие не менее двух фотографий транспортного средства, сделанных с разных или противоположных ракурсов, что позволит надлежащим образом подтвердить факт правонарушения. Также предлагается определить, что гражданин, который сообщил о таком нарушении через приложение, будет приобретать статус свидетеля по делу об административном правонарушении.

Какие штрафы предлагается увеличить

Существенно усиливается административная ответственность за незаконное использование мест для лиц с инвалидностью. Так, штраф за: остановку или стоянку транспортного средства на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью, создание препятствий водителям с инвалидностью или водителям, перевозящим лиц с инвалидностью, неправомерное использование опознавательного знака «Лицо с инвалидностью» предлагается установить в размере 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан вместо действующих 60-100.

Также до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан предлагается повысить штраф за безвозмездную парковку на местах для лиц с инвалидностью лицами, не имеющими права пользоваться такой льготой.

Усиливается и ответственность должностных лиц, обеспечивающих содержание парковочных площадок. Если сегодня за необустройство мест для лиц с инвалидностью или нарушение требований по их размещению предусмотрен штраф от 60 до 100 необлагаемых налогом минимумов, то законопроектом предлагается увеличить его до 100–500.

Протоколы и постановления могут стать электронными

Предлагается разрешить составлять протоколы об административных правонарушениях в форме электронного документа в соответствии с Законом Украины «Об электронных документах и ​​электронном документообороте». Также в электронной форме смогут оформляться постановления о наложении административных взысканий.

Кроме этого, уточняются нормы рассмотрения таких дел инспекторами по парковке и уполномоченными должностными лицами, а также порядок их обжалования.

В каких случаях автомобиль может быть эвакуирован.

Документом предлагается расширить основания для временного задержания тра нспортных средств. В частности, работники Национальной полиции смогут временно задерживать автомобили в случаях, когда незаконно занимают места, предназначенные для транспортных средств лиц с инвалидностью, в случаях, определенных Кодексом Украины об административных правонарушениях.

Как и сейчас, задержание может производиться путем блокировки транспортного средства или его доставки на специальную площадку с помощью эвакуатора.

Какие изменения предлагаются к законодательству о лицах с инвалидностью

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Украины «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине». В частности, вместо опознавательного знака «Водитель с инвалидностью» предлагается использовать знак «Лицо с инвалидностью».

Водители с инвалидностью или водители, перевозящие лиц с инвалидностью, получат право внести информацию об использовании транспортного средства в Централизованный банк данных по проблемам инвалидности.

Форму знака, порядок его использования и порядок внесения информации в реестр должен определить Кабинет Министров Украины. В то же время водители, которые будут пользоваться соответствующими льготами, должны иметь при себе документы, подтверждающие инвалидность водителя или одного из пассажиров, и предъявлять их в бумажной или электронной форме по требованию полицейского или инспектора по парковке.

Напомним, ранее в Верховной Раде были зарегистрированы законопроекты №15403 и №15403-1, которые также направлены на усиление ответственности за незаконное использование мест для лиц с инвалидностью.

Впрочем, альтернативный законопроект №15403-2 предлагает не ограничиваться повышением штрафов, а ввести цифровой механизм фиксации таких правонарушений гражданами через мобильное приложение Единого государственного вебпортала электронных услуг, цифровизировать оформление административных материалов и уточнить порядок использования льгот для водителей с инвалидностью и водителей, перевозящих лиц с инвалидностью.

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Верховная Рада Украины законопроект штраф / штрафы Дия парковка

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Публикации

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