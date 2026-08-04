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Прокурору Андрею Криворучко запретили перевод в течение года: ВСП не отменил дисциплинарное взыскание по «делу МСЭК»

11:31, 4 августа 2026
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ВСП оставил без изменений дисциплинарное взыскание прокурору Андрею Криворучко.
Прокурору Андрею Криворучко запретили перевод в течение года: ВСП не отменил дисциплинарное взыскание по «делу МСЭК»
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Высший совет правосудия после продолжения рассмотрения жалобы прокурора Андрея Криворучко на решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров принял решение оставить без изменений постановление КДКП от 1 апреля 2026 года № 181дп-26 о наложении на него дисциплинарного взыскания.

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За соответствующее решение проголосовали 6 членов ВСП, против — 5.

Обстоятельства дела

Андрей Криворучко занимает должность начальника отдела противодействия нарушениям прав человека в правоохранительной и пенитенциарной сферах Черниговской областной прокуратуры. Стаж работы в органах прокуратуры — более 27 лет.

В 2017 году ему была установлена II группа инвалидности бессрочно (после предварительного установления III группы). Пенсию по инвалидности он не оформлял — с 2016 года получает пенсию за выслугу лет.

Основанием для дисциплинарной жалобы стали многочисленные публикации в СМИ в течение 2024–2025 годов о массовой выдаче МСЭК необоснованных заключений об инвалидности должностным лицам, в частности работникам прокуратуры. Вопрос получил общественный резонанс и рассматривался на заседании СНБО.

Офис Генерального прокурора считал, что в ситуации, когда распространялась информация, которая унижала честь, достоинство и деловую репутацию прокурора и авторитет органов прокуратуры, Криворучко не предпринял никаких активных мер для опровержения этих сведений и публичного подтверждения законности приобретенного статуса лица с инвалидностью.

1 апреля 2026 года КДКП квалифицировала такие действия как дисциплинарный проступок (пункты 5 и 6 части первой статьи 43 Закона «О прокуратуре») и наложила взыскание в виде запрета сроком на один год на перевод в орган прокуратуры высшего уровня и на назначение на более высокую должность.

Решение ВСП

Во время заседания Совет заслушал представителя Офиса Генерального прокурора Руслана Бесараба и представителя КДКП Евгению Мнишенко. ВСП пришел к выводу, что обстоятельства и выводы, изложенные в решении Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, являются достаточно обоснованными.

По оценке Совета, поведение прокурора Андрея Криворучко дискредитирует органы прокуратуры перед обществом. В связи с этим ВСП согласился со взысканием в виде запрета сроком на один год на перевод в орган прокуратуры высшего уровня и на назначение на более высокую должность в органе прокуратуры, в котором он занимает должность.

Таким образом, решение КДКП от 1 апреля 2026 года № 181дп-26 оставлено в силе.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что ВСП объявил перерыв в рассмотрении жалобы прокурора Андрея Криворучко на решение КДКП.

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дисциплинарное дело прокурор ВСП МСЕК

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