ВСП уволил Олега Ильницкого с должности дисциплинарного инспектора в связи с назначением судьей в Восьмой ААС

Высший совет правосудия уволил дисциплинарного инспектора Олега Ильницкого в связи с назначением судьей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия принял решение об увольнении Олега Ильницкого с должности дисциплинарного инспектора ВСП.

Решение принято единогласно.

Основанием стало его назначение на должность судьи Восьмого апелляционного административного суда в соответствии с указом Президента Украины от 30 июля 2026 года.

Напомним, 28 ноября 2024 года ВСП назначил Олега Ильницкого дисциплинарным инспектором сроком на пять лет.

25 августа 2025 года в Высший совет правосудия поступило решение Высшей квалификационной комиссии судей Украины с рекомендацией о назначении Олега Ильницкого на должность судьи Восьмого апелляционного административного суда.

16 сентября 2025 года ВСП отказал во внесении Президенту Украины представления о назначении Олега Ильницкого на эту судейскую должность.

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда решением от 12 февраля 2026 года по делу № 990/480/25 признал противоправным и отменил решение Высшего совета правосудия от 16 сентября 2025 года № 1938/0/15-25. Суд обязал ВСП повторно рассмотреть вопрос о внесении Президенту Украины представления о назначении Олега Ильницкого на должность судьи

Восьмого апелляционного административного суда согласно решению ВККС от 15 августа 2025 года № 298/ас-25 с учетом выводов Верховного Суда.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский указами от 30 июля 2026 года № 641/2026–653/2026 назначил 13 судей в апелляционные и местные суды, в том числе Олега Ильницкого на должность судьи Восьмого апелляционного административного суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, X чтобы быть в курсе самых важных событий.