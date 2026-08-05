Семь лет под следствием без вины: какую компенсацию должно выплатить государство по решению Верховного Суда

Верховный Суд подтвердил, что закон о бюджете не может уменьшать размер компенсации за незаконное уголовное преследование.

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Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда 29 июля 2026 года по делу 757/20448/22-ц рассмотрел спор о возмещении морального вреда, причиненного незаконным привлечением лица к уголовной ответственности.

Постановление имеет важное практическое значение, поскольку содержит вывод относительно применения части третьей статьи 13 Закона Украины «О порядке возмещения вреда, причиненного гражданину незаконными действиями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда» во взаимосвязи с Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» и определяет подход к расчету минимального гарантированного размера компенсации.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» освещала постановление Верховного Суда, которым было оставлено в силе взыскание 2,4 млн грн компенсации морального вреда за 25 лет незаконного пребывания лица под следствием и судом.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с требованием о возмещении за счет средств Государственного бюджета морального вреда, причиненного незаконными действиями органов досудебного расследования, прокуратуры и суда.

В 2014 году он был задержан, ему было сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью третьей статьи 206 и частью четвертой статьи 358 УК Украины, к нему была применена мера пресечения, а также он был отстранен от должности заместителя генерального директора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (Концерн РРТ). В 2015 году обвинительный акт был направлен в суд.

Приговором районного суда истец был оправдан в связи с недоказанностью состава уголовных правонарушений. Определением апелляционного суда приговор оставлен без изменений. В общей сложности лицо находилось под следствием и судом более 92 месяцев.

Суд первой инстанции присудил 150 тыс. грн компенсации морального вреда. Апелляционный суд увеличил размер возмещения до 2 млн грн. Офис Генерального прокурора в кассационной жалобе просил уменьшить размер компенсации, ссылаясь, в частности, на то, что при ее расчете следует применять установленную Законом о Государственном бюджете расчетную величину в размере 1 600 грн.

Позиция Верховного Суда

ВС указал, что согласно части третьей статьи 13 Закона Украины «О порядке возмещения вреда, причиненного гражданину незаконными действиями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда» возмещение морального вреда за время пребывания под следствием или судом производится исходя из размера не менее одной минимальной заработной платы за каждый месяц пребывания под следствием или судом.

Это дает основания для вывода, что в случаях, когда пределы возмещения морального вреда определяются кратно минимальной заработной плате, суд должен исходить из размера минимальной заработной платы, действующего на момент рассмотрения дела. При этом установленный законом размер возмещения является минимальным размером, гарантированным государством.

ВС отметил, что на момент разрешения спора статьей 8 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» минимальная заработная плата была установлена в месячном размере 8 000 грн, поэтому именно этот показатель должен был быть положен в основу расчета минимального гарантированного размера морального вреда. Следовательно, размер возмещения не мог быть меньше 736 000 грн (92 × 8 000 грн).

Суд отклонил доводы кассационной жалобы о необходимости применения расчетной величины 1 600 грн, указав, что размер возмещения морального вреда определяется исходя из минимальной заработной платы, установленной законодательством на момент возмещения, что соответствует статье 13 специального Закона.

ВС подчеркнул, что Законом Украины «О порядке возмещения вреда, причиненного гражданину незаконными действиями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда» не предусмотрена возможность введения Законом Украины о Государственном бюджете отдельного вида минимальной заработной платы, применяемого как расчетная величина для исчисления выплат по судебным решениям.

Суд также обратил внимание на правовые позиции Конституционного Суда Украины, согласно которым законом о Государственном бюджете нельзя изменять специальное законодательное регулирование или сужать гарантии, установленные специальными законами.

Следовательно, данный Закон является специальным, и именно его нормы регулируют порядок определения морального вреда в спорных правоотношениях. При этом изменения в данный Закон не вносились.

Кроме того, возмещение морального вреда, причиненного истцу, не является в понимании статей 56, 62 Конституции Украины, Закона Украины «О порядке возмещения вреда, причиненного гражданину незаконными действиями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда», а также статей 1167, 1176 Гражданского кодекса Украины «выплатой». Следовательно, отсутствуют основания для применения части второй статьи 8 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год», которой установлен размер минимальной заработной платы, используемый как расчетная величина для исчисления выплат по судебным решениям, на уровне 1 600 грн.

Вместе с тем Верховный Суд не согласился с размером компенсации, определенным апелляционным судом.

Суд указал, что при определении размера возмещения необходимо руководствоваться принципами разумности, справедливости и соразмерности. Законодательством Украины установлен лишь минимальный размер морального вреда, а не его максимальный предел. Размер компенсации не должен превышать сумму, достаточную для разумного удовлетворения потребностей потерпевшего, и не должен приводить к его необоснованному обогащению.

ВС отметил, что суды должны исходить из фактических обстоятельств каждого конкретного дела, учитывая характер и объем страданий, их продолжительность, тяжесть вынужденных изменений в жизни человека, степень снижения его репутации, а также время и усилия, необходимые для восстановления прежнего положения.

Суд признал наличие оснований для увеличения минимального гарантированного размера компенсации сверх 736 тыс. грн, учитывая задержание истца, его отстранение от должности и другие ограничения, которым он подвергался в ходе уголовного преследования.

Вместе с тем Верховный Суд пришел к выводу, что достаточным, разумным и справедливым размером компенсации морального вреда в данном деле является 1 млн грн.

При этом Суд отметил, что дела, на которые ссылался апелляционный суд, существенно отличались по своим обстоятельствам, в частности длительным содержанием под стражей, пожизненным осуждением либо наличием решения ЕСПЧ и других дополнительных факторов.

Также Верховный Суд отклонил доводы прокурора о необходимости исключить часть периода пребывания истца под следствием и судом в связи с существованием другого уголовного производства. Суд указал, что нахождение лица под следствием и судом в один и тот же период времени по двум различным уголовным производствам не означает, что оно имеет право на возмещение морального вреда только по одному факту вынесения оправдательного приговора либо закрытия уголовного производства по реабилитирующим основаниям.

Таким образом, Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу Офиса Генерального прокурора и изменил судебные решения лишь в части размера компенсации, определив ее в сумме 1 млн грн вместо 2 млн грн.

Вместе с тем Суд подтвердил вывод о том, что минимальный гарантированный размер компенсации морального вреда за незаконное пребывание под следствием или судом рассчитывается исходя из действующего на момент рассмотрения дела размера минимальной заработной платы, а не специальной расчетной величины, установленной законом о Государственном бюджете для отдельных выплат.

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