Экоцид приравнивают к особо тяжким преступлениям — зарегистрированы два законопроекта

На фоне масштабного экологического ущерба, нанесенного войной, в Верховной Раде предлагают обновить понятие экоцида и усилить уголовную ответственность за преступления против окружающей среды.

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После начала полномасштабной войны вопрос уголовной ответственности за экоцид приобрёл особую актуальность. Вместе с тем действующая редакция статьи 441 Уголовного кодекса не обеспечивает эффективного расследования таких преступлений. В связи с этим в Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта — №15424 и альтернативный №15424-1 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно уточнения ответственности за экоцид».

Оба документа направлены на обновление статьи 441 Уголовного кодекса Украины, однако предлагают разные подходы к определению экоцида, основаниям уголовной ответственности и наказанию за это преступление.

Почему действующая статья 441 УК Украины нуждается в обновлении

Авторы альтернативного законопроекта отмечают, что действующая редакция статьи 441 Уголовного кодекса имеет ряд существенных недостатков. В частности, она не определяет чётко субъективную сторону преступления, что затрудняет установление формы вины и разграничение экоцида с военными преступлениями и другими уголовными правонарушениями против окружающей среды.

Кроме того, закон не содержит чётких критериев, по которым можно определить, что является тяжким, широкомасштабным или длительным ущербом окружающей среде. Это приводит к различному толкованию этих понятий и не способствует формированию устойчивой судебной практики, хотя современная экологическая наука уже позволяет определять объективные показатели деградации экосистем, утраты биоразнообразия и ухудшения состояния почв, водных ресурсов и атмосферного воздуха.

В связи с этим предлагается уточнить объективные и субъективные признаки состава преступления, закрепить его умышленный характер, предусмотреть отдельную ответственность за экоцид, совершённый как в мирное время, так и в условиях военного или чрезвычайного положения, а также ввести законодательные критерии оценки тяжкого, широкомасштабного или длительного ущерба окружающей среде.

Что предлагают законопроекты

Несмотря на общую цель — обновить уголовную ответственность за экоцид, законопроекты предлагают разные подходы к определению этого преступления, основаниям ответственности и санкциям.

Основной законопроект №15424 сохраняет действующую конструкцию статьи 441, однако уточняет её. В перечень деяний предлагается добавить отравление земель, а также прямо определить, что другие действия, которые могут повлечь экологическую катастрофу, должны быть умышленными. Кроме того, документ впервые предлагает законодательно определить понятие экологической катастрофы как глубокого и разрушительного нарушения экологического баланса, которое привело к полной утрате способности природной среды к самовосстановлению, массовой гибели живых организмов или невозможности проживания людей.

Также основной законопроект предлагает дифференцировать ответственность за экоцид. В частности:

от 8 до 12 лет лишения свободы — за основной состав преступления;

от 12 до 15 лет или пожизненное лишение свободы — если экоцид совершен повторно, по предварительному сговору группой лиц либо если такие действия повлекли экологическую катастрофу.

Кроме того, законопроект предлагает ввести ответственность юридических лиц за экоцид. Если деятельность юридического лица была полностью или преимущественно направлена на совершение такого преступления либо причинённый окружающей среде ущерб является необратимым, суд сможет принять решение о его ликвидации. Средства от реализации имущества предлагается направлять на ликвидацию экологических последствий, возмещение ущерба потерпевшим и выплату компенсаций работникам.

В свою очередь альтернативный законопроект №15424-1 предлагает фактически полностью изменить подход к определению экоцида. Вместо перечня конкретных действий авторы предлагают определить это преступление как противоправное умышленное деяние, вследствие которого причинён тяжкий и широкомасштабный либо длительный ущерб окружающей среде. Таким образом, ключевым критерием становится не способ совершения преступления, а масштаб его последствий.

Ещё одним отличием альтернативного законопроекта является выделение экоцида, совершённого в условиях военного или чрезвычайного положения, в самостоятельный квалифицированный состав преступления.

За экоцид в мирное время предлагается установить наказание от 10 до 15 лет лишения свободы либо пожизненное заключение, а если преступление совершено во время военного или чрезвычайного положения — 15 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Кроме этого, альтернативный законопроект предлагает, чтобы понятие тяжкого и широкомасштабного либо длительного ущерба окружающей среде определял центральный орган исполнительной власти, формирующий государственную политику в сфере охраны окружающей природной среды. Отдельно предусматривается, что длительным будет считаться ущерб, который является необратимым либо не может быть устранён путём естественного восстановления окружающей среды или её элементов в течение длительного времени.

Таким образом, основной законопроект №15424 предлагает уточнить действующую редакцию статьи об экоциде, в частности определить понятие экологической катастрофы и ввести ответственность для юридических лиц. В то же время альтернативный законопроект №15424-1 предусматривает новый подход к определению экоцида, связывая его прежде всего с масштабом причинённого окружающей среде ущерба, а также устанавливает отдельную ответственность за это преступление, совершённое в условиях военного или чрезвычайного положения.

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