  1. Публикации
  2. / Законодательство

Экоцид приравнивают к особо тяжким преступлениям — зарегистрированы два законопроекта

08:30, 5 августа 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На фоне масштабного экологического ущерба, нанесенного войной, в Верховной Раде предлагают обновить понятие экоцида и усилить уголовную ответственность за преступления против окружающей среды.
Экоцид приравнивают к особо тяжким преступлениям — зарегистрированы два законопроекта
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

После начала полномасштабной войны вопрос уголовной ответственности за экоцид приобрёл особую актуальность. Вместе с тем действующая редакция статьи 441 Уголовного кодекса не обеспечивает эффективного расследования таких преступлений. В связи с этим в Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта — №15424 и альтернативный №15424-1 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно уточнения ответственности за экоцид».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Оба документа направлены на обновление статьи 441 Уголовного кодекса Украины, однако предлагают разные подходы к определению экоцида, основаниям уголовной ответственности и наказанию за это преступление.

Почему действующая статья 441 УК Украины нуждается в обновлении

Авторы альтернативного законопроекта отмечают, что действующая редакция статьи 441 Уголовного кодекса имеет ряд существенных недостатков. В частности, она не определяет чётко субъективную сторону преступления, что затрудняет установление формы вины и разграничение экоцида с военными преступлениями и другими уголовными правонарушениями против окружающей среды.

Кроме того, закон не содержит чётких критериев, по которым можно определить, что является тяжким, широкомасштабным или длительным ущербом окружающей среде. Это приводит к различному толкованию этих понятий и не способствует формированию устойчивой судебной практики, хотя современная экологическая наука уже позволяет определять объективные показатели деградации экосистем, утраты биоразнообразия и ухудшения состояния почв, водных ресурсов и атмосферного воздуха.

В связи с этим предлагается уточнить объективные и субъективные признаки состава преступления, закрепить его умышленный характер, предусмотреть отдельную ответственность за экоцид, совершённый как в мирное время, так и в условиях военного или чрезвычайного положения, а также ввести законодательные критерии оценки тяжкого, широкомасштабного или длительного ущерба окружающей среде.

Что предлагают законопроекты

Несмотря на общую цель — обновить уголовную ответственность за экоцид, законопроекты предлагают разные подходы к определению этого преступления, основаниям ответственности и санкциям.

Основной законопроект №15424 сохраняет действующую конструкцию статьи 441, однако уточняет её. В перечень деяний предлагается добавить отравление земель, а также прямо определить, что другие действия, которые могут повлечь экологическую катастрофу, должны быть умышленными. Кроме того, документ впервые предлагает законодательно определить понятие экологической катастрофы как глубокого и разрушительного нарушения экологического баланса, которое привело к полной утрате способности природной среды к самовосстановлению, массовой гибели живых организмов или невозможности проживания людей.

Также основной законопроект предлагает дифференцировать ответственность за экоцид. В частности:

  • от 8 до 12 лет лишения свободы — за основной состав преступления;
  • от 12 до 15 лет или пожизненное лишение свободы — если экоцид совершен повторно, по предварительному сговору группой лиц либо если такие действия повлекли экологическую катастрофу.

Кроме того, законопроект предлагает ввести ответственность юридических лиц за экоцид. Если деятельность юридического лица была полностью или преимущественно направлена на совершение такого преступления либо причинённый окружающей среде ущерб является необратимым, суд сможет принять решение о его ликвидации. Средства от реализации имущества предлагается направлять на ликвидацию экологических последствий, возмещение ущерба потерпевшим и выплату компенсаций работникам.

В свою очередь альтернативный законопроект №15424-1 предлагает фактически полностью изменить подход к определению экоцида. Вместо перечня конкретных действий авторы предлагают определить это преступление как противоправное умышленное деяние, вследствие которого причинён тяжкий и широкомасштабный либо длительный ущерб окружающей среде. Таким образом, ключевым критерием становится не способ совершения преступления, а масштаб его последствий.

Ещё одним отличием альтернативного законопроекта является выделение экоцида, совершённого в условиях военного или чрезвычайного положения, в самостоятельный квалифицированный состав преступления.

За экоцид в мирное время предлагается установить наказание от 10 до 15 лет лишения свободы либо пожизненное заключение, а если преступление совершено во время военного или чрезвычайного положения — 15 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Кроме этого, альтернативный законопроект предлагает, чтобы понятие тяжкого и широкомасштабного либо длительного ущерба окружающей среде определял центральный орган исполнительной власти, формирующий государственную политику в сфере охраны окружающей природной среды. Отдельно предусматривается, что длительным будет считаться ущерб, который является необратимым либо не может быть устранён путём естественного восстановления окружающей среды или её элементов в течение длительного времени.

Таким образом, основной законопроект №15424 предлагает уточнить действующую редакцию статьи об экоциде, в частности определить понятие экологической катастрофы и ввести ответственность для юридических лиц. В то же время альтернативный законопроект №15424-1 предусматривает новый подход к определению экоцида, связывая его прежде всего с масштабом причинённого окружающей среде ущерба, а также устанавливает отдельную ответственность за это преступление, совершённое в условиях военного или чрезвычайного положения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook, в Instagram и в Х, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект

Популярные новости

Женщина просила приостановить выплаты матери военнослужащего, пропавшего без вести, заявив, что он — отец ее ребенка: что решил суд

Женщина просила приостановить выплаты матери военнослужащего, пропавшего без вести, заявив, что он — отец ее ребенка: что решил суд

09:06, 4 августа 2026
Мужчину с тяжелым врожденным заболеванием за один день признали годным к службе: суд отменил мобилизацию

Мужчину с тяжелым врожденным заболеванием за один день признали годным к службе: суд отменил мобилизацию

14:09, 4 августа 2026
Вдове военнослужащего, которого застрелил командир, отказали в оформлении документов для получения помощи: почему это незаконно

Вдове военнослужащего, которого застрелил командир, отказали в оформлении документов для получения помощи: почему это незаконно

10:47, 3 августа 2026
Бывшие супруги не смогли поделить трехэтажный магазин: инвалидность одного из совладельцев стала решающей

Бывшие супруги не смогли поделить трехэтажный магазин: инвалидность одного из совладельцев стала решающей

14:41, 3 августа 2026
Минздрав обновил правила работы стационаров: что изменится для врачей и пациентов

Минздрав обновил правила работы стационаров: что изменится для врачей и пациентов

10:00, 4 августа 2026
Муж умер, но заем остался: как фраза «по его усмотрению» стоила жене $1,1 млн: позиция ВС

Муж умер, но заем остался: как фраза «по его усмотрению» стоила жене $1,1 млн: позиция ВС

07:30, 4 августа 2026

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Судье Сергею Чехову из Киевской области объявили выговор за недостоверные сведения в декларациях

Вторая ДП ВСП привлекла к дисциплинарной ответственности судью Барышевского районного суда Киевской области (командированного из Меловского районного суда Луганской области) Сергея Чехова.

Штрафовать будут без предупреждения: Комитет поддержал штрафы до 170 тысяч за российскую музыку, но еще не знает, как будут определять размер штрафа

Комитет поддержал внедрение штрафов до 170 тысяч гривен штрафа за российскую музыку без предупреждения и без четких критериев определения санкции.

ВСП решил уволить судью Зборовского райсуда Валентину Черную из-за систематических нарушений при рассмотрении дел

Вторая ДП ВСП применила к Валентине Черной дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении с должности судьи.

Верховный Суд оправдал водителя, сбившего патрульного: ДТП без прямого умысла нельзя считать посягательством на сотрудника полиции

Верховный Суд разъяснил, когда ДТП с полицейским не подпадает под ответственность за умышленное причинение телесных повреждений правоохранителю.

Живете за границей, но у вас есть украинский паспорт: может ли ГНС взыскать процент с дохода

Налоговая служба пояснила, что если гражданин является налоговым нерезидентом Украины и получает доходы только за границей, обязанности подавать декларацию в родной стране не возникает.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]