Учет совместителей для бронирования работников: как работает правило «самого длинного стажа»

Кого включать в расчет квоты при бронировании, как применять правило «самого длинного срока работы» и какие ошибки могут стоить бизнесу статуса критически важного.

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Июльские изменения в порядок бронирования принесли бизнесу новые вызовы, ведь новые правила могут лишить предприятие части квоты. На этот раз нововведения в первую очередь коснулись работников, которые работают по совместительству на нескольких критически важных предприятиях.

Теперь «конкуренция» за квоту бронирования между работодателями разрешается в пользу того, с кем у работника более длительные трудовые отношения. Так, с 3 июля 2026 года вступили в силу изменения в Порядок бронирования военнообязанных, которые ввели новый принцип учета работников-совместителей. Если человек работает на двух или более критически важных предприятиях, для определения квоты бронирования его учитывают только по одному месту работы — там, где он имеет больший стаж.

Фактически это означает, что предприятие не сможет включить такого работника в свою квоту, если его основное место учета определено за другим критически важным работодателем. Соответственно, этот работник не будет увеличивать общую численность военнообязанных, от которой рассчитывается лимит бронирования.

В то же время на практике работодатели уже сообщают о некорректной работе электронной системы. В некоторых случаях портал сравнивает все места работы совместителя, а не только критически важные предприятия. Ожидается, что до 1 сентября работодатели смогут видеть в личном кабинете на портале «Дія», за каким именно работодателем учтен каждый совместитель.

Как проверить, за кем учтен совместитель

Пока специальный сервис не введен, работодатели могут проверять информацию через электронную трудовую книжку на веб-портале Пенсионного фонда Украины. Именно дата приема на работу позволяет определить, где работник имеет больший стаж.

Справки ОК-5 и ОК-7 могут быть вспомогательным источником информации, однако они не всегда позволяют установить точную дату трудоустройства, особенно если работник принят на несколько работ в течение одного месяца.

Кто учитывается при расчете квоты

После определения общей численности военнообязанных работников предприятие должно правильно сформировать базу для расчета квоты бронирования. Именно от этого показателя зависит, сколько работников можно забронировать.

В расчет включаются только военнообязанные работники. В то же время законодательство предусматривает ряд категорий, которые в общую численность не включаются:

военнообязанные женщины;

лица, состоящие на воинском учете в СБУ или разведывательных органах;

работники, уже забронированные другим работодателем;

совместители, имеющие больший стаж работы на другом критически важном предприятии;

отдельные категории лиц, которые бронируются независимо от квоты (в частности, руководители категории «А», главы громад и конечные бенефициарные владельцы критически важных предприятий).

При расчете квоты сначала исключаются все категории работников, не учитываемые в квоту, и только после этого к остальным совместителям применяется правило «самого длинного срока трудовых отношений».

Какие действуют лимиты бронирования

После определения базовой численности военнообязанных применяется соответствующий лимит бронирования. Общее правило предусматривает, что предприятие может забронировать не более 50% военнообязанных работников.

В то же время законодательство устанавливает исключения. До 75% работников могут бронировать предприятия тепло- и водоснабжения, а также субъекты в сфере управления отходами. До 100% — отдельные предприятия топливно-энергетического комплекса, операторы противоминной деятельности и предприятия, работающие в районах активных боевых действий. В отдельных случаях лимит свыше 50% может быть согласован Министерством обороны по решению межведомственной рабочей группы.

Что нужно учесть работодателям

Если предприятие превысило установленную квоту, руководитель обязан в течение 10 рабочих дней подать через портал «Дія» заявление об аннулировании бронирования работников, которые были забронированы сверх разрешенного лимита.

Если этого не сделать, это считается основанием для отмены статуса критически важного предприятия. Повторно получить такой статус в этом случае можно будет не ранее чем через шесть месяцев.

Списки на бронирование, как и ранее, подаются через портал «Дія». После их согласования перевод работника на специальный воинский учет обычно занимает до 72 часов, а для отдельных категорий государственных служащих — до 24 часов.

Для критически важных предприятий также сохраняется требование относительно уровня оплаты труда: заработная плата работника должна составлять не менее трехкратного размера минимальной заработной платы, если иное не предусмотрено для государственных или коммунальных учреждений.

Важно: несоблюдение зарплатного критерия является одним из оснований для отмены статуса критически важного предприятия.

Новые правила существенно повышают значение правильного учета совместителей. Ошибки при расчете квоты могут привести к превышению установленного лимита бронирования, что создает риск пересмотра статуса критически важного предприятия. Именно поэтому работодателям рекомендуют уже сейчас провести аудит работников-совместителей и проверить их стаж работы через электронные сервисы Пенсионного фонда.

Новые правила бронирования существенно усложнили работу критически важных предприятий. Особенно это касается учета работников-совместителей, ведь ошибки при расчете квоты могут привести не только к аннулированию отдельных бронирований, но и к потере статуса критически важного предприятия.

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