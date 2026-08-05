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Государственная служба качества образования Украины получила новые полномочия: к чему готовиться директорам школ

11:00, 5 августа 2026
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Документ определяет, когда инспекторы могут прийти в школу без уведомления, какие документы они обязаны предъявить и в каких случаях руководитель заведения имеет право отказать им в допуске.
Государственная служба качества образования Украины получила новые полномочия: к чему готовиться директорам школ
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Министерство образования и науки изложило в новой редакции порядок проведения внеплановых проверок учреждений общего среднего образования. Документ регламентирует механизм государственного надзора за соблюдением законодательства в сфере образования независимо от формы собственности или подчинения школы.

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Внеплановые проверки будут проводить Государственная служба качества образования Украины и ее территориальные органы. При этом учебные заведения не будут получать предварительного предупреждения о визите комиссии.

Когда могут назначить проверку

Порядок определяет три основания для проведения внеплановой проверки:

  • обращение физического лица о нарушении его прав или законных интересов с документами, подтверждающими такие нарушения (при наличии)
  • необходимость проверить выполнение ранее изданного распоряжения об устранении нарушений
  • обращение образовательного омбудсмена.

В то же время повторная проверка по тому же факту, который уже был предметом предварительного контроля, не допускается. Кроме того, инспекторы имеют право проверять только вопросы, которые стали основанием для назначения внепланового мероприятия.

Комиссию должны создать по меньшей мере из трех человек

Порядок предусматривает, что для проведения внеплановой проверки орган контроля образует комиссию, в состав которой должно входить не менее трех человек. Возглавляет ее работник Государственной службы качества образования или его территориального органа.

В состав комиссии не могут включать лиц, являющихся близкими родственниками работников школы или имеющих конфликт интересов. При необходимости к проверке могут привлекаться адвокаты или представители общественных объединений как третьи лица.

Когда школы могут не допустить к проверке

Перед началом проверки члены комиссии должны предоставить руководителю заведения: копию приказа о проведении проверки, копию направления, документы, удостоверяющие личность каждого члена комиссии.

Если проверка проводится территориальным органом Государственной службы качества образования, дополнительно должна быть предоставлена ​​копия согласования центрального органа. Отсутствие хотя бы одного из этих документов является законным основанием для недопуска комиссии для проведения проверки.

Также основанием для отказа может быть проведение повторной проверки по тому же факту или нарушение установленных законом требований относительно сроков ее проведения.

Сколько будет продолжаться проверка

Максимальная продолжительность внеплановой проверки составляет: до 10 рабочих дней – для большинства учебных заведений, до 5 рабочих дней – если в школе работает не более 50 педагогических работников. Продлевать срок проведения проверки закон не разрешает.

Во время проведения проверки руководитель учебного заведения имеет право: присутствовать во всех проверочных мерах, предоставлять объяснения, документы и свои возражения, подписать акт проверки с замечаниями, осуществлять аудио-, фото- или видеофиксацию проверки, обжаловать решения, действия или бездействие должностных лиц органа контроля.

В случае несогласия с выводами проверки, руководитель может подписать акт с письменными замечаниями, которые становятся его неотъемлемой частью.

После завершения мероприятия комиссия составляет акт проверки в трех экземплярах. Один из них передают руководителю учебного заведения, второй – учредителю школы, третий остается в органе государственного надзора.

Если в ходе проверки обнаружены нарушения, орган контроля в течение пяти рабочих дней выдает распоряжение об их устранении. Срок исполнения определяет орган, проводивший проверку, однако он не может превышать одного года со дня принятия такого распоряжения. Если для устранения нарушений требуется финансирование, сроки соглашаются с руководителем и учредителем учебного заведения.

Если требования распоряжения не выполнены или подтверждение их выполнения не предоставлено, Государственная служба качества образования может провести повторный контроль именно по выполнению такого распоряжения.

Следует отметить, что безосновательное препятствие проведению проверки, непредоставлению документов или предоставлению ложной информации может стать основанием для составления протокола об административном правонарушении. За невыполнение распоряжения об устранении нарушений предусмотрена административная ответственность предусмотренная частью второй статьи 188-54 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Все документы, которые создаются во время проведения проверки, формируются в единое дело и хранятся в проверяемом органе в течение 5 лет.

Что изменилось:

  • школы не будут предупреждать о внеплановой проверке
  • будут проверять только вопросы, которые стали основанием для ее назначения
  • директор может не допустить комиссию в случае отсутствия надлежаще оформленных документов
  • продолжительность проверки не может превышать 10 рабочих дней (5 дней – для небольших школ)
  • руководитель имеет право вести аудио-, фото- и видеофиксацию проверки и обжаловать результат.

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