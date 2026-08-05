Дети, родившиеся после перемещения родителей не будут иметь статус ВПЛ: что меняет новый закон

Закон вводит новый порядок учета внутренне перемещенных лиц, цифровую выписку вместо справки, а также кредитные гарантии.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 4924-IX «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», принятый Верховной Радой на основании законопроекта № 12301.

Необходимость комплексного обновления законодательства авторы объясняли тем, что действующий закон изменялся 24 раза, еще более 15 законопроектов предлагали новые поправки, а отдельные положения закона уже не соответствовали современному законодательству и международным стандартам.

Как писала «Судебно-юридическая газета», новый Закон № 4924-IX станет основным нормативно-правовым актом, который будет регулировать права и свободы внутренне перемещенных лиц с учетом актуальных вызовов, связанных с продолжающейся вооруженной агрессией против Украины, а также последних изменений в законодательстве. Одновременно со вступлением нового закона в силу утратит силу Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» № 1706-VII, принятый в 2014 году.

В частности, статья 5 нового Закона запрещает любую дискриминацию внутренне перемещенных лиц по факту внутреннего перемещения, а также по признакам расы, цвета кожи, пола, языка, религии или вероисповедания, политических или иных убеждений, национального, этнического или социального происхождения, гражданства, правового или социального статуса, возраста, инвалидности, семейного или имущественного положения, места рождения или происхождения либо по любому другому признаку.

Кроме того, эта статья определяет, что постановка лица на учет как внутренне перемещенного не может быть основанием для ограничения его прав и свобод, гарантированных Конституцией Украины, законами и международными договорами. В то же время статус ВПЛ может быть основанием для предоставления лицу дополнительных гарантий или льгот, связанных с внутренним перемещением и его последствиями.

Дети, родившиеся после перемещения, не будут считаться ВПЛ

Одним из наиболее заметных нововведений стало изменение подхода к статусу детей внутренне перемещенных лиц.

Статья 6 нового закона предусматривает, что ребенок, родившийся после перемещения родителей или одного из них, не считается внутренне перемещенным лицом в понимании этого Закона. Вместе с тем государство будет обеспечивать поддержку внутренне перемещенных лиц с учетом факта рождения ребенка после внутреннего перемещения.

Таким образом, закон разграничивает понятия статуса ВПЛ и государственной поддержки. Ребенок не будет приобретать статус внутренне перемещенного лица только потому, что его родители имеют статус ВПЛ, однако факт рождения ребенка будет учитываться при предоставлении семье соответствующих мер государственной поддержки.

Справку ВПЛ заменит выписка из государственной базы

Новый закон изменяет систему государственного учета внутренне перемещенных лиц. Ее основой станет Единая информационная база данных о внутренне перемещенных лицах.

Каждому внутренне перемещенному лицу гарантируется бесплатный доступ к любой информации о нем, содержащейся в базе данных, через электронный кабинет. Также предусмотрено взаимодействие базы данных с другими государственными реестрами и информационно-коммуникационными системами с соблюдением требований законодательства о защите персональных данных. Именно на основании этой базы будет формироваться выписка, подтверждающая постановку лица на учет, факт внутреннего перемещения и место проживания. Документ можно будет получить как в бумажной, так и в электронной форме, при этом обе формы будут иметь одинаковую юридическую силу.

Закон также определяет новый порядок подтверждения факта проживания на территории, с которой лицо было вынуждено переместиться.

Основным подтверждением станет информация о задекларированном или зарегистрированном месте жительства (пребывания). Если такие данные отсутствуют либо не совпадают с оставленным местом проживания, этот факт можно будет подтвердить другими документами и (или) сведениями в порядке, который определит Кабинет Министров Украины.

Вместе с тем для лиц, уже состоящих на учете как внутренне перемещенные, повторное подтверждение проживания не потребуется — достаточно сведений Единой информационной базы данных.

Закон устанавливает исчерпывающий перечень оснований для отказа в постановке на учет в качестве внутренне перемещенного лица. Среди них — отсутствие подтверждения проживания на территории, с которой осуществлено внутреннее перемещение, предоставление заведомо ложных сведений, отсутствие обстоятельств, вызвавших внутреннее перемещение, а также вступивший в законную силу обвинительный приговор суда за преступления против основ национальной безопасности Украины либо по статье 436-2 Уголовного кодекса Украины.

Также определены случаи, когда лицо может быть снято с учета. Это возможно как по его заявлению, так и без него, если человек, в частности, выехал за границу на постоянное место жительства либо без уважительных причин отсутствует на территории Украины более 90 дней подряд или более 180 дней в совокупности в течение года, предоставил недостоверные сведения, добровольно вернулся к оставленному месту жительства либо в отношении него вступил в законную силу обвинительный приговор суда за предусмотренные законом преступления.

В то же время лицо будет иметь право повторно стать на учет после изменения обстоятельств либо обжаловать решение об отказе в постановке на учет или о снятии с учета.

Новые гарантии для ВПЛ по кредитам и займам

Закон предусматривает специальные гарантии для внутренне перемещенных лиц, которые после начала временной оккупации или боевых действий покинули свое место жительства на временно оккупированной территории либо на территории, где ведутся боевые действия. В частности, общая сумма процентов по кредитному договору или договору займа не может превышать сумму процентов, начисленную в течение срока, на который был предоставлен кредит или заем, по минимальной ставке, определенной договором.

Кроме того, за неисполнение или ненадлежащее исполнение такими внутренне перемещенными лицами обязательств по кредитному договору или договору займа не начисляются неустойка (штраф, пеня), не применяется ответственность в виде уплаты суммы долга с учетом индекса инфляции за весь период просрочки и годовых процентов от просроченной суммы, а также другие санкции имущественного характера. Документ обязывает кредитора осуществить перерасчет задолженности по кредитному договору или договору займа в течение семи дней со дня получения письменного обращения внутренне перемещенного лица. Если кредитор не выполнит эту обязанность, задолженность будет считаться автоматически пересчитанной со следующего дня после истечения семидневного срока.

Освобождение внутренне перемещенного лица от негативных последствий нарушения денежных обязательств не может быть основанием для отказа в предоставлении нового кредита или займа.

Также статья предусматривает, что ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение внутренне перемещенным лицом таких обязательств, а также за возмещение убытков, причиненных вследствие временной оккупации или боевых действий, возлагается на государство или государства, совершившие либо совершающие вооруженную агрессию против Украины, в соответствии с нормами и принципами международного права.

Новый Закон «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» впервые за 12 лет комплексно обновляет подход к государственной поддержке, учету и защите прав внутренне перемещенных лиц. Соответствующие изменения вступят в силу 22 октября 2026 года.

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