Поездка в гостиницу у границы завершилась админпротоколом: суд разобрал, была ли это «попытка побега», или обычный отдых

Муж вместе с женой ехал в забронированную гостиницу на Буковине, однако по дороге получил протокол за якобы попытку незаконного пересечения государственной границы.

Фото: delo.ua

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Поездка на отдых в Черновицкую область неожиданно завершилась административным делом. Мужчину, который вместе с женой отправился в заранее забронированную гостиницу, остановили пограничники во время трансфера и вручили протокол за якобы попытку незаконного пересечения государственной границы.

Однако Сторожинецкий районный суд Черновицкой области не увидел в его действиях состава правонарушения и закрыл производство. Об этом свидетельствует постановление по делу №723/3184/26.

Суть спора

Муж вместе с женой заранее спланировал отпуск в одной из гостиниц Черновицкой области. Для поездки они оформили бронирование, приобрели билеты на поезд в обе стороны и заказали трансфер от Черновцов к месту отдыха. Кроме того, администрация гостиницы сообщила пограничной службе о пребывании туриста в приграничной зоне в определенные даты, соответствующие установленному порядку.

В ходе поездки автомобиль, перевозивший туристов в гостиницу, остановили сотрудники Государственной пограничной службы для проверки документов. Мужчина предоставил паспорт, военно-учетные документы и электронный военно-учетный документ в приложении «Резерв+», где содержалась информация о действующем бронировании от мобилизации. Несмотря на это, пограничники составили по нему протокол по части первой статьи 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, считая, что он пытался незаконно пересечь государственную границу вне пункта пропуска.

Как отмечалось в протоколе, мужчину задержали на участке ответственности одного из пограничных подразделений Черновицкой области.

Мужчина категорически возразил суду свою вину и отметил, что никакого намерения покинуть территорию Украины не имел.

Какие доказательства исследовал суд

Исследовав материалы дела, суд обратил внимание, что сам по себе протокол не содержит описания конкретных действий, которые могли бы свидетельствовать о попытке незаконного пересечения государственной границы. В документе фактически было лишь указано, что мужчину задержали и составили по нему административный протокол.

В то же время, суд подчеркнул, что ответственность по части первой статьи 204-1 КУоАП наступает именно за пересечение или попытку пересечения государственной границы. Такие действия должны быть умышленными и подтверждаться надлежащими доказательствами. Никаких сведений о том, что мужчина совершал активные или пассивные действия, направленные на незаконное уход от территории Украины, материалы дела не содержали.

Отдельно суд учел и то, что на момент проверки у мужчины было действующее бронирование, что подтверждалось информацией в приложении «Резерв+».

Почему суд не согласился с позицией пограничников

В постановлении отмечается, что сам факт пребывания человека в приграничной местности еще не означает намерения незаконно пересечь государственную границу. Суд отметил, что орган, составивший протокол, должен доказать не только место нахождения лица, но и наличие конкретных действий, свидетельствующих о подготовке или попытке незаконного пересечения. По этому делу таких доказательств предоставлено не было.

Суд также обратил внимание, что в соответствии с требованиями Кодекса Украины об административных правонарушениях именно орган, привлекающий лицо к ответственности, должен подтвердить все элементы состава правонарушения надлежащими доказательствами.

При принятии решения суд сослался на положения признается виновное противоправное действие или бездействие. Часть первая статьи 204-1 КУоАП предусматривает ответственность за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы Украины вне пунктов пропуска или без надлежащих документов. В то же время, пункт 1 части первой статьи 247 КУоАП определяет, что производство подлежит закрытию, если отсутствует событие или состав административного правонарушения. Именно эту норму суд и применил при рассмотрении дела.

Оценив все предоставленные материалы, Сторожинецкий районный суд Черновицкой области пришел к выводу, что никаких доказательств попытки незаконного пересечения государственной границы органом, составившим протокол, предоставлено не было. Нахождение мужчины в приграничной зоне само по себе не доказывает наличия умысла на незаконный выезд из Украины, особенно с учетом подтвержденных документами туристических планов, бронирования гостиницы, приобретенных билетов и действующего бронирования от мобилизации.

В результате суд закрыл производство по делу на основании пункта 1 части первой статьи 247 КУоАП – из-за отсутствия происшествия и состава административного правонарушения.

Постановление Сторожинецкого районного суда еще раз подтверждает важный принцип: привлечение к административной ответственности возможно только при наличии надлежащих и достаточных доказательств. Сам факт пребывания близ государственной границы не является нарушением закона.

Решение также демонстрирует, что граждане, которые могут документально подтвердить законную цель пребывания в приграничной местности – туристическую поездку, бронирование гостиницы, приобретенные билеты, служебную командировку или другие законные основания – имеют реальные шансы защитить свои права в суде, если протокол был составлен без надлежащих доказательств.

Напомним, Болградский районный суд Одесской области закрыл производство, отметив, что пребывание в 6500 метрах от государственной границы само по себе не доказывает намерение его незаконно пересечь.

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