  1. Публикации
  2. / В Украине

Поездка в гостиницу у границы завершилась админпротоколом: суд разобрал, была ли это «попытка побега», или обычный отдых

07:30, 5 августа 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Муж вместе с женой ехал в забронированную гостиницу на Буковине, однако по дороге получил протокол за якобы попытку незаконного пересечения государственной границы.
Поездка в гостиницу у границы завершилась админпротоколом: суд разобрал, была ли это «попытка побега», или обычный отдых
Фото: delo.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Поездка на отдых в Черновицкую область неожиданно завершилась административным делом. Мужчину, который вместе с женой отправился в заранее забронированную гостиницу, остановили пограничники во время трансфера и вручили протокол за якобы попытку незаконного пересечения государственной границы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Однако Сторожинецкий районный суд Черновицкой области не увидел в его действиях состава правонарушения и закрыл производство. Об этом свидетельствует постановление по делу №723/3184/26.

Суть спора

Муж вместе с женой заранее спланировал отпуск в одной из гостиниц Черновицкой области. Для поездки они оформили бронирование, приобрели билеты на поезд в обе стороны и заказали трансфер от Черновцов к месту отдыха. Кроме того, администрация гостиницы сообщила пограничной службе о пребывании туриста в приграничной зоне в определенные даты, соответствующие установленному порядку.

В ходе поездки автомобиль, перевозивший туристов в гостиницу, остановили сотрудники Государственной пограничной службы для проверки документов. Мужчина предоставил паспорт, военно-учетные документы и электронный военно-учетный документ в приложении «Резерв+», где содержалась информация о действующем бронировании от мобилизации. Несмотря на это, пограничники составили по нему протокол по части первой статьи 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, считая, что он пытался незаконно пересечь государственную границу вне пункта пропуска.

Как отмечалось в протоколе, мужчину задержали на участке ответственности одного из пограничных подразделений Черновицкой области.

Мужчина категорически возразил суду свою вину и отметил, что никакого намерения покинуть территорию Украины не имел.

Какие доказательства исследовал суд

Исследовав материалы дела, суд обратил внимание, что сам по себе протокол не содержит описания конкретных действий, которые могли бы свидетельствовать о попытке незаконного пересечения государственной границы. В документе фактически было лишь указано, что мужчину задержали и составили по нему административный протокол.

В то же время, суд подчеркнул, что ответственность по части первой статьи 204-1 КУоАП наступает именно за пересечение или попытку пересечения государственной границы. Такие действия должны быть умышленными и подтверждаться надлежащими доказательствами. Никаких сведений о том, что мужчина совершал активные или пассивные действия, направленные на незаконное уход от территории Украины, материалы дела не содержали.

Отдельно суд учел и то, что на момент проверки у мужчины было действующее бронирование, что подтверждалось информацией в приложении «Резерв+».

Почему суд не согласился с позицией пограничников

В постановлении отмечается, что сам факт пребывания человека в приграничной местности еще не означает намерения незаконно пересечь государственную границу. Суд отметил, что орган, составивший протокол, должен доказать не только место нахождения лица, но и наличие конкретных действий, свидетельствующих о подготовке или попытке незаконного пересечения. По этому делу таких доказательств предоставлено не было.

Суд также обратил внимание, что в соответствии с требованиями Кодекса Украины об административных правонарушениях именно орган, привлекающий лицо к ответственности, должен подтвердить все элементы состава правонарушения надлежащими доказательствами.

При принятии решения суд сослался на положения признается виновное противоправное действие или бездействие. Часть первая статьи 204-1 КУоАП предусматривает ответственность за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы Украины вне пунктов пропуска или без надлежащих документов. В то же время, пункт 1 части первой статьи 247 КУоАП определяет, что производство подлежит закрытию, если отсутствует событие или состав административного правонарушения. Именно эту норму суд и применил при рассмотрении дела.

Оценив все предоставленные материалы, Сторожинецкий районный суд Черновицкой области пришел к выводу, что никаких доказательств попытки незаконного пересечения государственной границы органом, составившим протокол, предоставлено не было. Нахождение мужчины в приграничной зоне само по себе не доказывает наличия умысла на незаконный выезд из Украины, особенно с учетом подтвержденных документами туристических планов, бронирования гостиницы, приобретенных билетов и действующего бронирования от мобилизации.

В результате суд закрыл производство по делу на основании пункта 1 части первой статьи 247 КУоАП – из-за отсутствия происшествия и состава административного правонарушения.

Постановление Сторожинецкого районного суда еще раз подтверждает важный принцип: привлечение к административной ответственности возможно только при наличии надлежащих и достаточных доказательств. Сам факт пребывания близ государственной границы не является нарушением закона.

Решение также демонстрирует, что граждане, которые могут документально подтвердить законную цель пребывания в приграничной местности – туристическую поездку, бронирование гостиницы, приобретенные билеты, служебную командировку или другие законные основания – имеют реальные шансы защитить свои права в суде, если протокол был составлен без надлежащих доказательств.

Напомним, Болградский районный суд Одесской области закрыл производство, отметив, что пребывание в 6500 метрах от государственной границы само по себе не доказывает намерение его незаконно пересечь.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook, в Instagram и в Х, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд решение суда КУоАП

Популярные новости

Женщина просила приостановить выплаты матери военнослужащего, пропавшего без вести, заявив, что он — отец ее ребенка: что решил суд

Женщина просила приостановить выплаты матери военнослужащего, пропавшего без вести, заявив, что он — отец ее ребенка: что решил суд

09:06, 4 августа 2026
Мужчину с тяжелым врожденным заболеванием за один день признали годным к службе: суд отменил мобилизацию

Мужчину с тяжелым врожденным заболеванием за один день признали годным к службе: суд отменил мобилизацию

14:09, 4 августа 2026
Вдове военнослужащего, которого застрелил командир, отказали в оформлении документов для получения помощи: почему это незаконно

Вдове военнослужащего, которого застрелил командир, отказали в оформлении документов для получения помощи: почему это незаконно

10:47, 3 августа 2026
Бывшие супруги не смогли поделить трехэтажный магазин: инвалидность одного из совладельцев стала решающей

Бывшие супруги не смогли поделить трехэтажный магазин: инвалидность одного из совладельцев стала решающей

14:41, 3 августа 2026
Минздрав обновил правила работы стационаров: что изменится для врачей и пациентов

Минздрав обновил правила работы стационаров: что изменится для врачей и пациентов

10:00, 4 августа 2026
Муж умер, но заем остался: как фраза «по его усмотрению» стоила жене $1,1 млн: позиция ВС

Муж умер, но заем остался: как фраза «по его усмотрению» стоила жене $1,1 млн: позиция ВС

07:30, 4 августа 2026

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Судье Сергею Чехову из Киевской области объявили выговор за недостоверные сведения в декларациях

Вторая ДП ВСП привлекла к дисциплинарной ответственности судью Барышевского районного суда Киевской области (командированного из Меловского районного суда Луганской области) Сергея Чехова.

Штрафовать будут без предупреждения: Комитет поддержал штрафы до 170 тысяч за российскую музыку, но еще не знает, как будут определять размер штрафа

Комитет поддержал внедрение штрафов до 170 тысяч гривен штрафа за российскую музыку без предупреждения и без четких критериев определения санкции.

ВСП решил уволить судью Зборовского райсуда Валентину Черную из-за систематических нарушений при рассмотрении дел

Вторая ДП ВСП применила к Валентине Черной дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении с должности судьи.

Верховный Суд оправдал водителя, сбившего патрульного: ДТП без прямого умысла нельзя считать посягательством на сотрудника полиции

Верховный Суд разъяснил, когда ДТП с полицейским не подпадает под ответственность за умышленное причинение телесных повреждений правоохранителю.

Живете за границей, но у вас есть украинский паспорт: может ли ГНС взыскать процент с дохода

Налоговая служба пояснила, что если гражданин является налоговым нерезидентом Украины и получает доходы только за границей, обязанности подавать декларацию в родной стране не возникает.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]