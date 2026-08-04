Ученые смогут зарабатывать на собственных разработках: что изменит новый закон МОН

Правительство предлагает радикально реформировать коммерциализацию научных разработок путем отмены устаревших бюрократических процедур согласования и внедрения широкого спектра финансовых стимулов для бизнеса и науки.

Фото: umoloda.kyiv.ua

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Министерство образования и науки Украины (МОН) представило для общественного обсуждения проект Закона «О трансфере технологий», который должен стать основой новой инновационной экономики.

Документ, разработанный Кабинетом Министров Украины, направлен на выполнение статьи 159 Соглашения об ассоциации с ЕС и преодоление критического падения Украины в мировых рейтингах инновационности.

Актуальность инициативы подтверждается тем, что, несмотря на высокий уровень образования населения, Украина занимает последнее место в Европе (39-е место среди 39 европейских стран) по объему реальных продаж инноваций. Предлагаемые изменения призваны создать прозрачное правовое поле для передачи знаний от лабораторий к производству, что имеет критическое значение для послевоенного восстановления государства.

В настоящее время МОН активно собирает предложения и замечания к проекту, которые можно направить до 20 августа на электронный адрес: [email protected].

Отказ от административных барьеров и свобода договора

Одной из наиболее значимых новелл законопроекта является полная отмена процедур согласования трансфера технологий и обязательной регистрации технологий, которые сегодня выступают искусственными барьерами для бизнеса.

Вместо жесткого государственного регулирования вводится принцип свободы договора в соответствии с гражданским законодательством. Это означает, что стороны смогут самостоятельно определять условия сотрудничества, не ограничиваясь устаревшими перечнями «существенных условий» договоров о трансфере технологий.

Такой подход должен кардинально ускорить оборот технологий и снизить коррупционные риски, связанные с регистрационными процедурами.

Стартапы и спин-оффы

Законопроект предлагает системные изменения в Закон «О научной и научно-технической деятельности», предоставляя государственным научным учреждениям и университетам право выступать учредителями юридических лиц, в том числе стартапов и спин-оффов.

Важной новеллой является возможность внесения имущественных прав на технологии в уставный капитал таких компаний. Более того, разработчики смогут предоставлять лицензии в обмен на долю в капитале (акции), а полученные дивиденды и лицензионные платежи будут признаваться собственными поступлениями учреждения.

Это позволит направлять средства не только на уставную деятельность, но и на прямое материальное стимулирование авторов разработок и менеджеров, обеспечивших их трансфер.

Правовой статус студента-изобретателя: четкие границы собственности

Особый интерес представляет норма о распределении прав на технологии, созданные соискателями образования. Проект устанавливает, что права на разработки, созданные студентом вне трудовых отношений, принадлежат самому студенту.

Однако если технология была создана с существенным использованием ресурсов учебного заведения — например, при систематическом привлечении специалистов учреждения или использовании его закрытого ноу-хау, — имущественные права будут принадлежать учреждению высшего образования. При этом обычное использование библиотек или лицензионного программного обеспечения не будет считаться основанием для притязаний учебного заведения на авторские права студента.

Инструменты поддержки: ваучеры и гранты

Государство планирует внедрить многоуровневую систему стимулирования посредством инновационных ваучеров, которые будут покрывать расходы на патентные исследования, маркетинг и юридическое сопровождение.

Для высокотехнологичных решений, требующих проверки в реальных условиях, предлагается создание специальных регуляторных режимов сроком до трех лет. В рамках таких режимов участники получат упрощенные процедуры сертификации и минимальный надзор, что позволит быстрее выводить продукты на рынок.

Кроме того, предусматривается грантовая поддержка разработки прототипов и изготовления опытных образцов, что должно минимизировать финансовые риски на ранних стадиях инновационного цикла.

Профессионализация

Законопроект официально закрепляет профессию менеджера по трансферу технологий, предусматривая их сертификацию и ведение соответствующей базы данных.

Для координации процессов на национальном уровне создается Агентство прикладных исследований, которое совместно с сетью региональных центров и офисов трансфера технологий будет формировать целостную экосистему поддержки.

Цифровизация этой сферы посредством национальной онлайн-платформы и баз данных технологий обеспечит быстрый поиск инвесторов и партнеров, сделав украинские разработки более заметными на мировом рынке.

Таким образом, проект Закона «О трансфере технологий» предлагает комплексную концепцию превращения научного потенциала в реальный экономический актив.

Благодаря широкой автономии научных учреждений в создании бизнеса, легализации профессиональных посредников и внедрению гибких инструментов государственной поддержки Украина получает шанс существенно укрепить свой инновационный потенциал.

Учет предложений общественности в ходе обсуждения в МОН позволит доработать документ и превратить его в действенный механизм привлечения инвестиций и технологической модернизации промышленности.

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