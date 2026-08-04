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Ученые смогут зарабатывать на собственных разработках: что изменит новый закон МОН

20:00, 4 августа 2026
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Правительство предлагает радикально реформировать коммерциализацию научных разработок путем отмены устаревших бюрократических процедур согласования и внедрения широкого спектра финансовых стимулов для бизнеса и науки.
Ученые смогут зарабатывать на собственных разработках: что изменит новый закон МОН
Фото: umoloda.kyiv.ua
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Министерство образования и науки Украины (МОН) представило для общественного обсуждения проект Закона «О трансфере технологий», который должен стать основой новой инновационной экономики.

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Документ, разработанный Кабинетом Министров Украины, направлен на выполнение статьи 159 Соглашения об ассоциации с ЕС и преодоление критического падения Украины в мировых рейтингах инновационности.

Актуальность инициативы подтверждается тем, что, несмотря на высокий уровень образования населения, Украина занимает последнее место в Европе (39-е место среди 39 европейских стран) по объему реальных продаж инноваций. Предлагаемые изменения призваны создать прозрачное правовое поле для передачи знаний от лабораторий к производству, что имеет критическое значение для послевоенного восстановления государства.

В настоящее время МОН активно собирает предложения и замечания к проекту, которые можно направить до 20 августа на электронный адрес: [email protected].

Отказ от административных барьеров и свобода договора

Одной из наиболее значимых новелл законопроекта является полная отмена процедур согласования трансфера технологий и обязательной регистрации технологий, которые сегодня выступают искусственными барьерами для бизнеса.

Вместо жесткого государственного регулирования вводится принцип свободы договора в соответствии с гражданским законодательством. Это означает, что стороны смогут самостоятельно определять условия сотрудничества, не ограничиваясь устаревшими перечнями «существенных условий» договоров о трансфере технологий.

Такой подход должен кардинально ускорить оборот технологий и снизить коррупционные риски, связанные с регистрационными процедурами.

Стартапы и спин-оффы

Законопроект предлагает системные изменения в Закон «О научной и научно-технической деятельности», предоставляя государственным научным учреждениям и университетам право выступать учредителями юридических лиц, в том числе стартапов и спин-оффов.

Важной новеллой является возможность внесения имущественных прав на технологии в уставный капитал таких компаний. Более того, разработчики смогут предоставлять лицензии в обмен на долю в капитале (акции), а полученные дивиденды и лицензионные платежи будут признаваться собственными поступлениями учреждения.

Это позволит направлять средства не только на уставную деятельность, но и на прямое материальное стимулирование авторов разработок и менеджеров, обеспечивших их трансфер.

Правовой статус студента-изобретателя: четкие границы собственности

Особый интерес представляет норма о распределении прав на технологии, созданные соискателями образования. Проект устанавливает, что права на разработки, созданные студентом вне трудовых отношений, принадлежат самому студенту.

Однако если технология была создана с существенным использованием ресурсов учебного заведения — например, при систематическом привлечении специалистов учреждения или использовании его закрытого ноу-хау, — имущественные права будут принадлежать учреждению высшего образования. При этом обычное использование библиотек или лицензионного программного обеспечения не будет считаться основанием для притязаний учебного заведения на авторские права студента.

Инструменты поддержки: ваучеры и гранты

Государство планирует внедрить многоуровневую систему стимулирования посредством инновационных ваучеров, которые будут покрывать расходы на патентные исследования, маркетинг и юридическое сопровождение.

Для высокотехнологичных решений, требующих проверки в реальных условиях, предлагается создание специальных регуляторных режимов сроком до трех лет. В рамках таких режимов участники получат упрощенные процедуры сертификации и минимальный надзор, что позволит быстрее выводить продукты на рынок.

Кроме того, предусматривается грантовая поддержка разработки прототипов и изготовления опытных образцов, что должно минимизировать финансовые риски на ранних стадиях инновационного цикла.

Профессионализация

Законопроект официально закрепляет профессию менеджера по трансферу технологий, предусматривая их сертификацию и ведение соответствующей базы данных.

Для координации процессов на национальном уровне создается Агентство прикладных исследований, которое совместно с сетью региональных центров и офисов трансфера технологий будет формировать целостную экосистему поддержки.

Цифровизация этой сферы посредством национальной онлайн-платформы и баз данных технологий обеспечит быстрый поиск инвесторов и партнеров, сделав украинские разработки более заметными на мировом рынке.

Таким образом, проект Закона «О трансфере технологий» предлагает комплексную концепцию превращения научного потенциала в реальный экономический актив.

Благодаря широкой автономии научных учреждений в создании бизнеса, легализации профессиональных посредников и внедрению гибких инструментов государственной поддержки Украина получает шанс существенно укрепить свой инновационный потенциал.

Учет предложений общественности в ходе обсуждения в МОН позволит доработать документ и превратить его в действенный механизм привлечения инвестиций и технологической модернизации промышленности.

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