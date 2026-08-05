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Верховный Суд признал законным установление ОСМД двойных тарифов для бизнеса

09:00, 5 августа 2026
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Владелец 500 коммерческих квадратов проиграл суд львовскому ОСМД: почему за обслуживание офисов придется платить вдвое больше.
Верховный Суд признал законным установление ОСМД двойных тарифов для бизнеса
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Конфликт интересов между владельцами жилых квартир и коммерческой недвижимости в пределах одного дома является стандартной проблемой для многих ОСМД. Владельцы офисов и магазинов часто считают себя заложниками решений большинства, ведь общие собрания ОСМД могут устанавливать для них повышенные взносы на содержание дома. В то же время жильцы домов настаивают, что владельцы коммерческих помещений должны платить больше, ведь их деятельность создает дополнительную нагрузку на общее имущество и инженерные сети.

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Так может ли ОСМД устанавливать тариф для магазинов, арендующих помещения в многоэтажке, в два раза выше, чем для квартир, без наличия официального «бизнес-плана» на момент голосования? Ответ на этот вопрос вытекает из спора между владельцем нежилых помещений и львовским ОСМД, прошедшего через все судебные инстанции.

Постановление Верховного Суда от 29.07.2026 по делу № 914/1076/25 расставило акценты в вопросах экономической обоснованности тарифов, пределов компетенции общего собрания и доказывания отсутствия дискриминации.

Суть конфликта в ОСМД

Истец, будучи владельцем двух нежилых помещений общей площадью более 500 кв.м, обратился в суд с требованием признать недействительными решения общего собрания ОСМД, принятые в 2020 и 2023 годах.

Общее собрание ОСМД установило разные размеры взносов для владельцев квартир и коммерческих помещений. Если в 2020 году разница составляла всего 1 грн за квадратный метр (4,80 грн для квартир и 5,80 грн для нежилых помещений), то в ноябре 2023 года тариф для квартир вырос до 10 грн, а для офисов и магазинов — сразу до 20 грн за квадратный метр.

Владелец нежилых помещений обжаловал такое решение в суде. Он утверждал, что двухкратное повышение взносов для коммерческих помещений не имеет экономического обоснования, противоречит статье 20 Закона Украины «Об объединениях совладельцев многоквартирного дома» и фактически ставит владельцев коммерческой недвижимости в неравное положение по сравнению с другими совладельцами.

От первой инстанции до Кассационного суда

Все три инстанции стали на сторону ОСМД, отказав коммерческому владельцу в иске.

Суды констатировали, что действующее законодательство, а именно ГК и Законы № 417-VIII и № 2866-III, не содержит императивной нормы об установлении одинакового размера взносов для всех типов помещений.

Так, статья 20 Закона об ОСМД требует, чтобы доля совладельца определялась пропорционально площади помещения. В данном деле этот принцип был соблюден: владелец коммерции платил за каждый свой квадратный метр, хотя и по более высокой ставке, чем владелец квартиры.

Суд подчеркнул, что коммерческое использование помещений априори предусматривает иной режим эксплуатации: более интенсивный поток посетителей, большую нагрузку на инженерные сети и придомовую территорию, необходимость дополнительной уборки и дератизации.

Истец настаивал, что на момент голосования в 2023 году не существовало ни одного письменного расчета для установления размера тарифа и его финансового обоснования.

Однако Верховный Суд пришел к выводу, что законодательство и Устав ОСМД не требуют, чтобы обоснование было оформлено как отдельный правовой документ или приложение к протоколу непосредственно в момент голосования.

Достаточным подтверждением экономической базы начисления взносов является действующая смета и отчеты о расходах. В ходе рассмотрения дела ОСМД предоставило отчеты за 2019–2025 годы, подтвердившие реальный рост расходов на содержание дома.

Смета ОСМД на 2019 год, действовавшая в режиме корректировки, позволяла собранию повышать тарифы в случае дефицита средств без утверждения новой сметы.

Почему не сработали аргументы истца о дискриминации

Суд сослался на Закон «Об принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине». Установление более высоких тарифов для бизнеса не является дискриминацией, поскольку имеет правомерную и объективно обоснованную цель — покрытие дополнительных расходов, связанных с коммерческой деятельностью.

Истец не доказал, что подвергся ограничениям в правах по сравнению с другими владельцами нежилых помещений, которые, к слову, против тарифов не возражали.

Истец также оспаривал приобщение ОСМД документа «Обоснование размеров взносов», созданного ответчиком лишь в августе 2025 года. Верховный Суд, в свою очередь, поддержал суды нижних инстанций. Поскольку потребность в детализации возникла из-за позиции истца в суде, которому были непонятна отчетность, ОСМД имело право предоставить систематизированные пояснения в качестве дополнительного доказательства.

Это не делает доказательство недопустимым, если оно отражает реальные фактические расходы, имевшие место ранее.

Таким образом, решение по делу № 914/1076/25 подтверждает, что ОСМД может устанавливать разные размеры взносов для жилых и нежилых помещений, если такое решение должным образом обосновано и связано с реальными расходами на содержание дома.

Суды же в свою очередь не должны вмешиваться в решения ОСМД, если они приняты большинством совладельцев с соблюдением требований закона и не нарушают права отдельных владельцев.

Дифференцированные взносы сами по себе не являются дискриминацией. Если ОСМД может доказать, что разный размер платежей обусловлен особенностями использования дома или дополнительными расходами, такие тарифы могут быть законными.

Владельцы коммерческих помещений не освобождаются от участия в расходах только из-за наличия отдельного входа или иного способа использования помещения.

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Верховный Суд бизнес судебная практика ОСМД

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