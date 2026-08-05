Ограничение права управления авто за неявку в ТЦК и пересмотр старых решений о непригодности: дайджест судебной практики

Почему суды отказывают в отмене записей о розыске в Резерв+ и как военнослужащим добиться увольнения после закрытия дел о СЗЧ.

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Динамика мобилизационных процессов в Украине обусловливает систематическое появление массива новых правовых коллизий и новой судебной практики. Основными причинами обращения военнообязанных в суд становятся споры относительно цифровизации учета, принудительного ограничения прав управления транспортными средствами и пересмотра статусов лиц, которые годами считались исключенными с учета.

«Судебно-юридическая газета» продолжает публиковать дайджесты актуальных судебных споров с ТЦК и воинскими частями.

Отсрочка не возникает автоматически

В деле № 500/5595/25 суд рассмотрел иск студента дневной формы обучения, которого мобилизовали после задержания сотрудниками полиции. Истец настаивал, что имел законное право на отсрочку в соответствии со статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и сообщал об этом представителям территориального центра комплектования.

Суд в очередной раз напомнил, что само по себе существование оснований для отсрочки не означает автоматического ее предоставления. Для реализации такого права военнообязанный должен до момента призыва подать соответствующее заявление и документы в порядке, определенном постановлением Кабинета Министров № 560.

Поскольку истец этого не сделал до приобретения статуса военнослужащего, суд признал мобилизацию законной.

Судимость не освобождает от мобилизации

Другая важная позиция сформирована Третьим апелляционным административным судом в деле № 160/1551/26. Истец был исключен с военного учета еще в 2001 году после осуждения за тяжкое преступление и считал, что мобилизация в 2025 году является незаконной.

Суд отметил, что 18 мая 2024 года вступил в силу Закон № 3633-IX, которым пункт 6 части 6 статьи 37 Закона «О воинской обязанности и военной службе» был исключен. С тех пор основание для исключения с учета лиц, ранее осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления, больше не существует.

Постановление Кабинета Министров № 560 прямо предусматривает возможность призыва во время мобилизации лиц, которых ранее судили к лишению свободы за тяжкие преступления (с определенными исключениями относительно преступлений против основ национальной безопасности).

Коллегия судей подчеркнула, что обязанность граждан состоять на военном учете имеет императивный характер. Изменение закона автоматически распространило действие воинской обязанности на лиц, которых ранее исключили с учета именно из-за судимости. Отдельный индивидуальный акт о «восстановлении» на учете не нужен — это технико-учетные действия во исполнение прямого требования закона.

Таким образом, лица, которые ранее были исключены с военного учета именно из-за судимости, сейчас подлежат мобилизации на общих основаниях.

Запись о «розыске» в «Резерв+» не является наказанием

В деле № 280/10636/25 истец просил суд обязать ТЦК удалить информацию о пребывании его «в розыске» из электронного реестра «Оберіг», указывая, что к административной ответственности он не привлекался.

Однако суд отказал в удовлетворении иска.

По мнению суда, соответствующая отметка в реестре не является видом административного наказания или санкцией, а выполняет исключительно служебную функцию — информирует правоохранительные органы о необходимости установления местонахождения лица и его доставления в территориальный центр комплектования.

Поскольку истец не выполнил обязанность по прохождению военно-врачебной комиссии в срок, установленный Законом № 3621-IX, внесение соответствующих сведений в реестр суд признал правомерным.

За неявку в ТЦК могут временно лишить права управления автомобилем

В делах № 693/892/26 и № 672/847/26 суды поддержали требования территориальных центров комплектования относительно временного ограничения права управления транспортными средствами.

Во время рассмотрения суды проверили, была ли соблюдена предусмотренная законом процедура:

лицо не явилось по повестке;

ТЦК обратился в Национальную полицию относительно его розыска;

полиция сообщила о невозможности доставления;

территориальный центр направил письменное требование по зарегистрированному адресу;

почтовое отправление вернулось с отметкой об отсутствии адресата.

При таких обстоятельствах суды пришли к выводу, что требование считается надлежащим образом врученным, даже если адресат фактически его не получил, а потому имелись все законные основания для временного ограничения права управления транспортными средствами.

Кроме того, суды подчеркнули, что такие решения подлежат немедленному исполнению после их принятия.

ТЦК имеют право пересматривать старые решения о непригодности

Одной из дискуссионных стала статья по делу № 240/15380/26, которое рассматривал Седьмой апелляционный административный суд относительно военнообязанного, который в 2022 году был признан непригодным к военной службе и исключен с военного учета.

Через несколько лет территориальный центр комплектования повторно поставил его на военный учет, мотивируя это тем, что первичное решение военно-врачебной комиссии было оформлено с нарушением требований законодательства.

В ходе проверки установили, что офицер запаса был признан непригодным на основании обычной справки ВВК, хотя для этой категории лиц законодательство предусматривает оформление свидетельства о болезни, которое обязательно должно быть утверждено штатной (региональной) военно-врачебной комиссией.

Апелляционный суд поддержал позицию ТЦК и отметил, что решение о непригодности, принятое с нарушением установленной процедуры, не создает надлежащих юридических последствий. Соответственно, территориальный центр комплектования имел право отменить последствия такого решения и повторно взять лицо на военный учет.

Это решение подтверждает тенденцию к массовой проверке архивных решений ВВК, принятых в предыдущие годы. Если статус «непригоден» был оформлен с процессуальными нарушениями, его могут пересмотреть, а лицо — повторно поставить на военный учет.

Окончательное решение остается за региональной ВВК

Еще одно дело Восьмого апелляционного административного суда № 380/18511/25 касалось мужчины, который обжаловал отказ региональной военно-врачебной комиссии утвердить решение районной ВВК о его непригодности к военной службе.

Истец настаивал, что районная комиссия уже установила соответствующее состояние здоровья, поэтому региональная ВВК не имела оснований отказывать в утверждении.

Однако суд поддержал региональную военно-врачебную комиссию. Он отметил, что именно она осуществляет контроль за законностью оформления заключений нижестоящих комиссий и имеет право не утверждать их в случае выявления процессуальных нарушений. Основаниями могут быть ненадлежащее оформление документов, отсутствие необходимых медицинских исследований, противоречия в медицинской документации или другие недостатки, которые не позволяют подтвердить правильнось заключения.

При этом суд отдельно подчеркнул, что не вправе подменять собой врачей и самостоятельно оценивать медицинский диагноз или пригодность лица к службе. Суд проверяет только законность процедуры принятия решения.

То есть, даже если районная ВВК признала лицо непригодным, это еще не гарантирует окончательного получения такого статуса. Окончательное решение может быть заблокировано региональной ВВК в случае выявления процессуальных или документальных недостатков.

Закрытие дела о СЗЧ не лишает права на увольнение

В деле № 260/8618/25 речь шла о том, что военнослужащий был исключен из списков личного состава после открытия уголовного производства по факту самовольного оставления воинской части. Впоследствии уголовное производство было закрыто из-за отсутствия состава преступления.

Несмотря на это, воинская часть отказалась рассматривать его рапорт об увольнении по состоянию здоровья, мотивируя это тем, что во время приостановления службы он не состоял в списках личного состава.

Восьмой апелляционный административный суд признал такую позицию незаконной. Он отметил, что после закрытия уголовного производства военная служба должна быть автоматически возобновлена, а командование обязано рассмотреть все поданные военнослужащим рапорты, в том числе относительно увольнения.

Сам факт открытия производства о СЗЧ или временное приостановление военной службы не лишает лицо права на дальнейшее рассмотрение его рапортов после реабилитации. Если уголовное производство закрыто, воинская часть должна восстановить все процедуры, предусмотренные законодательством.

Анализ судебной практики показывает, что в 2026 году суды все чаще поддерживают решения ТЦК в спорах, где военнообязанные сами не выполнили предусмотренные законом процедуры — не подали заявление на отсрочку, не явились по вызову или не обновили военно-учетные данные.

В то же время это не означает, что действия ТЦК не подлежат судебному контролю. Уже в следующем дайджесте рассмотрим противоположную категорию дел — когда суды признавали незаконными действия территориальных центров комплектования, отменяли мобилизацию, штрафы и решения из-за нарушения процедуры, превышения полномочий или произвольных действий должностных лиц ТЦК.

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