Живете за границей, но у вас есть украинский паспорт: может ли ГНС взыскать процент с дохода

Налоговая служба пояснила, что если гражданин является налоговым нерезидентом Украины и получает доходы только за границей, обязанности подавать декларацию в родной стране не возникает.

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Украинцы, после начала полномасштабной войны переехавшие за границу и работающие там, нередко сталкиваются с вопросом: нужно ли декларировать в Украине доходы, полученные в другом государстве, и платить с них украинские налоги. В индивидуальной налоговой консультации Государственная налоговая служба разъяснила, как в таких случаях определяется налоговое резидентство и когда возникает обязанность подавать декларацию в Украине.

В ГНС обратился гражданин Украины, который сообщил, что еще в августе 2022 года переехал в Австрию и постоянно проживает и работает именно там. В обращении он отметил, что: имеющее зарегистрированное место жительства в Австрии получил разрешение на проживание и право работать, а также зарегистрированное предпринимателем в сфере информационных технологий. Жена и дочь проживают вместе с ним, все доходы получает от деятельности на территории Австрии. Кроме того, у мужчины есть сертификат налогового резидента Австрии. При этом в Украине у него нет зарегистрированного места жительства и жилой недвижимости.

Мужчина попросил ГНС ответить на два вопроса: считается ли он налоговым резидентом Украины и должен ли подавать украинскую декларацию относительно доходов, полученных от предпринимательской деятельности в Австрии.

Как определяют налоговое резидентство

Налоговая напомнила, что именно статус резидента определяет порядок налогообложения доходов физлица. Понятие «резидент» установлено п.п. "в" п.п. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 Кодекса, согласно которому физическое лицо – резидент – это физическое лицо, имеющее место жительства в Украине.

В то же время местожительством согласно ст. 29 Гражданского кодекса Украины есть жилье, где она проживает постоянно или временно. При этом человекинг может иметь несколько мест обитания.

Если человек имеет жилье сразу в двух странах, оценивается, где находится его постоянное место жительства. Если и этот критерий не позволяет определить резидентство, анализируется центр жизненных интересов – то есть страна, с которой лицо имеет тесные личные и экономические связи. Вниманию могут приниматься: место жительства членов семьи, место ведения бизнеса, место получения основного дохода, социальные и экономические связи, управление имуществом.

Если и после этого резидентство невозможно определить, применяется правило 183 дней пребывания в течение года. Только когда предыдущие критерии не дают ответ, учитывается гражданство.

В консультации налоговая особо подчеркнула, что контролирующий орган не определяет налоговый статус физического лица. Лицо самостоятельно оценивает свое резидентство в соответствии с п.п. "в" п.п. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 Налогового Кодекса.

Если гражданин Украины остается налоговым резидентом Украины, он должен включать иностранные доходы в годовую декларацию, уплачивать налог на доходы физических лиц, уплачивать военный сбор. В то же время, если лицо в соответствии с нормами украинского законодательства является нерезидентом Украины, а доходы получает исключительно за пределами Украины, оснований для представления декларации об имущественном состоянии и доходах и уплате украинских налогов с таких доходов нет.

Отдельное внимание ГНС уделила Конвенции между Украиной и Австрией об избежании двойного налогообложения. Документ применяется в случаях, когда лицо может считаться налоговым резидентом сразу двух государств. Согласно основной цели Конвенции ее положения устанавливают правила, позволяющие устранить двойное налогообложение дохода одного и того же вида путем распределения права на его налогообложение – в государстве, в котором получатель такого дохода является резидентом, и в государстве, в котором осуществляется деятельность, в отношении которой возникает доход.

При этом анализируются наличие постоянного жилья, центр жизненных интересов, страна обычного проживания, гражданство, а при необходимости – взаимное согласование компетентных органов двух государств.

Налоговая также сослалась на Комментарии к Модельной конвенции ОЭСР, которые используются при толковании международных договоров об избежании двойного налогообложения. Согласно Венской конвенции о праве международных договоров от 23.05.1969 в целях трактовки положений действующих международных договоров Украины об избежании двойного налогообложения применяются официальные Комментарии к Модельной налоговой конвенции Организации экономического сотрудничества и развития, положенной в основу большинства этих международных договоров, в том числе Конвенции.

Согласно п. 12 и п. 13 Комментариев к п. 2 ст. 4 Модельной конвенции ОЭСР «при применении Конвенции считается, что местом постоянного проживания является то место, где лицо имеет в собственности или владении жилье, это жилье должно быть постоянным, то есть лицо должно устраивать и удерживать его для своего постоянного пользования, в отличие от пребывания в определенном месте при таких условиях, когда это очевидно, что такое пребывание является кратковременным.

Относительно понятия жилья следует отметить, что может быть принята во внимание любая форма жилья – дом или квартира, принадлежащие лицу или арендуемая, арендованная меблированная комната. Но постоянство жилья имеет немаловажное значение; это означает, что лицо организовало ситуацию таким образом, чтобы жилье было доступно ему постоянно и непрерывно, а не изредка с целью пребывания, которое в силу причин для этого является кратковременным (путешествия для отдыха, деловые поездки, образовательные путешествия, посещение курсов в школе и т.п.).

Также согласно положениям ст. 14 Конвенции доходы физического лица, находящегося в понимании ст. 4 Конвенции является налоговым резидентом Австрии и предоставляет профессиональные независимые услуги, не осуществляя такую деятельность через постоянную базу на территории Украины, подлежат налогообложению только в Австрии, то есть такие доходы должны освобождаться в Украине от налогообложения налогами, на которые распространяется Конвенция.

Если же деятельность резидента Австрии по предоставлению независимых личных услуг осуществляется через постоянную базу на украинской территории, то полученный им доход может облагаться налогом в Украине, но только в том размере, который относится к этой постоянной базе.

Сам факт украинского гражданства еще не означает автоматического долга декларировать все доходы в Украине. Ключевое значение имеет именно налоговое резидентство, определяемое по совокупности критериев, установленных Налоговым кодексом Украины и международными договорами.

Если лицо является налоговым резидентом другого государства, получает доходы исключительно за его пределами и не имеет доходов с источником происхождения из Украины, обязанность подавать украинскую декларацию по таким доходам не возникает.

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