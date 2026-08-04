Шесть судей ОАС Киева получили рекомендации на перевод — решение ВККС

ВККС рекомендовала перевести шестерых судей ОАС Киева в Киевский окружной административный суд.

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Высшая квалификационная комиссия судей Украины приняла решение рекомендовать судей ликвидированного Окружного административного суда города Киева для перевода на должности судей Киевского окружного административного суда. Решение принято в связи с ликвидацией Окружного административного суда города Киева. Как отмечалось во время заседания, ликвидация суда имеет конкретные правовые последствия, и вопрос дальнейшей судьбы судей этого суда требует урегулирования в порядке, предусмотренном Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей».

По результатам обсуждения ВККС решила рекомендовать:

• судью Игоря Погребниченко — для перевода на должность судьи Киевского окружного административного суда;

• судью Кирилла Гарника — для перевода на должность судьи Киевского окружного административного суда;

• судью Елену Патратий — для перевода на должность судьи Киевского окружного административного суда;

• судью Константина Кобылянского — для перевода на должность судьи Киевского окружного административного суда;

• судью Виктора Шулешко — для перевода на должность судьи Киевского окружного административного суда;

• судью Игоря Ищука — для перевода на должность судьи Киевского окружного административного суда.

Краткая информация о судьях

Игорь Погребниченко.

Указом Президента Украины от 23 января 2012 года назначен на должность судьи Окружного административного суда города Киева сроком на пять лет.

Указом Президента Украины от 19 декабря 2018 года № 431/2018 назначен на должность судьи этого суда бессрочно.

В мае 2018 года успешно прошел квалификационное оценивание в Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Кирилл Гарник. Указом Президента Украины от 12 января 2011 года назначен на должность судьи Полтавского окружного административного суда сроком на пять лет. Указом от 13 марта 2013 года переведен в пределах пятилетнего срока на должность судьи Окружного административного суда города Киева. Указом от 22 сентября 2020 года назначен судьей этого суда. В заявлении просил перевести его в Киевский окружной административный суд или во вновь созданный Киевский городской административный суд (который еще не создан).

Елена Патратий. Указом Президента Украины от 29 сентября 2010 года назначена на должность судьи Окружного административного суда города Киева сроком на пять лет. Указом от 28 сентября 2017 года повторно назначена судьей этого суда. Успешно прошла квалификационное оценивание. На нее поступило 15 дисциплинарных жалоб: семь оставлены без рассмотрения, по семи отказано в открытии дисциплинарного дела, по одному делу в привлечении к ответственности отказано и производство прекращено. Новых жалоб нет. Судья не возражает против перевода.

Константин Кобылянский. Указом Президента Украины от 23 января 2012 года назначен на должность судьи Хозяйственного суда Днепропетровской области сроком на пять лет. Указом от 15 июня 2012 года переведен в пределах срока на должность судьи Окружного административного суда города Киева. 11 февраля 2021 года решением ВККС № 323-03-15321 внесено представление Президенту Украины о его назначении. Решение пленарного состава не принималось, поскольку судья относится к категории, предусмотренной пунктом 6 раздела XII «Заключительные и переходные положения» Закона.

Виктор Шулешко. Указом Президента Украины от 23 января 2012 года № 29/2012 назначен судьей Житомирского окружного административного суда (на пятилетний срок).

Указом Президента Украины от 12 марта 2012 года переведен в пределах пятилетнего срока на должность судьи Окружного административного суда города Киева.

Впоследствии назначен на должность судьи бессрочно.

Игорь Ищук. Указом Президента Украины от 23 января 2012 года № 29/2012 назначен на должность судьи Окружного административного суда города Киева сроком на пять лет. Присягу принес 19 марта 2012 года. Решением комиссии от 16 июля 2019 года № 620-3/19 признан соответствующим занимаемой должности, и впоследствии назначен бессрочно.

Участники заседания обратили внимание на повышенную общественную заинтересованность в этом вопросе и на необходимость публичного разъяснения позиции Комиссии. Поскольку процедура рассмотрения является открытой, важно доводить до сведения общества мотивы принятых решений.

Таким образом, Комиссия подтвердила готовность решать кадровые вопросы, возникающие в связи с ликвидацией суда, путем перевода судей на вакантные должности в Киевском окружном административном суде.

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