Верховный Суд оправдал водителя, сбившего патрульного: ДТП без прямого умысла нельзя считать посягательством на сотрудника полиции

Верховный Суд разъяснил, когда ДТП с полицейским не подпадает под ответственность за умышленное причинение телесных повреждений правоохранителю.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд оставил без изменений оправдательный приговор водителю, которого обвиняли в умышленном причинении легких телесных повреждений сотруднику правоохранительного органа по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Суд пришел к выводу, что сторона обвинения не доказала вне разумных сомнений наличие у водителя прямого умысла на причинение телесных повреждений полицейскому, а само дорожно-транспортное происшествие не может автоматически свидетельствовать о совершении умышленного преступления. Такой вывод сделал Кассационный уголовный суд по делу № 461/1206/21.

Обстоятельства дела

Согласно материалам дела, 2 сентября 2020 года около 14:00 водитель автомобиля Range Rover двигался по улице Дорошенко во Львове. По версии обвинения, он повторно проигнорировал законные требования сотрудников патрульной полиции остановить транспортное средство, которые были поданы в связи с совершением административного правонарушения.

Следствие считало, что такими действиями обвиняемый умышленно причинил сотруднику правоохранительного органа легкие телесные повреждения в связи с исполнением им служебных обязанностей, в связи с чем его действия были квалифицированы по части второй статьи 345 Уголовного кодекса Украины. Также прокурор ссылался на протокол осмотра места происшествия, фототаблицы, видеозаписи с нагрудных камер полицейских и камер видеонаблюдения, заключение судебно-медицинской экспертизы, результаты следственных экспериментов, а также показания потерпевшего, его напарника и других свидетелей.

Кроме того, материалы дела содержали заключение первичного медицинского осмотра, согласно которому водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Вместе с тем судебно-токсикологическая экспертиза биологической среды не выявила наркотических веществ.

Прокурор считал, что совокупность собранных доказательств подтверждала виновность обвиняемого в совершении инкриминируемого уголовного правонарушения.

Почему суды оправдали обвиняемого

Галицкий районный суд г. Львова признал обвиняемого невиновным в связи с недоказанностью состава уголовного правонарушения. Львовский апелляционный суд согласился с этими выводами.

Апелляционный суд указал, что сторона обвинения не доказала вне разумных сомнений наличие в действиях обвиняемого прямого умысла на причинение легких телесных повреждений сотруднику полиции.

Суд подчеркнул, что обвинение в основном основывалось на предположениях, а исследованные доказательства не были достаточными, четкими и согласованными между собой. Показания потерпевшего и свидетеля содержали существенные противоречия, видеозаписи не подтвердили описанный в обвинительном акте механизм наезда, а приведенный прокурором мотив уклонения от административной ответственности не нашел подтверждения в ходе судебного разбирательства.

Апелляционный суд также отметил, что суд первой инстанции полно и всесторонне исследовал все доказательства, надлежащим образом мотивировал, почему отклонил доводы обвинения, а прокурор в апелляционной жалобе не привел оснований, свидетельствующих о неправильном применении закона или существенных нарушениях требований уголовного процессуального законодательства.

Не согласившись с такими решениями, сторона обвинения подала кассационную жалобу.

В кассационной жалобе прокурор просил отменить оправдательный приговор и назначить новое рассмотрение дела. По его мнению, суды неправильно оценили доказательства, необоснованно учли результаты экспертизы, фактически положив в основу своих выводов рассуждения экспертов вместо собственной оценки доказательств.

Кроме того, прокурор утверждал, что местный суд не дал надлежащей оценки видеозаписям, необоснованно сослался на отсутствие протокола об административном правонарушении и не мотивировал, почему отклонил доказательства стороны обвинения. Также прокурор указывал, что апелляционный суд безосновательно отказал в повторном исследовании видеозаписей с камер наблюдения.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций о недоказанности умысла в действиях водителя, которого обвиняли по ч. 2 ст. 345 УК Украины после наезда на полицейского. Суд подчеркнул, что ключевым вопросом по делу было установление субъективной стороны деяния — имел ли водитель намерение причинить телесные повреждения правоохранителю или наезд стал неосторожным последствием маневра во время движения автомобиля.

Суд отметил, что ответственность по ч. 2 ст. 345 УК возможна только при условии доказанности прямого умысла. Само по себе нарушение правил дорожного движения, которое характеризуется неосторожной формой вины, не может автоматически свидетельствовать о совершении умышленного преступления против сотрудника правоохранительного органа.

Решающим стало и заключение комплексной транспортно-трасологической и автотехнической экспертизы. Эксперты пришли к выводу, что из-за отсутствия следов на месте ДТП, характерных повреждений автомобиля и велосипеда, а также невозможности установить механизм происшествия по видеозаписи оценить с технической точки зрения версию потерпевшего не представляется возможным. Допрошенные в суде эксперты также подтвердили, что материалы дела не содержат доказательств резкого маневра автомобиля или контакта транспортных средств способом, указанным в обвинительном акте.

Кроме того, суды обратили внимание, что на записях с камер видеонаблюдения не зафиксированы момент наезда и характер движения автомобиля, а сторона обвинения не предоставила записи с нагрудных камер полицейских, которые непосредственно контактировали с водителем до инцидента.

Вместе с тем коллегия судей согласилась лишь с одним доводом прокурора — местный суд безосновательно сослался на отсутствие составленного в отношении водителя протокола об административном правонарушении. Однако эта ошибка не повлияла на правильность вывода о недоказанности вины. По результатам рассмотрения Верховный Суд оставил кассационную жалобу прокурора без удовлетворения, а оправдательный приговор Галицкого районного суда г. Львова и постановление Львовского апелляционного суда — без изменений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, X чтобы быть в курсе самых важных событий.