Апелляционный суд Киева признал признаки сексуального домогательства в метро, но отказался наказывать мужчину из-за отсутствия доказательств

Из-за недостатка доказательств суд не смог привлечь предполагаемого нарушителя к ответственности за сексуальные домогательства в киевском метро.

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Ранее «Судебно-юридическая газета» анализировала дело № 757/45505/25-п, в котором Печерский районный суд г. Киева закрыл административное производство в отношении мужчины, которого полиция пыталась привлечь к ответственности за сексуальное домогательство в вагоне метро.

Пересматривая дело, Киевский апелляционный суд оставил без изменений постановление районного суда о закрытии производства в отношении лица, привлекавшегося к административной ответственности по ч. 1 ст. 173-7 КУоАП, однако признал, что материалы дела подтверждают совершение в отношении потерпевшей действий с признаками сексуального домогательства.

Постановление является показательным для практики по делам о сексуальных домогательствах, поскольку апелляционный суд подчеркнул, что даже при наличии признаков такого правонарушения административная ответственность возможна лишь при условии доказанности вины конкретного лица надлежащими и допустимыми доказательствами.

Обстоятельства дела

Согласно материалам дела, в вагоне электропоезда на перегоне между станциями метро «Выдубичи» и «Зверинецкая» мужчину обвинили в том, что он умышленно, вопреки воле пассажирки, дважды прикоснулся ладонью к её ягодицам, чем совершил унизительные действия невербального характера и создал для неё запугивающую и унизительную ситуацию.

Потерпевшая пояснила сотрудникам полиции, что во время поездки почувствовала прикосновение к ягодицам, обернулась и увидела позади мужчину примерно 40 лет. После этого она продолжила разговор с подругой, а через несколько секунд снова почувствовала прикосновение. Из-за волнения она никому сразу не сообщила о случившемся, вышла на станции «Печерская», а затем обратилась в полицию.

Подруга потерпевшей подтвердила, что видела, как неизвестный мужчина неоднократно прикасался к ягодицам потерпевшей, а впоследствии по фотографиям опознала человека, которого считала нарушителем.

Мужчина, в отношении которого был составлен протокол, вину отрицал. В письменных объяснениях он не отрицал, что находился в указанное время в вагоне метро, однако утверждал, что вёл себя спокойно, никаких непристойных или противоправных действий не совершал и познакомился с потерпевшей только в полиции.

Печерский районный суд закрыл производство за отсутствием события и состава административного правонарушения. Суд указал, что материалы дела не подтверждают событие правонарушения и не дают оснований квалифицировать действия лица как сексуальное домогательство. Кроме того, суд обратил внимание, что в условиях нахождения пассажиров в толпе во время движения поезда нельзя исключить возможность случайного прикосновения, а поведение потерпевшей после происшествия, в частности отсутствие немедленного обращения к сотрудникам полиции, не свидетельствовало о том, что она находилась в состоянии опасения за собственную безопасность.

Не согласившись с таким решением, представитель потерпевшей подал апелляционную жалобу. Он указывал, что потерпевшую не уведомили о рассмотрении дела судом первой инстанции, суд неправильно оценил обстоятельства происшествия, безосновательно предположил случайный характер прикосновений и не учёл видеозаписи, психологическое состояние потерпевшей, её обращение к психологу, а также практику ЕСПЧ. Также отмечалось, что мужчина сознательно перемещался рядом с потерпевшей, менял вагоны и умышленно скрывал свои действия.

Позиция апелляционного суда

Апелляционный суд указал, что ответственность по ч. 1 ст. 173-7 КУоАП наступает в случае сексуального домогательства, то есть умышленного совершения против воли лица оскорбительных, унизительных действий сексуального характера, выраженных вербально или невербально.

Суд апелляционной инстанции отметил, что выводы местного суда основаны на исследованных материалах дела, в частности на рапорте сотрудника полиции, протоколе принятия заявления потерпевшей, письменных объяснениях потерпевшей, свидетеля и лица, в отношении которого был составлен протокол.

Апелляционный суд указал, что письменные объяснения потерпевшей, свидетеля и протокол принятия устного заявления фактически подтверждают, что в отношении потерпевшей были совершены действия с признаками сексуального домогательства.

Вместе с тем суд подчеркнул, что убедительных доказательств того, что сексуальное домогательство совершило именно лицо, привлекавшееся к административной ответственности, представленные материалы не содержат.

Суд апелляционной инстанции указал, что как потерпевшая, так и её подруга утверждали, что нарушителю было 40–50 лет, что явно противоречит внешности лица, привлекавшегося к административной ответственности, на фотографии из пенсионного удостоверения и его возрасту, который составлял 71 год.

Также апелляционный суд обратил внимание, что в протоколе принятия устного заявления потерпевшей не зафиксировано, что она видела нарушителя или могла бы опознать его по определённым приметам, хотя соответствующие графы для этого были предусмотрены.

Кроме того, суд отметил, что в объяснениях свидетеля указано об опознании нарушителя по фотографиям, однако не уточняется, кого именно она опознала и по каким признакам.

Апелляционный суд подчеркнул, что во время апелляционного рассмотрения были приобщены заключение психологического исследования потерпевшей, документы о квалификации психолога, фотографии, сведения об обращении в полицию и справка сотрудника полиции, однако эти материалы не содержат доказательств причастности лица, привлекавшегося к административной ответственности, к случаю сексуального домогательства.

Суд апелляционной инстанции также указал, что справка сотрудника полиции лишь подтверждает нахождение лица, привлекавшегося к административной ответственности, недалеко от потерпевшей на платформе метро, но не подтверждает факт совершения противоправных действий.

Отдельно суд отметил, что потерпевшей и её представителю во время апелляционного рассмотрения была предоставлена возможность реализовать процессуальные права, однако представленные ими доказательства не подтверждают виновность лица, привлекавшегося к административной ответственности, и не опровергают его письменные объяснения.

Апелляционный суд указал, что показания потерпевшей во время апелляционного рассмотрения о сексуальном домогательстве именно со стороны лица, привлекавшегося к административной ответственности, не согласуются с её письменными объяснениями и не могут быть признаны объективными доказательствами его виновности.

Суд также подчеркнул, что в соответствии с ч. 2 ст. 251 КУоАП обязанность по сбору доказательств возлагается именно на лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.

Апелляционный суд указал, что лицом, составившим протокол об административном правонарушении, не представлены доказательства, подтверждающие наличие в действиях лица, привлекавшегося к административной ответственности, объективной и субъективной стороны состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 173-7 КУоАП.

Суд пришёл к выводу, что доводы апелляционной жалобы не опровергают правильности выводов местного суда, а процессуальных нарушений, которые могли бы стать безусловным основанием для отмены постановления, не установлено.

Таким образом, Киевский апелляционный суд восстановил представителю потерпевшей срок на апелляционное обжалование, однако оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а постановление Печерского районного суда г. Киева — без изменений.

Суд подтвердил, что материалы дела свидетельствуют о наличии признаков сексуального домогательства в отношении потерпевшей, однако надлежащих и убедительных доказательств того, что эти действия совершило именно лицо, привлекавшееся к административной ответственности, собрано не было.

Поэтому при отсутствии доказательств объективной и субъективной сторон состава административного правонарушения лицо не может быть привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 173-7 КУоАП.

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