Штрафовать будут без предупреждения: Комитет поддержал штрафы до 170 тысяч за российскую музыку, но еще не знает, как будут определять размер штрафа

Комитет поддержал внедрение штрафов до 170 тысяч гривен штрафа за российскую музыку без предупреждения и без четких критериев определения санкции.

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Семь лет практики применения Закона о государственном языке выявили немало пробелов, которые требовали системного исправления. Именно поэтому 4 августа Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал 2 законопроекта, цель которых — окончательное очищение публичного пространства от языка агрессора. Речь идет о проекте № 15412, ставшем результатом полуторагодичной работы рабочей группы, и узкоспециализированном № 15430 относительно музыки в сервисе.

От трактовки музыкального сопровождения до штрафов в 170 тысяч гривен за российские песни в кафе — поговорим о юридических нюансах, замечаниях экспертов и скрытых рисках новых инициатив.

Профильный комитет поддержал законопроект № 15430, который вводит беспрецедентно высокие санкции за воспроизведение российской музыки в сфере обслуживания. Главная особенность инициативы — отмена процедуры предупреждения и введение мгновенных штрафов, которые могут достигать 170 тысяч гривен.

Действующий механизм контроля за присутствием российской музыки в украинском публичном пространстве предусматривает длительную процедуру предупреждений и символические штрафы в 17–170 гривен по статье 155 КУоАП.

Проект № 15430 позиционируется как «План Б» — временный, но максимально важный инструмент для защиты языкового пространства в сфере услуг, который в дальнейшем будет интегрирован в проект 15142.

Законопроект предлагает новый подход к трактовке музыкального сопровождения в бизнесе.

Документ предлагает официально отнести исполнение или воспроизведение песен, музыкальных произведений с текстом, фонограмм и видеоклипов в заведениях к процессу обслуживания. Музыкальное сопровождение должно осуществляться на государственном языке или любом другом, кроме языка государства-агрессора.

Проект четко указывает, что право клиента на персональное обслуживание на другом языке по договоренности сторон не распространяется на музыкальное сопровождение. То есть владелец заведения не сможет оправдаться фразой «это клиент попросил поставить российскую песню».

Законопроект также предлагает существенно усилить ответственность за такие нарушения. Если за несоблюдение языковых требований в сфере обслуживания действующее законодательство предусматривает возможность устранения нарушения до применения санкций, то в случае воспроизведения музыки на языке государства-агрессора Уполномоченный по защите государственного языка будет иметь право сразу составлять протокол.

За первое нарушение предлагается установить штраф от 8 500 до 17 000 грн, за повторное в течение года — от 17 000 до 85 000 грн, а за третье и каждое последующее — от 85 000 до 170 000 грн.

В пояснительной записке авторы приводят три главных аргумента в пользу привлечения нарушителей к ответственности.

Популярная музыка используется РФ для распространения нарративов о лояльной к войне сцене и формирования позитивного образа агрессора.

Кроме того, каждое воспроизведение генерирует роялти, которые через правообладателей и лейблы попадают в бюджет РФ в виде налогов, то есть работают на бюджет государства-агрессора, финансирующий войну против Украины.

Музыка в заведениях не является частным выбором, она формирует атмосферу и влияет на эмоциональное состояние посетителей независимо от их желания.

Юридические риски законопроекта

В то же время Главное научно-экспертное управление Аппарата ВР высказало замечания к законопроекту. Эксперты считают, что Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» должен регулировать прежде всего использование государственного языка, а не устанавливать запреты относительно других языков.

Также обращается внимание на возможное дублирование норм Закона «О культуре», сомнительность приравнивания фонового музыкального сопровождения к процессу обслуживания, непропорциональность предложенных санкций и использование отдельных устаревших терминов.

Так, действующая статья 30 языкового Закона регулирует прежде всего язык общения с клиентами и предоставления информации о товарах и услугах. Законопроект же фактически приравнивает исполнение или воспроизведение музыкальных произведений к процессу обслуживания потребителей, что является юридически некорректным. В качестве альтернативы предлагается прямо установить отдельный запрет на воспроизведение музыки на языке государства-агрессора во время обслуживания, не отождествляя эти понятия.

Что касается санкций, то они кажутся непропорциональными по сравнению с действующим механизмом ответственности за нарушение языкового законодательства в сфере обслуживания. Если сейчас субъект хозяйствования сначала получает предупреждение и 30 дней для устранения нарушения, а штраф применяется только за повторное нарушение, то законопроект предусматривает наложение значительных штрафов уже за первый случай воспроизведения запрещенной музыки без какого-либо предупреждения. При этом максимальный штраф за третье нарушение в десять раз превышает санкцию, предусмотренную действующей редакцией закона за повторное нарушение языковых требований в сфере обслуживания.

Авторы законопроекта не привели достаточного обоснования, почему воспроизведение музыки на языке государства-агрессора должно наказываться строже, чем непосредственное обслуживание потребителей или предоставление информации о товарах и услугах на таком языке.

Кроме того, предложенная модель ответственности не учитывает наличие или отсутствие вины субъекта хозяйствования. Это может привести к применению штрафов даже в случаях, когда запрещенное музыкальное произведение было воспроизведено автоматически сторонним стриминговым сервисом, радиостанцией или в результате технической ошибки, без умысла со стороны владельца заведения.

В проекте отсутствуют и критерии, по которым Уполномоченный по защите государственного языка будет определять конкретный размер штрафа в пределах установленных диапазонов. Это может создать чрезмерно широкие дискреционные полномочия контролирующего органа при применении санкций.

На данный момент непонятно, чем будет руководствоваться Уполномоченный, выбирая, например, между штрафом в 8 500 грн и 17 000 грн за первое нарушение. Фактически документ не содержит никаких ориентиров относительно учета характера нарушения, его последствий или других обстоятельств, что может свидетельствовать о предоставлении контролирующему органу широких дискреционных полномочий при определении размера санкции.

Во время рассмотрения законодательных инициатив в профильном комитете также были озвучены возможные сценарии их дальнейшего прохождения. По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, в случае быстрого продвижения комплексного законопроекта № 15412 положения об ответственности за использование музыки на языке государства-агрессора могут быть включены в него при подготовке ко второму чтению. Если же рассмотрение большого пакета изменений затянется, законопроект № 15430 могут вынести на рассмотрение парламента отдельно.

Чего ждать бизнесу и обществу?

Законопроект № 15430 — это попытка превратить украинизацию в систему финансового принуждения в сфере культуры потребления.

Несмотря на замечания Аппарата ВР относительно непропорциональности санкций, Комитет настроен решительно. Если закон примут, заведениям придется проводить полный аудит своих плейлистов. Поскольку протокол составляется без предупреждения, любая, даже случайная российская песня может стоить 17 тысяч гривен уже при первом визите инспектора.

Скорее всего, мы увидим доработанный вариант комплексного проекта № 15142. Во время доработки ко второму чтению размеры штрафов могут быть несколько сбалансированы, а терминология — приведена в соответствие с гражданским и хозяйственным законодательством, однако идея немедленного наказания без предупреждения за музыку агрессора останется ключевой.

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