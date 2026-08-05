Бронирование работников СМИ: какие критерии могут оставить редакцию без отсрочки

Минкульт по запросу «Судебно-юридической газеты» разъяснил, что бронирование работников для онлайн-медиа возможно, но только после получения статуса критически важного предприятия.

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В условиях военного положения непрерывная работа медиа является вопросом национальной безопасности и информационной гигиены общества. Однако для сохранения кадрового потенциала редакции вынуждены проходить сложный бюрократический путь признания своей «критичности». Обновление критериев, в частности приказом Министерства культуры № 711 от 30.06.2026, вызвало немало вопросов у профессионального сообщества.

На запрос «Судебно-юридической газеты» Министерство культуры предоставило развернутый ответ, раскрывающий механику работы профильной комиссии, требования к зарплатам и особенности подачи списков через портал «Дія». Анализируем, какие ловушки ждут онлайн-ресурсы и как подтвердить свою значимость для экономики.

Предмет запроса: вопрос «цифровой» исключительности

Редакция обратилась в Минкульт с просьбой разъяснить порядок действий для онлайн-медиа, осуществляющих деятельность преимущественно в цифровом формате, относительно получения статуса критически важного предприятия.

Основными аспектами запроса были требования к документам, учет информационных кампаний в поддержку Сил обороны и технические детали самого бронирования.

В своем официальном ответе Министерство четко разграничило общие и отраслевые нормы, указав, что определение критичности базируется на Постановлении КМУ № 76 и специальных Критериях, утвержденных приказом Минкульта № 67.

Это создает двухуровневую систему проверки, где медиа должно подтвердить свою значимость как для государства в целом, так и для информационной сферы в частности.

Критерии критичности: общие правила против отраслевых льгот

Для большинства субъектов хозяйствования основанием для признания критически важным является соответствие трем или более общим критериям. К ним относятся объемы уплаченных налогов (более 1,5 млн евро), сумма валютных поступлений (более 32 млн евро), отсутствие задолженности по ЕСВ и уровень средней зарплаты.

В то же время Министерство подтвердило существование упрощенного порядка для определенных категорий медиа. В частности, линейные аудиовизуальные медиа, осуществляющие цифровое вещание с информационным наполнением или привлеченные к системе оповещения, могут претендовать на статус при наличии всего двух критериев.

Это значительно облегчает путь для телеканалов и стратегических информационных ресурсов, их аффилированных лиц, а также государственных и коммунальных учреждений культуры. Для большинства интернет-изданий и онлайн-медиа действует общее правило — соответствие трем или более критериям.

Особенности для онлайн-медиа: отраслевой приказ № 67

Согласно Постановлению КМУ № 76, предприятия могут быть признаны критически важными по трем общим критериям, таким как уплата значительных налогов (свыше установленного Кабмином порога: эквивалент 1,5 млн евро), значительные валютные поступления или стратегическое значение.

Однако большинство онлайн-изданий не достигают порогов в 1,5 млн евро уплаченных налогов или 32 млн евро валютной выручки.

Поэтому основным путем для них становится подпункт 4 пункта 2 Постановления № 76 — «важное значение для отрасли национальной экономики».

Для этого медиа должно соответствовать хотя бы одному отраслевому критерию, утвержденному Приказом Минкульта № 67.

Анализ Критериев информационной сферы показывает, что для онлайн-медиа наиболее реальными являются следующие пути подтверждения критичности:

Обеспечение деятельности иностранных СМИ на основании договоров, при условии, что работники украинского ресурса имеют аккредитацию от Вооруженных Сил. Это критически важно для ресурсов, работающих на зарубежную аудиторию и освещающих события на фронте.

Изготовление официальных изданий или обнародование нормативно-правовых актов органов власти.

Организация специальных кампаний в регионах, включенных в Перечень территорий боевых действий или оккупации.

Производство проектов в рамках инициативы Президента по созданию украинского культурного продукта по контрактам стоимостью от 100 тыс. грн.

Процедура рассмотрения и роль профильной Комиссии

Министерство сообщило, что каждое обращение рассматривается специальной Комиссией по подготовке предложений относительно определения предприятий критически важными в информационной сфере, которая была создана в конце 2025 года.

Предприятие обязано предоставить информацию об общем количестве военнообязанных работников по состоянию на дату обращения и копии налоговой отчетности за последний период.

Комиссия принимает решение о соответствии или несоответствии критериям, после чего вносится предложение руководству министерства об издании соответствующего приказа.

Важно помнить, что такой статус не является бессрочным: предприятие обязано подтверждать свою критичность не реже одного раза в год.

Механизм бронирования через портал «Дія» и 72-часовой срок

Наиболее динамичной частью процесса является именно техническое бронирование после получения статуса. Министерство культуры вносит данные о критически важном медиа в Единый перечень, который ведет Минэкономики.

После этого руководитель медиа или уполномоченное лицо формирует списки военнообязанных работников в электронной форме средствами портала «Дія».

Согласно разъяснению и нормам Постановления, перевод военнообязанного на специальный воинский учет (предоставление отсрочки) осуществляется автоматически в течение 72 часов с момента формирования списка. Для успешного завершения процедуры работник должен состоять на учете, находиться в трудовых отношениях с медиа, уточнить учетные данные и не находиться в розыске.

Постоянный мониторинг и риски аннулирования статуса

Получение статуса критичности накладывает на медиа серьезные финансовые и административные обязательства. Министерство осуществляет ежемесячный мониторинг деятельности таких предприятий. Одним из ключевых условий сохранения статуса и бронирования является выплата работникам (кроме государственных СМИ) заработной платы не ниже размера минимальной, умноженной на коэффициент 3.

В случае невыполнения этих требований или в случае лишения предприятия статуса критически важного, отсрочки аннулируются автоматически, а повторное обращение за статусом возможно не ранее чем через шесть месяцев.

Советы для онлайн-изданий

Для успешного прохождения пути к бронированию онлайн-медиа должно выйти за рамки новостной ленты. Юридически выверенная стратегия получения статуса критически важного предприятия для онлайн-медиа должна основываться на трех основных элементах:

Подтверждение отраслевой значимости

Онлайн-медиа должно документально доказать соответствие хотя бы одному из специальных критериев, определенных приказом Минкульта № 67. Это могут быть документы, подтверждающие производство общественно важного информационного контента, реализацию культурно-художественных проектов, сотрудничество с государственными органами, международными партнерами или другие доказательства, предусмотренные отраслевыми критериями.

Соответствие общим критериям постановления № 76

Помимо отраслевого критерия, предприятие должно подтвердить соответствие еще как минимум двум общим критериям, в частности относительно уровня средней заработной платы, отсутствия налоговой задолженности или другим критериям, установленным правительством. Все показатели должны подтверждаться официальной налоговой и бухгалтерской отчетностью.

Подробнее об отраслевых критериях читайте в материале Критерии критичности для онлайн-медиа: как преодолеть цифровой барьер и получить статус

Надлежащее оформление обращения

В Минкульт подается полный пакет документов, который рассматривает профильная Комиссия, созданная приказом № 1011. К обращению прилагаются документы, подтверждающие соответствие критериям, информация о количестве военнообязанных работников по состоянию на дату обращения, а также сведения о подаче налоговой отчетности за последний налоговый период.

Таким образом, для онлайн-медиа статус критически важного предприятия — это не формальность, а результат подтверждения соответствия не только правительственным критериям, но и отраслевым. На практике ключевое значение будут иметь не только информационная роль медиа, но и документально подтвержденная отраслевая значимость, финансовая дисциплина и надлежащим образом подготовленный пакет документов.

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