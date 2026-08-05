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ВСП решил уволить судью Зборовского райсуда Валентину Черную из-за систематических нарушений при рассмотрении дел

15:48, 5 августа 2026
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Вторая ДП ВСП применила к Валентине Черной дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении с должности судьи.
ВСП решил уволить судью Зборовского райсуда Валентину Черную из-за систематических нарушений при рассмотрении дел
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Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия рассмотрела дисциплинарное дело в отношении судьи Зборовского районного суда Тернопольской области Валентины Черной и решила привлечь ее к дисциплинарной ответственности.

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Обстоятельства дела

В Высший совет правосудия 17 июня 2024 года и 27 июня 2024 года поступили дисциплинарные жалобы Марты Березы и Кристины Буртник. Жалобы касались действий судьи при рассмотрении дел об определении места жительства детей.

Вторая дисциплинарная палата ВСП проанализировала материалы судебных дел, находившихся в производстве судьи Валентины Черной, об определении места жительства ребенка с отцом. По результатам анализа палата пришла к выводу о наличии оснований для открытия дисциплинарного дела. Основаниями стали признаки дисциплинарных проступков, предусмотренных подпунктом «б» пункта 1 и пунктами 3, 4 части первой статьи 106 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Решение дисциплинарной палаты

Как отметил дисциплинарный инспектор, дела о признании физических лиц недееспособными относятся к тем категориям судебных споров, которые требуют от судьи максимальной внимательности и критического подхода. Последствия таких решений значительно глубже, чем по многим другим гражданским делам.

В делах об определении места жительства детей можно, по крайней мере, констатировать, что ребенок остается в собственной семье с одним из родителей. Вместе с тем в делах о недееспособности суд фактически передает другому лицу право определять дальнейшую жизнь человека. Лицо теряет возможность самостоятельно реализовывать большинство своих гражданских прав.

Именно поэтому в данной категории дел суд обязан действовать с особой осторожностью. Каждое обстоятельство и каждое доказательство должны быть тщательно проверены. Любая ошибка или формальный подход могут привести к существенному ограничению прав человека на длительный период. Вместе с тем в данном случае судьей были проигнорированы и систематически нарушены нормы законов Украины.

Заслушав судью Валентину Черную и дисциплинарного инспектора Наталию Дробчак, Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия решила привлечь судью к дисциплинарной ответственности. В качестве дисциплинарного взыскания применено представление об увольнении с должности.

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