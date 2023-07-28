До Дня Української Державності суддя Конституційного Суду України Галина Юровська провела лекцію на тему «Українська державність: історія та сучасність».

Галина Юровська нагадала слова українського політичного і державного діяча Володимира Винниченка, який вважав, що ‟Зміст державності є значно ширшим порівняно з поняттям «держава». Державність є своєрідним фундаментом, корінням держави, а остання, своєю чергою, є одним із складників – своєрідним вінцем державності‟.

У лекції суддя детально розповіла про витоки, етапи становлення та розвитку Української державності. Зокрема, Галина Юровська висвітлила таке:

ознаки Української державності – державний суверенітет, незалежність, система правових норм, міжнародне визнання держави, наявність органів публічної влади;

державні символи як основа історичної свідомості громадян та процесів державотворення;

державотворці й українські подвижники, будівничі церкви і культури;

етапи становлення Держави Україна, яка має понад тисячолітню історію свого творення: Княжа доба, Галицько-Волинська держава, Запорізька Січ, Гетьманщина, Українська Держава періоду П. Скоропадського, Українська Народна Республіка /Директорія/ Західноукраїнська Народна Республіка, сучасна Українська Держава;

держава за часів князя Київського Володимира Великого – державотворця, який прийняттям у 988 році християнства засвідчив цивілізаційний вибір Руси-України.

Також Галина Юровська наголосила на знакових рішеннях Конституційного Суду України, спрямованих на зміцнення української державності, зокрема:

у справі за конституційними поданнями виконувача обов’язків Президента України, Голови Верховної Ради України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим „Про проведення загальнокримського референдуму‟ (справа про проведення місцевого референдуму в Автономній Республіці Крим) посилання

у справі за конституційним поданням виконувача обов’язків Президента України, Голови Верховної Ради України щодо відповідності Конституції України Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим „Про Декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим і міста Севастополя„ посилання

у справі за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроєкту про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) (реєстр. № 9037) вимогам статей 157 і 158 Конституції України посилання

у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки“ посилання

у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України Закону України „Про забезпечення функціонування української мови як державної“ посилання

у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України окремих приписів статті 6 Закону України „Про телебачення і радіомовлення“, статей 15, 151, 26 Закону України „Про кінематографію“ посилання

у справі за конституційною скаргою Поліщука Сергія Олексійовича щодо відповідності Конституції України пункту 4 статті 163 Закону України „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей“ (справа про посилений соціальний захист військовослужбовців) посилання

у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Закону України «Про внесення зміни до статті 12 Закону України „Про свободу совісті та релігійні організації“ щодо назви релігійних організацій (обʼєднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (обʼєднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України» (справа щодо повної назви релігійних організацій) посилання

Будь-який народ, будь-яка нація має досконало знати своє минуле, своє коріння. Тож запрошуємо читачів приєднатися до перегляду лекції судді КСУ та дізнатися більше про Українську Державність.

Окрім цього, до відзначення Дня Української Державності Бібліотека Конституційного Суду України підготувала тематичну виставку „Українська Державність: витоки, становлення, розвиток“. Ознайомитися з підбіркою книг щодо основних етапів становлення та розвитку Української Державності можна за посиланням: посилання .

Також до вашої уваги пропонуємо тест, який допоможе перевірити, як добре ви знаєте історію українського державотворення.

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