Судью Александра Банаська избрали представителем в Большую Палату Верховного Суда

В КХС ВС избран представитель в БП ВС.

Источник фото: supreme.court.gov.ua

На собрании судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в состав Большой Палаты ВС сроком три года избрали судью Александра Банаська.

Судью избрали в понедельник, 21 августа, по результатам тайного голосования.

Он начнет выполнять свои полномочия в качестве судьи БП ВС с 22 августа 2023 года.

Кроме того, собрания судей КХС ВС избрали в состав объединенной палаты КХС ВС судью Вячеслава Пескова.

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