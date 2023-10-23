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Из подследственности БЭБ предлагают забрать ряд преступлений, но кому их передадут – пока неизвестно

Депутаты предлагают в дополнение к перезагрузке Бюро экономической безопасности убрать из его подследственности ряд статей Уголовного кодекса, но не указывают, какому органу их передадут.

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  1. Суд инфо

Порядок регистрации и авторизации в Электронном суде – онлайн-семинар, видеотрансляция

11:04, 23 октября 2023
Семинар состоится 26 октября.
Порядок регистрации и авторизации в Электронном суде – онлайн-семинар, видеотрансляция
Источник фото: freepik.com
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В четверг, 26 октября, в 14.00 специалисты государственных предприятий «Информационные судебные системы» и «Центр судебных сервисов» проведут открытый онлайн семинар по вопросам порядка регистрации/авторизации в Электронном суде, а также его дополнительных функциональных возможностей.

Как мы рассказывали, введены в действие нормы об обязательной регистрации в Электронном суде.

Также мы писали, что с 18 октября введен в действие Закон, согласно которому адвокаты обязаны иметь свои электронные кабинеты в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе или ее отдельной подсистеме (модуле), которая обеспечивает обмен документами.

Онлайн семинар будет проводиться по ссылке – здесь.

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