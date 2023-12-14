Как подать документы для участия в конкурсе на 532 должности судей в апелляционных судах: видеоразъяснение

В ВККС показали, как подавать документы для участия в конкурсе на 532 должности судей в апелляционных судах.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины подготовила видеоразъяснение о подаче документов для участия в конкурсе на занятие 532 вакантных должностей судей в апелляционных судах.

Просмотрев видеоразъяснения вы узнаете:

Вход и обзор кабинета:

Как подать заявление об участии в процедуре:

Как добавить паспорт гражданина Украины:

Как подать анкету (краткий обзор):

Как подать мотивационное письмо:

Как добавить декларации родственных связей и доброчестности кандидата на должность судьи:

Как добавить документ о высшем юридическом образовании:

Как добавить документы о ученой степени и ученом звании:

Как добавить документы по трудовой деятельности:

Как добавить медицинскую справку:

Как дать согласие на сбор, хранение, обработку и использование информации:

Как добавить согласие на проведение специальной проверки:

Как добавить декларацию, поданную в НАПК:

Как добавить военный билет:

Как добавить документ о несудимости:

Как добавить сертификат об уровне владения государственным языком:

Как добавить рекомендации по кандидату:

Справку об очищении власти (при наличии) необходимо подавать в «Другие документы».

Как ранее сообщалось, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины определила форму направления документов для участия в конкурсе на занятие 532 вакантных должностей судей в апелляционных судах, который был объявлен решением Комиссии от 14 сентября, - электронная, путем представление на официальном вебсайте Высшей квалификационной комиссии судей Украины, если решение Комиссии не будет установлено иное.

12 декабря ВККС обнародовала ссылку на страницу представления документов для участия в конкурсе на должности судей апелляционных судов - ksk.vkksu.gov.ua.

Также мы писали, что ВККС и ГРД по-разному понимают, как нужно подходить к добродетели судей.

Кроме того, ВККС призвала кандидатов в апелляционные суды не торопиться с заполнением документов.

Добавим, ВККС предоставила правила заполнения деклараций доброчестности судьи и кандидата на должность судьи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.