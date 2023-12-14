Как подать документы для участия в конкурсе на 532 должности судей в апелляционных судах: видеоразъяснение

Высшая квалификационная комиссия судей Украины подготовила видеоразъяснение о подаче документов для участия в конкурсе на занятие 532 вакантных должностей судей в апелляционных судах.
Просмотрев видеоразъяснения вы узнаете:
Вход и обзор кабинета:
Как подать заявление об участии в процедуре:
Как добавить паспорт гражданина Украины:
Как подать анкету (краткий обзор):
Как подать мотивационное письмо:
Как добавить декларации родственных связей и доброчестности кандидата на должность судьи:
Как добавить документ о высшем юридическом образовании:
Как добавить документы о ученой степени и ученом звании:
Как добавить документы по трудовой деятельности:
Как добавить медицинскую справку:
Как дать согласие на сбор, хранение, обработку и использование информации:
Как добавить согласие на проведение специальной проверки:
Как добавить декларацию, поданную в НАПК:
Как добавить военный билет:
Как добавить документ о несудимости:
Как добавить сертификат об уровне владения государственным языком:
Как добавить рекомендации по кандидату:
Справку об очищении власти (при наличии) необходимо подавать в «Другие документы».
Как ранее сообщалось, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины определила форму направления документов для участия в конкурсе на занятие 532 вакантных должностей судей в апелляционных судах, который был объявлен решением Комиссии от 14 сентября, - электронная, путем представление на официальном вебсайте Высшей квалификационной комиссии судей Украины, если решение Комиссии не будет установлено иное.
12 декабря ВККС обнародовала ссылку на страницу представления документов для участия в конкурсе на должности судей апелляционных судов - ksk.vkksu.gov.ua.
Также мы писали, что ВККС и ГРД по-разному понимают, как нужно подходить к добродетели судей.
Кроме того, ВККС призвала кандидатов в апелляционные суды не торопиться с заполнением документов.
Добавим, ВККС предоставила правила заполнения деклараций доброчестности судьи и кандидата на должность судьи.
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