Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада одобрит законопроект о растаможке легковых автомобилей через Дію

Подача таможенной декларации для таможенного оформления легкового автомобиля будет происходить через Дію, а правильность определения таможенной стоимости авто будет осуществляться по базе данных, которую будет формировать Министерство цифровой трансформации..

В Украине ликвидируют созданную 3 года назад Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей – Комитет поддержал законопроект Минцифры

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) будет ликвидирована – Рада готовится рассмотреть законопроект, который подал Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Сторонам должно быть доступно апелляционное обжалование решений, касающихся ареста имущества, - позиция Верховного Суда

Право на апелляционное обжалование определения следственного судьи об отказе в отмене ареста имущества – позиция Верховного Суда.

Для получения средств от ЕС Украина должна будет выполнять квартальные индикаторы Плана реформ, – Юлия Свириденко

Европарламент должен принять регламент Ukraine Facility на пленарной сессии, запланированной на 26-29 февраля 2024 года.

50 млрд евро от ЕС связаны с выполнением плана реформ Ukraine Facility, в том числе по подотчетности и добропорядочности судей

Финансовая поддержка от ЕС в рамках Ukraine Facility Европейского Союза будет предоставляться ежеквартально при выполнении определенных в Плане критериев по проведению предусмотренных реформ – в частности, судебной

  1. Суд инфо
  2. / Верховный Суд

Глава ВС Станислав Кравченко в Страсбурге встретился с представителями институтов Совета Европы

17:13, 1 февраля 2024
Подписан Меморандум о сотрудничестве между Верховным Судом и Советом Европы относительно реализации проекта «Поддержка судебной власти Украины в условиях войны и послевоенного периода».
Глава ВС Станислав Кравченко в Страсбурге встретился с представителями институтов Совета Европы
Источник фото: supreme.court.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава Верховного Суда Станислав Кравченко посетил Страсбург с рабочим визитом, где в рамках визита во Францию провел несколько встреч с представителями институтов Совета Европы.

За результатами візиту підписано Меморандум про співробітництво між Верховним Судом і Радою Європи щодо реалізації проєкту «Підтримка судової влади України в умовах війни та післявоєнного періоду». Документ засвідчили підписами Голова ВС Станіслав Кравченко і заступник Голови Офісу Ради Європи в Україні Ерланд Фалк.

Так, Голова ВС і керівник Департаменту імплементації прав людини, правосуддя та стандартів юридичної співпраці Генерального директорату з прав людини та верховенства права РЄ Фредерік Дольт, секретар Європейської комісії Ради Європи «За демократію через право» (Венеційська комісія) Сімона Граната-Менгіні, начальник Департаменту з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини Клер Ові обговорили питання щодо гострої потреби у якнайшвидшому кадровому наповненні судової системи, проблемні аспекти забезпечення здійснення правосуддя в умовах війни та розгляду кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів і нових категорій справ, пов’язаних із війною, а також виконання рішень національних судів.

Станіслав Кравченко наголосив, що попри складні умови сьогодення та надмірне навантаження, зумовлене значною кількістю справ і суттєвим зменшенням кадрового складу судів, українські судді свідомі того, що судочинство має здійснюватися із чітким дотриманням гарантій, передбачених національним законодавством, і відповідно до вимог міжнародних стандартів.

Під час обговорення йшлося і про необхідність створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії росії проти України та запровадження механізму компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок агресивної війни.

Очільник ВС висловив вдячність Раді Європи за активну допомогу й надійну підтримку України та її судової системи, зокрема під час повномасштабної війни. 

Станіслав Кравченко подякував також представникам Венеційської комісії за вагомий внесок у розвиток законодавства України та забезпечення незалежності судової влади, у тому числі й за надання експертних оцінок законопроєктів, розроблених для впровадження судової реформи в Україні. 

Крім того, сторони обговорили широкий спектр питань, пов’язаних із Планом дій Ради Європи для України на 2023–2026 роки «Стійкість, відновлення та відбудова», зокрема щодо навчання українських слідчих, прокурорів та суддів.

Під час зустрічі делегації Верховного Суду із суддею Європейського суду з прав людини від України Миколою Гнатовським і юридичним консультантом ЄСПЛ Анною Остін, начальником відділу міждержавних викликів та багатосторонніх проєктів Департаменту імплементації прав людини, правосуддя та стандартів юридичної співпраці Тиграном Карапетяном предметом обговорення було питання щодо створення спільної платформи ЄСПЛ та ВС для обміну знаннями ­– інноваційного онлайн-інструменту пошуку актуальної практики ЄСПЛ в ключових сферах, охоплених Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Ця платформа надає користувачам зручний доступ до актуальної інформації про прецедентне право Суду.

Крім того, в межах візиту відбулися зустрічі Голови ВС із Постійним представником України при Раді Європи Борисом Тарасюком, а також з представниками відділу з питань програм щодо співпраці. В зустрічі, зокрема, взяли участь Голова Управління програм співпраці Департаменту імплементації прав людини, правосуддя та стандартів юридичної співпраці Лілія Гретарсдоттір, начальник підрозділу з питань України, Молдови та Вірменії Управління програм співпраці Маріана Чіку, менеджер проєктів Ганна Христова та координатори проєктів підрозділу Андрій КавакінМіліца ДжунічБожена Маланчук.

Фото: supreme.court.gov.ua

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Застрожнікова
    Катерина Застрожнікова
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Інна Новікова
    Інна Новікова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду