Станислав Кравченко сообщил представителей правозащитных организаций США о проблеме острой нехватки кадров в судах

Глава ВС отметил, что общий показатель объема поступления на рассмотрение судов дел и материалов в 2023 году увеличился по сравнению с 2022 годом и даже превысил уровень довоенного времени.

Источник фото: supreme.court.gov.ua

В конце прошлого года Европейский совет принял решение о начале переговоров относительно вступления Украины в Европейский Союз. Для достижения этой стратегической цели нашему государству необходимо выполнить ряд требований, воплотив соответствующие реформы.

В настоящее время продолжается активная работа в этом направлении и одним из важнейших аргументов, что свидетельствует о будущем успехе таких шагов, является то, что правовая система Украины продолжает эффективно функционировать даже вопреки сложным условиям войны, отметил Глава Верховного Суда Станислав Кравченко во время встречи с делегацией из Соединенных Штатов Америки.

До складу делегації ввійшли президентка правозахисної організації «Центр Роберта Ф. Кеннеді з прав людини» Керрі Кеннеді, колишній помічник Державного секретаря з питань демократії, прав людини та праці США Майкл Познер, старший віцепрезидент із програм і юридичної стратегії у правозахисній організації «Центр Роберта Ф. Кеннеді з прав людини» Вейд МакМаллен, співзасновник і головний виконавчий директор правозахисної організації «Зміцнення прав» («Fortify Rights») Меттью Сміт і юрист з прав людини в Україні у правозахисній організації «Зміцнення прав» («Fortify Rights») В’ячеслав Ліхачов.

«США – наш найнадійніший партнер, який підтримує Україну в її розвитку як сучасної демократичної держави. Я хочу висловити вдячність усьому американському народові за допомогу й таку необхідну нам підтримку в протистоянні військовій агресії рф. Разом ми обов’язково переможемо, адже на нашому боці справедливість», – наголосив Голова ВС.

Станіслав Кравченко поінформував делегацію США про виклики, що постали перед судовою владою України в умовах повномасштабної війни, пов’язані, зокрема, із розглядом кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів, а також інших нових категорій справ, що пов’язані з війною.

Також Голова ВС акцентував на проблемі гострої нестачі кадрів у судах та надмірного навантаження на суддів, зауваживши при цьому, що загальний показник обсягу надходження на розгляд судів справ і матеріалів у 2023 році збільшився порівняно з 2022 роком та навіть перевищив рівень довоєнного часу.

Крім того, Станіслав Кравченко наголосив на необхідності створення спеціального міжнародного трибуналу, адже злочинам, вчиненим вищим військово-політичним керівництвом держави-агресора в Україні, має бути надана належна оцінка з точки зору міжнародного права. При цьому основне навантаження – розгляд кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів, вчинених російськими військовими в Україні, яких нині зареєстровано вже понад 120 тисяч, буде покладене на національні суди.

«Ми активно співпрацюємо з Гаазьким трибуналом, вивчаємо міжнародну практику, оскільки для нас надзвичайно важливо, щоб рішення українських судів сприймалися в усьому світі як справедливі, відповідали практиці ЄСПЛ», – додав Голова ВС.

Керрі Кеннеді зауважила, що українські суди стоять на передовій захисту правової держави й незалежності України, виконуючи надважливу роботу в умовах постійних безпекових загроз. Вона запевнила в готовності надавати необхідну судовій системі допомогу та підтримку.

Майкл Познер зазначив, що, з одного боку, Україна стримує російську агресію, а з іншого – продовжує невпинно працювати над адаптацією національної правової системи до європейських цінностей і стандартів. Також він звернув увагу на питання щодо необхідності вдосконалення процедур добору суддів в Україні та запровадження навчальних тренінгів для суддів. Майкл Познер надав відповідну інформацію, яка сприятиме налагодженню зв’язків між ВС і конкретними міжнародними організаціями для отримання допомоги в цьому контексті.

У зустрічі також узяли участь Секретар Великої Палати Верховного Суду Віталій Уркевич, перший заступник керівника Апарату ВС Расім Бабанли та в. о. начальника відділу міжнародного співробітництва Оксана Гунько.

Фото: supreme.court.gov.ua

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