Судья Конституционного Суда Украины Галина Юровская провела лекцию, посвященную Конституции Филиппа Орлика, видео

Во время лекции Галина Юровская осветила биографию Филиппа Орлика, его творческий и жизненный путь, борьбу за независимость Украины и творческое наследие, которое оставил гетман потомкам.

Судья Конституционного Суда Украины Галина Юровская 4 апреля провела лекцию по теме "Конституция Филиппа Орлика".

Во время лекции она осветила биографию Филиппа Орлика, его творческий и жизненный путь, борьбу за независимость Украины и творческое наследие, которое оставил гетман потомкам.

Суддя зазначила, що „Договори і Постановлення прав і вольностеи‌ Віи‌ська Запорозького“ відіграли ключову роль у формуванні державницьких ідей і прагнень до незалежності та значно випереджали свій час. Пилип Орлик і його старшина розробили модель вільної, незалежної держави, заснованої на демократичних засадах, що стало важливим внеском у розвиток українського конституціоналізму і свідчило про високий рівень політичної культури та самосвідомості нації.

Докладніше лекторка розповіла про окремі статті цього історичного документа.

До лекції долучилася завідувач Бібліотеки Конституційного Суду України Лілія Волошина, яка презентувала видання, що містить Бібліотека Суду, серед них:

"Конституційна традиція української державності" за редакцією Сергія Головатого (2021 р.);

"Пилип Орлик. Конституція, маніфести та літературна спадщина" (2006 р.);

"Пакти і конституції Української козацької держави" (до 300-річчя укладення).

Книга містить тексти оригіналів Конституції Пилипа Орлика та інших документів староукраїнською мовою.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.