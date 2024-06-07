В КСУ провели онлайн-лекцию, посвященную судебной практике Федерального Конституционного Суда Германии по защите личных данных, видео

В Конституционном Суде отметили, что эта тема касается фундаментальных прав человека, в частности права на конфиденциальность, и опыт Германии по этому вопросу для украинских судей очень полезен, ведь они рассматривают и те дела, которые связаны с персональными данными.

В Конституционном Суде Украины прошла онлайн-лекция с участием судей Конституционного Суда Украины и международных экспертов "Законодательное урегулирование и судебная практика Федерального Конституционного Суда Германии по защите личных данных". Об этом сообщили в КСУ.

Очередная просветительская лекция состоялась 30 мая 2024 г. с участием судей Конституционного Суда Украины Оксаны Грищук, Олега Первомайского, Александра Петришина, Галины Юровской и судей Федерального Конституционного Суда Германии (ФКС) в отставке проф., д-р Райнгарда Гайера та проф., д-р Удо Штайнера, выступившие основными спикерами.

В выступлениях ректор Национальной школы судей Украины Николай Онищук и старший менеджер проектов Немецкого фонда международного права сотрудничества (IRZ) Вольфрам Гертиг отметили важность и актуальность выбранной тематики.

Было отмечено, что предложенная тема касается фундаментальных прав человека, в частности права на конфиденциальность, и опыт Германии по этому вопросу для украинских судей очень полезен, ведь они рассматривают и те дела, связанные с персональными данными. Эта тема также важна в контексте европейской интеграции Украины.

В ходе мероприятия судья Федерального Конституционного Суда Германии в отставке профессор Удо Штайнер сосредоточил внимание на вопросе защиты персональных данных.

Судья привел примеры из судебной практики ФКС, сделав акцент на решении о переписи населения (1983). Как отметил судья, оно приобрело историческое значение в контексте защиты личностных данных, в частности, речь шла о сборе, проработке и распространении персональных данных. Основой этого решения есть сохранение основополагающего права на информационное самоопределение. Он также отметил ключевые аспекты другого решения относительно основополагающего права на обеспечение конфиденциальности и добродетели информационно-технических систем (решение "Computer-основное право").

Судья Федерального Конституционного Суда Германии в отставке профессор Райнгард Гайер сообщил о значении статьи 8 Хартии основополагающих прав Европейского Союза в части защиты персональных данных в Германии. Он очертил судебную практику ФКС, выделив решение о "праве быть забытым II". Судья также подробно рассказал о том, как организована защита данных в Германии и Европейском Союзе, как по-новому регулируют взаимодействие между ФКС и ЕС в рамках многоуровневой системы – европейской и германской защиты основополагающих прав.

В завершение судьи Конституционного Суда Украины поблагодарили немецких коллег, международных партнеров за возможность осуществлять профессиональный обмен опытом. Они подчеркнули, что ознакомление с практическим опытом работы ФКС Германии, его взаимодействие с другими европейскими институтами и вопрос соотношения национальных и международных правовых систем достаточно важным и полезным как для украинских судей, так и для страны на ее пути в Европейский Союз.

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