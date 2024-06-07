Практика судов
  1. Суд инфо

В КСУ провели онлайн-лекцию, посвященную судебной практике Федерального Конституционного Суда Германии по защите личных данных, видео

13:30, 7 июня 2024
В Конституционном Суде отметили, что эта тема касается фундаментальных прав человека, в частности права на конфиденциальность, и опыт Германии по этому вопросу для украинских судей очень полезен, ведь они рассматривают и те дела, которые связаны с персональными данными.
В КСУ провели онлайн-лекцию, посвященную судебной практике Федерального Конституционного Суда Германии по защите личных данных, видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Конституционном Суде Украины прошла онлайн-лекция с участием судей Конституционного Суда Украины и международных экспертов "Законодательное урегулирование и судебная практика Федерального Конституционного Суда Германии по защите личных данных". Об этом сообщили в КСУ.

Очередная просветительская лекция состоялась 30 мая 2024 г. с участием судей Конституционного Суда Украины Оксаны Грищук, Олега Первомайского, Александра Петришина, Галины Юровской и судей Федерального Конституционного Суда Германии (ФКС) в отставке проф., д-р Райнгарда Гайера та проф., д-р Удо Штайнера, выступившие основными спикерами.

В выступлениях ректор Национальной школы судей Украины Николай Онищук и старший менеджер проектов Немецкого фонда международного права сотрудничества (IRZ) Вольфрам Гертиг отметили важность и актуальность выбранной тематики.

Было отмечено, что предложенная тема касается фундаментальных прав человека, в частности права на конфиденциальность, и опыт Германии по этому вопросу для украинских судей очень полезен, ведь они рассматривают и те дела, связанные с персональными данными. Эта тема также важна в контексте европейской интеграции Украины.

В ходе мероприятия судья Федерального Конституционного Суда Германии в отставке профессор Удо Штайнер сосредоточил внимание на вопросе защиты персональных данных.

Судья привел примеры из судебной практики ФКС, сделав акцент на решении о переписи населения (1983). Как отметил судья, оно приобрело историческое значение в контексте защиты личностных данных, в частности, речь шла о сборе, проработке и распространении персональных данных. Основой этого решения есть сохранение основополагающего права на информационное самоопределение. Он также отметил ключевые аспекты другого решения относительно основополагающего права на обеспечение конфиденциальности и добродетели информационно-технических систем (решение "Computer-основное право").

Судья Федерального Конституционного Суда Германии в отставке профессор Райнгард Гайер сообщил о значении статьи 8 Хартии основополагающих прав Европейского Союза в части защиты персональных данных в Германии. Он очертил судебную практику ФКС, выделив решение о "праве быть забытым II". Судья также подробно рассказал о том, как организована защита данных в Германии и Европейском Союзе, как по-новому регулируют взаимодействие между ФКС и ЕС в рамках многоуровневой системы – европейской и германской защиты основополагающих прав.

В завершение судьи Конституционного Суда Украины поблагодарили немецких коллег, международных партнеров за возможность осуществлять профессиональный обмен опытом. Они подчеркнули, что ознакомление с практическим опытом работы ФКС Германии, его взаимодействие с другими европейскими институтами и вопрос соотношения национальных и международных правовых систем достаточно важным и полезным как для украинских судей, так и для страны на ее пути в Европейский Союз.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Счета военнообязанных, указавших фейковые адреса в Резерв+, могут заблокировать

Почтовое сообщение, где проставлена отметка об отсутствии лица по адресу, который военнообязанный указал в Резерв+, может считаться подтверждающим документом для того, чтобы ТЦК не составлял протокол, а сразу выносило постановление о наложении штрафа.

С 30 июня заработает новый порядок выдачи паспортов гражданам Украины за границей

Кабмин утвердил новый порядок выдачи паспортов гражданам Украины за границей – мужчинам от 18 до 60 лет предстоит показать военно-учетный документ.

Верховная Рада после вето Президента убрала норму, которой предлагали увольнять людей за непредъявление родственников, оставшихся на временно оккупированной территории

Парламент учел предложения Президента, который отметил, что использованная в законе формулировка «связи с физическими лицами» не имеет правового определения, а также не учитывает, что работник может не владеть информацией о постоянном месте жительства «физических лиц, с которыми имеет связи».

Право на обращение с апелляционной жалобой в некоторых случаях также подлежит доказыванию – Верховный Суд

Верховный Суд указал на то, что право на обращение с апелляционной жалобой имеет только участник дела или другое лицо, которое докажет влияние обжалуемого судебного решения непосредственно на его права.

Новая дипломатическая должность Спецпредставителя Украины и расширение оснований для увольнения дипломатов – Рада одобрила законопроект Президента

Спецпредставитель для выполнения отдельных задач во внешнеполитической сфере будет назначаться на должность и увольняться Президентом по представлению Министра иностранных дел.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Фомін
    Сергій Фомін
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді