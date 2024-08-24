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Судья КСУ Галина Юровская провела лекцию, посвященную Дню Независимости Украины, видео

11:21, 24 августа 2024
Во время лекции судья отметила, что каждый гражданин должен знать этапы становления и развития украинской независимости.
Судья КСУ Галина Юровская провела лекцию, посвященную Дню Независимости Украины, видео
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Судья Конституционного Суда Украины Галина Юровская 24 августа провела тематическую онлайн-лекцию «День Независимости Украины – символ твоей свободы».

Согласно Постановлению Верховной Рады «О Дне независимости Украины», ежегодно 24 августа в Украине отмечают День Независимости как государственный праздник.

Во время лекции судья отметила, что каждый гражданин должен знать исторические события, происходившие на территории Украины с древнейших времен до сегодняшнего дня, а также этапы становления и развития украинской независимости.

В этом контексте Галина Юровская рассказала о событиях, которые происходили на протяжении ХХ века, когда украинцы неоднократно пытались выбороть в борьбе свою самостоятельность.

Еще во времена Украинской Народной Республики в 1918 году утвержден герб, основным элементом которого был тризуб – герб Владимира Великого. В те времена Директория приняла ряд законов, направленных на развитие страны: о государственном языке, Украинской автокефальной православной церкви, а также установила денежной единицей гривну.

Судья также напомнила присутствующим и о других важных исторических событиях, предшествовавших становлению независимости Украины в 1991 году, в частности, принятие Акта провозглашения независимости Украины.

Кроме того, Галина Юровская обратила внимание на решения и выводы Конституционного суда Украины, направленные на укрепление украинской независимости.

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