Ракетным обстрелом повреждено помещение судебных учреждений Львовской и Сумской областей, фото

Повреждены фасады построек, оконные и дверные рамы помещений.

Служба судебной охраны сообщает, что 4 сентября в результате обстрела страной-агрессором повреждено помещение судебного учреждения Сумской области, а также здание органа системы правосудия во Львовской области.

Повреждены фасады построек, оконные и дверные рамы помещений.

Среди работников объектов системы правосудия и сотрудников службы судебной охраны пострадавших нет.

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