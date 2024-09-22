В Харькове повреждено здание Восточного апелляционного хозяйственного суда в результате вражеского удара, фото

В то же время, суд продолжает осуществлять правосудие в штатном режиме.

Поврежден здание Восточного апелляционного хозяйственного суда след вражеского удара по центральной части Харькова.

В суде сообщают, что в помещении взрывной волной было выбито и изуродовано более 70 окон, группы входных дверей, существенно нарушена герметичность стеклянной крыши центрального атриума суда.

Во многих кабинетах судей и работников аппарата суда, а также в залах судебных заседаний обрушились потолки, была вырвана внутренняя дверь, пострадала оргтехника и другое оборудование, обеспечивающее осуществление процесса правосудия.

В настоящее время силами работников суда проводятся работы по уборке и приведению в порядок помещений суда.

«Однако, собственные возможности суда, а также энтузиазм и преданность любимой работе работников суда очевидны недостаточны для скорейшего преодоления всех последствий нанесенных зданию повреждений, что представляет угрозу попадания внутрь осадков, а также невозможности запуска системы отопления в осенне-зимний период, который должен начаться в течение месяца.

В связи с чем выражаем надежду на безотлагательное реагирование и помощь со стороны руководства соответствующих органов системы правосудия, а также уполномоченных органов исполнительной власти», — отмечают в судебном учреждении.

В то же время, несмотря на указанные обстоятельства, а также продолжающееся пребывание суда в прифронтовой зоне и ежедневные обстрелы Города-героя Харькова, Восточный апелляционный хозяйственный суд продолжает осуществлять правосудие в штатном режиме с особенностями работы, установленными на период военного положения.

В настоящее время в суде есть техническая возможность для проведения судебных заседаний как в помещении суда, так и в режиме видеоконференции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.