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Практический опыт для будущих юристов — в Днепропетровском окружном админсуде состоялось модельное судебное заседание, фото

16:23, 27 февраля 2025
В Днепропетровском окружном административном суде состоялось модельное судебное заседание с участием студентов 1–3 курсов специальности «Право» Университета таможенного дела и финансов.
Практический опыт для будущих юристов — в Днепропетровском окружном админсуде состоялось модельное судебное заседание, фото
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Студенты первого, второго и третьего курсов специальности "Право" Университета таможенного дела и финансов имели уникальную возможность самостоятельно подготовить и провести модельное заседание, организованное в Днепропетровском окружном административном суде. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Захід став частиною освітньої програми, спрямованої на підготовку майбутніх фахівців у сфері права та адміністративного судочинства, розробленої відповідно до угоди про науково-викладацьку співпрацю між судом та університетом.

За роботою студентів під час модельного судового засідання спостерігали голова суду Володимир Горбалінський, судді-спікери Василь Ільков та Андрій Рищенко, а також ректор університету Дмитро Бочаров і завідувачка кафедри публічного та приватного права, професорка Тетяна Мінка. Студенти розподілили між собою ролі учасників судового процесу – суддів, позивачів, відповідачів та інших учасників справи.

Під час засідання вони демонстрували свої знання та практичні навички у вирішенні адміністративного спору щодо захисту прав, свобод та інтересів тимчасово переміщеної особи. Учасники не лише представляли свої аргументи, а й ставили важливі юридичні питання, що допомогло їм глибше зрозуміти структуру судового процесу та значення дотримання норм матеріального й процесуального законодавства.

Голова суду Володимир Горбалінський наголосив на важливості таких заходів для майбутніх правників:

"Модельні засідання дають студентам можливість зрозуміти, що судова практика — це не лише теорія, а й реальні навички, які знадобляться у професійній діяльності."

Ректор університету Дмитро Бочаров також підкреслив цінність подібного досвіду:

"Це надзвичайно важливо для студентів, адже вони можуть на практиці відчути атмосферу судового процесу, зрозуміти принципи функціонування судової системи та вдосконалити свої навички в юридичній практиці."

Студенти отримали корисні поради від суддів-спікерів та ректора, які допоможуть їм краще підготуватися до майбутніх кар'єрних викликів у юридичній сфері. Захід не лише сприяв закріпленню теоретичних знань, а й дав змогу здобути досвід реального судового процесу, що стане важливим кроком на шляху до професійного становлення.

На модельному судовому засіданні був присутній і представник Норвезької ради у справах біженців (NRC) в Україні Юхим Ізмалков. Він поділився досвідом надання допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні та підкреслив значущість правового захисту ВПО.

Цей захід став важливим етапом у практичному засвоєнні знань, здобутих у навчальних аудиторіях, і, можливо, допоможе студентам визначитися з майбутньою професією.

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Днепропетровский окружной админсуд

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