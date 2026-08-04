Отбор на должность судьи местного хозяйственного суда: к спецпроверке допущены 298 кандидатов

ВККС утвердила результаты квалификационного экзамена по специализации местного хозяйственного суда.

Фото: ВККС

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Высшая квалификационная комиссия судей Украины 4 августа утвердила общие результаты квалификационного экзамена по специализации местного хозяйственного суда, сданного кандидатами на должность судьи местного суда и судьями, которые изъявили намерение быть переведенными в другой местный суд. Об этом сообщила ВККС.

Также Комиссией допущены к специальной проверке 298 кандидатов на должность судьи местного хозяйственного суда, набравших проходной балл квалификационного экзамена.

С целью утверждения рейтинга кандидатов на должность судьи местного хозяйственного суда Комиссией учтены результаты специальной проверки, проведенной во исполнение решения Комиссии от 1 апреля 2026 года № 37/зп-26, в отношении 58 кандидатов на должность судьи местного хозяйственного суда и местного административного суда.

240 кандидатам на должность судьи местного хозяйственного суда, результаты специальной проверки которых не учтены, необходимо до 31 августа 2026 года предоставить справку о прохождении предварительного, периодического и внеочередного психиатрических осмотров по форме первичной учетной документации № 100-2/о, полученную не ранее 4 августа 2026 года.

ВККС напомнила, что отбор кандидатов на должность судьи местного суда объявлен решением Комиссии от 11 декабря 2024 года № 366/зп-24 с учетом 1 800 прогнозируемых вакантных должностей судей в местных судах, из которых 200 — в местных хозяйственных судах.

Согласно решению Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 11 декабря 2024 года № 367/зп-24 объявлен прием от судей, которые намерены быть переведенными в другой местный суд, заявлений о сдаче квалификационного экзамена.

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