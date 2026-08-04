Конкурс на должности судей в местных хозяйственных судах: что нужно знать кандидатам о медицинской справке

Кандидатам необходимо подать справку о прохождении предварительного, периодического и внеочередного психиатрических осмотров по форме первичной учетной документации № 100-2/о.

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Как известно, ВККС 4 августа утвердила общие результаты квалификационного экзамена по специализации местного хозяйственного суда, сданного кандидатами на должность судьи местного суда и судьями, которые изъявили намерение быть переведенными в другой местный суд.

Высшая квалификационная комиссия судей отметила, что 240 кандидатам на должность судьи местного хозяйственного суда, результаты специальной проверки которых не учтены, необходимо подать справку о прохождении предварительного, периодического и внеочередного психиатрических осмотров по форме первичной учетной документации № 100-2/о, полученную не ранее 4 августа 2026 года.

Эта справка направляется в Комиссию почтовой связью по адресу: 03110, г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9, либо подается лично кандидатом на должность судьи в срок до 31 августа 2026 года (включительно).

Другие необходимые для проведения специальной проверки документы, а именно: копии страниц паспорта гражданина Украины в форме книжечки либо лицевой и обратной сторон паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и выписки из реестра территориальной громады для подтверждения информации о месте проживания (пребывания), документов об образовании (с приложениями), ученых званиях и научных степенях, военно-учетного документа, подаются кандидатами на должность судьи в случае изменения сведений либо изменения ранее поданных документов.

ВККС напомнила, что для целей проведения специальной проверки кандидатами на должность судьи с 1 марта 2025 года по 30 марта 2025 года (включительно) было подано письменное согласие на проведение специальной проверки в соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей», а также документы в соответствии с Законом Украины «О предотвращении коррупции», в частности медицинская справка о состоянии здоровья по форме, утвержденной Министерством здравоохранения Украины, относительно пребывания лица на учете в психоневрологических или наркологических учреждениях здравоохранения № 100-2/о.

Согласно Порядку проведения предварительных, периодических и внеочередных психиатрических осмотров, в том числе на предмет употребления психоактивных веществ, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Украины от 18 апреля 2022 года № 651 (далее – Порядок), срок действия справки по форме № 100-2/о составляет один год с даты проведения осмотра.

Подчеркивается, что с 1 января 2025 года вступили в силу изменения в Порядок. Так, в соответствии с пунктом 2 Порядка предварительные, периодические и внеочередные психиатрические осмотры, в том числе на предмет употребления психоактивных веществ, после проведения которых лицу выдается форма первичной учетной документации № 100-2/о, могут проводить поставщики медицинских услуг, которые одновременно соответствуют следующим условиям:

получили лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике по специальности «психиатрия»;

заключили договор о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий с НСЗУ по группам услуг «Психиатрическая помощь взрослым и детям в стационарных условиях» и/или «Психиатрическая помощь взрослым и детям, оказываемая мобильными мультидисциплинарными командами», и/или «Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях».

«Таким образом, проводить осмотры и оформлять справку № 100-2/о имеют право поставщики медицинских услуг, которые в полном объеме соответствуют требованиям, предусмотренным пунктом 2 Порядка», — добавили в ВККС.

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