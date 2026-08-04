ВСП завершил прием документов от кандидатов в члены Совета по квоте съезда судей

Более 70 человек подали документы для избрания членами Высшего совета правосудия XXI внеочередным съездом судей.

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Секретариат Высшего совета правосудия завершил прием документов от кандидатов для избрания членами Высшего совета правосудия XXI внеочередным съездом судей Украины. Об этом сообщил ВСП.

Документы подал 71 человек.

ВСП напомнил, что решением Совета судей Украины от 5 июня 2026 года № 18 назначено проведение XXI внеочередного съезда судей Украины, который состоится 2 сентября 2026 года в городе Киеве. В повестку дня съезда, в частности, включен вопрос об избрании восьми членов Высшего совета правосудия.

Кандидаты в состав ВСП для избрания XXI внеочередным съездом судей Украины:

ВАЛЬЧУК Валерий Викторович ЗАВАЛЬНЮК Игорь Викторович БОРЩОВ Игорь Алексеевич САВИЦКИЙ Олег Антонович РАДЧЕНКО Сергей Вячеславович ЕФТЕМИЙ Станислав Николаевич ГЕРАЩЕНКО Игорь Владимирович ГАПОНЧУК Виктор Васильевич ГАНЕЧКО Елена Николаевна ЖУК Андрей Владимирович НЕЧИТАЙЛО Александр Николаевич ГНАП Диана Дмитриевна ОРЛЕНКО Валентина Ивановна СИВУХИН Григорий Сергеевич БОРОДИЙ Василий Николаевич ПОЛЯКОВ Александр Зиновьевич ПОЛИВАЧ Любовь Дмитриевна СИВАКОВА Виктория Викторовна СТУПАК Татьяна Сергеевна ЧЕРНЫШОВА Евгения Юрьевна КРАВЧУК Геннадий Анатольевич КИХТЮК Роман Николаевич ПОПОВ Виталий Федорович ГРИГОРОВ Андрей Николаевич БОЙКО Андрей Владимирович МАСЛОВ Виктор Васильевич ДЗЮБАК Александр Васильевич АНДРЕЙЧУК Тарас Васильевич ПАНЧЕНКО Наталья Дмитриевна КОЛИУШ Олег Леонидович НЕПОЧАТЫХ Василий Александрович КОПИЦА Олег Владимирович СУПРУН Евгений Борисович БАБКО Валерия Валерьевна ТРЕТЬЯКОВА Оксана Олеговна КИЦЮК Виктория Сергеевна ОБОРОНОВА Ирина Владимировна КРАВЧЕНКО Евгений Дмитриевич ТИМОШЕНКО Вита Михайловна СИРОМАШЕНКО Наталья Владимировна СОКОЛОВА Виктория Вячеславовна СВОЯК Дмитрий Витальевич ТОКАРЕВ Артем Геннадьевич КОЗЫР Татьяна Павловна ТЕПТЮК Евгений Петрович КАРПЕНКО Светлана Алексеевна ЛЫСАК Игорь Никодимович ШЕВЧУК Галина Михайловна ФЕДОРЕНКО Татьяна Ивановна ОБОЛЕНСКАЯ Светлана Анатольевна ПАВЛИВ Владимир Романович СИНЕЛЬНИК Руслан Васильевич МАШКЕВИЧ Екатерина Владимировна ДУБАС Виталий Михайлович СЕМЕНЕНКО Марина Александровна ЖОВТАН Петр Валерьевич АНДРУСЕНКО Оксана Орестовна КУКОБА Александр Александрович ХАРАКОЗ Константин Сергеевич НЕСТЕРЕНКО Алексей Михайлович ДМИТРУК Наталья Юрьевна КАЛАШНИКОВА Елена Владимировна ПАДИЙ Валентина Васильевна ХОДАКОВСКИЙ Максим Петрович ГАЕВА Людмила Вадимовна БАГРИЙ Тарас Ярославович МАРТЬЯНОВА Светлана Мирославовна ГОРОДОВЕНКО Виктор Валентинович ГУДЫМА Дмитрий Анатольевич БОЙКО Александр Юрьевич ПАНАСЮК Александр Сергеевич

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