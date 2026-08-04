28 кандидатов рекомендованы для назначения на должности судей Львовского апелляционного суда — ВККС
На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины 4 августа предоставлены рекомендации для назначения на должности судей Львовского апелляционного суда. Об этом сообщила ВККС.
По результатам конкурса, объявленного Комиссией 14 сентября 2023 года, рекомендации получили 28 победителей, а именно:
Баева Александра Игоревна;
Беспальок Оксана Андреевна;
Бойко Ольга Николаевна;
Борачок Николай Васильевич;
Бучковская Виктория Леонидовна;
Газдайка-Василишин Ирина Богдановна;
Зубачик Наталья Богдановна;
Карпин Ирина Николаевна;
Кос Игорь Богданович;
Костюк Ульяна Игоревна;
Котормус Тарас Игоревич;
Кушнир Богдана Богдановна;
Лазор Андрей Олегович;
Максимив Игорь Владимирович;
Маркив Юлия Степановна;
Мармаш Владимир Ярославович;
Навроцкая Юлия Вячеславовна;
Панчак Оксана Григорьевна;
Помогаев Андрей Викторович;
Радченко Виталий Евгеньевич;
Рыбий Михаил Григорьевич;
Савчак Андрей Владимирович;
Сташкив Надежда Михайловна;
Стрельбицкий Виталий Викторович;
Федорив Ольга Петровна;
Ференц Ольга Игоревна;
Ципивко Ирина Игоревна;
Черный Игорь Ярославович.
Комиссия предоставила рекомендации для назначения на все 28 вакантных должностей судей Львовского апелляционного суда, на которые был объявлен конкурс. В настоящее время продолжаются собеседования с кандидатами в рамках конкурса в Киевский, Харьковский и Ровенский апелляционные суды.
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