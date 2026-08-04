28 кандидатов рекомендованы для назначения на должности судей Львовского апелляционного суда — ВККС

Комиссия предоставила рекомендации для назначения на все 28 вакантных должностей судей Львовского апелляционного суда, на которые был объявлен конкурс.

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На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины 4 августа предоставлены рекомендации для назначения на должности судей Львовского апелляционного суда. Об этом сообщила ВККС.

По результатам конкурса, объявленного Комиссией 14 сентября 2023 года, рекомендации получили 28 победителей, а именно:

Баева Александра Игоревна;

Беспальок Оксана Андреевна;

Бойко Ольга Николаевна;

Борачок Николай Васильевич;

Бучковская Виктория Леонидовна;

Газдайка-Василишин Ирина Богдановна;

Зубачик Наталья Богдановна;

Карпин Ирина Николаевна;

Кос Игорь Богданович;

Костюк Ульяна Игоревна;

Котормус Тарас Игоревич;

Кушнир Богдана Богдановна;

Лазор Андрей Олегович;

Максимив Игорь Владимирович;

Маркив Юлия Степановна;

Мармаш Владимир Ярославович;

Навроцкая Юлия Вячеславовна;

Панчак Оксана Григорьевна;

Помогаев Андрей Викторович;

Радченко Виталий Евгеньевич;

Рыбий Михаил Григорьевич;

Савчак Андрей Владимирович;

Сташкив Надежда Михайловна;

Стрельбицкий Виталий Викторович;

Федорив Ольга Петровна;

Ференц Ольга Игоревна;

Ципивко Ирина Игоревна;

Черный Игорь Ярославович.

Комиссия предоставила рекомендации для назначения на все 28 вакантных должностей судей Львовского апелляционного суда, на которые был объявлен конкурс. В настоящее время продолжаются собеседования с кандидатами в рамках конкурса в Киевский, Харьковский и Ровенский апелляционные суды.

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