ВККС объявила конкурс на 272 вакантные должности судей в местных административных судах

Комиссия также утвердила условия проведения конкурса.

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Высшая квалификационная комиссия судей 4 августа объявила конкурс на занятие вакантных должностей судей в местных административных судах и утвердила условия его проведения, согласно которым:

Конкурс на занятие вакантных должностей судей в местных административных судах (далее – Конкурс) проводится Высшей квалификационной комиссией судей Украины в соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей», Положением о проведении конкурса на занятие вакантной должности судьи и решением Комиссии. К участию в Конкурсе допускаются кандидаты на должность судьи и судьи, которые:

зачислены в резерв на занятие вакантных должностей судей в местных административных судах согласно решению Комиссии от 29 июля 2026 года № 99/зп-26;

в порядке и сроки, определенные Комиссией, подали заявление об участии в Конкурсе по прилагаемой форме.

Количество вакантных должностей, на которые объявлен Конкурс, – 272, из которых:

в Винницком окружном административном суде – 10 должностей;

в Волынском окружном административном суде – 10 должностей;

в Днепропетровском окружном административном суде – 22 должности;

в Житомирском окружном административном суде – 12 должностей;

в Закарпатском окружном административном суде – 5 должностей;

в Запорожском окружном административном суде – 11 должностей;

в Ивано-Франковском окружном административном суде – 7 должностей;

в Киевском городском окружном административном суде – 34 должности;

в Киевском окружном административном суде – 20 должностей;

в Кировоградском окружном административном суде – 8 должностей;

во Львовском окружном административном суде – 11 должностей;

в Николаевском окружном административном суде – 8 должностей;

в Одесском окружном административном суде – 19 должностей;

в Полтавском окружном административном суде – 10 должностей;

в Ровенском окружном административном суде – 20 должностей;

в Сумском окружном административном суде – 9 должностей;

в Тернопольском окружном административном суде – 8 должностей;

в Харьковском окружном административном суде – 19 должностей;

в Хмельницком окружном административном суде – 13 должностей;

в Черкасском окружном административном суде – 8 должностей;

в Черновицком окружном административном суде – 2 должности;

в Черниговском окружном административном суде – 6 должностей.

Срок подачи заявления об участии в Конкурсе – с 20 по 25 августа 2026 года (включительно). Заявление об участии в Конкурсе, подписанное квалифицированной электронной подписью, направляется кандидатом на должность судьи либо судьей на электронную почту Высшей квалификационной комиссии судей Украины ( [email protected] ) либо лично подается с собственноручной подписью в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9). Этапы Конкурса:

6.1. Формирование и утверждение рейтинга участников Конкурса.

6.2. Определение победителей Конкурса.

6.3. Проведение собеседований с победителями Конкурса и принятие соответствующих решений Комиссией. Формирование рейтинга участников Конкурса будет проводиться 17 и 18 сентября 2026 года по адресу: г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9. Основная дата – 17 сентября 2026 года.

8.1. Начало регистрации первой группы участников – 08:00; начало проведения Конкурса – 09:00.

8.2. Начало регистрации второй группы участников – 13:00; начало проведения Конкурса – 14:00.

Информация об участниках первой и второй групп публикуется на официальном веб-сайте Комиссии не позднее чем за два дня до даты формирования рейтинга участников Конкурса. Резервная дата – 18 сентября 2026 года. В случае использования резервной даты для формирования рейтинга участников Конкурса информация о времени начала регистрации и перечне его участников публикуется на официальном веб-сайте Комиссии незамедлительно. Резервная дата может быть использована:

в связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств, которые помешали формированию рейтинга участников Конкурса в основную дату;

в случае если избрание и объявление вакантной должности осуществлено не всеми участниками, зарегистрировавшимися для участия в формировании рейтинга участников Конкурса, и при наличии ранее не избранных (не занятых другим участником) должностей, по которым объявлен Конкурс.

Допущенный к участию в Конкурсе участник обязан явиться в определенные дату, время и место регистрации для формирования рейтинга участников Конкурса и иметь при себе паспорт гражданина Украины. Неявка либо опоздание участника Конкурса на регистрацию по любым причинам не препятствует формированию рейтинга (продолжению его формирования). Участник, который по любым причинам опоздал на регистрацию, независимо от места, которое он занимает в рейтинге кандидатов на должность судьи местного административного суда и судей, изъявивших намерение быть переведенными в местный административный суд, утвержденном решением Комиссии от 29 июля 2026 года № 99/зп-26 (далее – рейтинг кандидатов), не может претендовать на должность судьи, уже избранную (занятую) другим участником. Рейтинг участников Конкурса формируется в следующем порядке:

- секретариат Комиссии приглашает зарегистрированных участников в соответствии с их местом в рейтинге кандидатов (от высшего к низшему).

Участники, занимающие одинаковое место в рейтинге кандидатов, приглашаются одновременно.

В случае опоздания участник приглашается секретариатом Комиссии в первоочередном порядке, если на момент его регистрации продолжается приглашение участников, занимающих более низкое место в рейтинге кандидатов;

- приглашенный участник выбирает и объявляет наименование суда, в котором он намерен занять вакантную должность.

В случае приглашения секретариатом Комиссии участников, занимающих одинаковую позицию в рейтинге кандидатов, первоочередное право выбора имеет участник, набравший большее количество баллов за выполненное во время квалификационного экзамена практическое задание по административной специализации, а при одинаковом количестве баллов – участник, являющийся судьей. При одинаковых результатах конкурса участников, являющихся судьями, преимущество предоставляется участнику с большим стажем работы в должности судьи. Если участники не имеют стажа работы в должности судьи либо имеют одинаковый стаж, преимущество предоставляется участнику с большим стажем профессиональной деятельности в сфере права (исчисляется Комиссией и указывается в решении о допуске к участию в Конкурсе);

- приглашенный участник не может претендовать на занятие уже выбранной другими участниками вакантной должности судьи;

- секретариат Комиссии информирует о возможности занятия вакантных должностей судей в соответствующем суде;

- приглашенный участник удостоверяет подписью свое намерение занять соответствующую должность судьи в протоколе формирования рейтинга участников Конкурса.

Участник Конкурса, который удостоверил намерение занять должность судьи в протоколе формирования рейтинга, не может его изменить. Отказ участника Конкурса от выбора и объявления наименования суда, в котором он намерен занять вакантную должность, влечет прекращение его участия в Конкурсе. Формирование рейтинга участников Конкурса завершается в случае:

избрания (занятия) участниками всех судейских должностей, по которым был объявлен Конкурс;

выбора и объявления вакантной должности судьи всеми зарегистрированными участниками.

Наблюдение заинтересованных лиц за процессом формирования рейтинга участников Конкурса обеспечивается в сети Интернет в режиме реального времени. Утверждение рейтинга участников Конкурса и определение его победителей осуществляется пленарным составом Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Информация о дате, времени и месте проведения Конкурса, в частности собеседований с его победителями, публикуется на официальном веб-сайте Комиссии.

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