ВККС объявила конкурс на 272 вакантные должности судей в местных административных судах
Высшая квалификационная комиссия судей 4 августа объявила конкурс на занятие вакантных должностей судей в местных административных судах и утвердила условия его проведения, согласно которым:
- Конкурс на занятие вакантных должностей судей в местных административных судах (далее – Конкурс) проводится Высшей квалификационной комиссией судей Украины в соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей», Положением о проведении конкурса на занятие вакантной должности судьи и решением Комиссии.
- К участию в Конкурсе допускаются кандидаты на должность судьи и судьи, которые:
- зачислены в резерв на занятие вакантных должностей судей в местных административных судах согласно решению Комиссии от 29 июля 2026 года № 99/зп-26;
- в порядке и сроки, определенные Комиссией, подали заявление об участии в Конкурсе по прилагаемой форме.
- Количество вакантных должностей, на которые объявлен Конкурс, – 272, из которых:
- в Винницком окружном административном суде – 10 должностей;
- в Волынском окружном административном суде – 10 должностей;
- в Днепропетровском окружном административном суде – 22 должности;
- в Житомирском окружном административном суде – 12 должностей;
- в Закарпатском окружном административном суде – 5 должностей;
- в Запорожском окружном административном суде – 11 должностей;
- в Ивано-Франковском окружном административном суде – 7 должностей;
- в Киевском городском окружном административном суде – 34 должности;
- в Киевском окружном административном суде – 20 должностей;
- в Кировоградском окружном административном суде – 8 должностей;
- во Львовском окружном административном суде – 11 должностей;
- в Николаевском окружном административном суде – 8 должностей;
- в Одесском окружном административном суде – 19 должностей;
- в Полтавском окружном административном суде – 10 должностей;
- в Ровенском окружном административном суде – 20 должностей;
- в Сумском окружном административном суде – 9 должностей;
- в Тернопольском окружном административном суде – 8 должностей;
- в Харьковском окружном административном суде – 19 должностей;
- в Хмельницком окружном административном суде – 13 должностей;
- в Черкасском окружном административном суде – 8 должностей;
- в Черновицком окружном административном суде – 2 должности;
- в Черниговском окружном административном суде – 6 должностей.
- Срок подачи заявления об участии в Конкурсе – с 20 по 25 августа 2026 года (включительно).
- Заявление об участии в Конкурсе, подписанное квалифицированной электронной подписью, направляется кандидатом на должность судьи либо судьей на электронную почту Высшей квалификационной комиссии судей Украины ([email protected]) либо лично подается с собственноручной подписью в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).
- Этапы Конкурса:
6.1. Формирование и утверждение рейтинга участников Конкурса.
6.2. Определение победителей Конкурса.
6.3. Проведение собеседований с победителями Конкурса и принятие соответствующих решений Комиссией.
- Формирование рейтинга участников Конкурса будет проводиться 17 и 18 сентября 2026 года по адресу: г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9.
- Основная дата – 17 сентября 2026 года.
8.1. Начало регистрации первой группы участников – 08:00; начало проведения Конкурса – 09:00.
8.2. Начало регистрации второй группы участников – 13:00; начало проведения Конкурса – 14:00.
- Информация об участниках первой и второй групп публикуется на официальном веб-сайте Комиссии не позднее чем за два дня до даты формирования рейтинга участников Конкурса.
- Резервная дата – 18 сентября 2026 года.
- В случае использования резервной даты для формирования рейтинга участников Конкурса информация о времени начала регистрации и перечне его участников публикуется на официальном веб-сайте Комиссии незамедлительно.
- Резервная дата может быть использована:
- в связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств, которые помешали формированию рейтинга участников Конкурса в основную дату;
- в случае если избрание и объявление вакантной должности осуществлено не всеми участниками, зарегистрировавшимися для участия в формировании рейтинга участников Конкурса, и при наличии ранее не избранных (не занятых другим участником) должностей, по которым объявлен Конкурс.
- Допущенный к участию в Конкурсе участник обязан явиться в определенные дату, время и место регистрации для формирования рейтинга участников Конкурса и иметь при себе паспорт гражданина Украины.
- Неявка либо опоздание участника Конкурса на регистрацию по любым причинам не препятствует формированию рейтинга (продолжению его формирования).
- Участник, который по любым причинам опоздал на регистрацию, независимо от места, которое он занимает в рейтинге кандидатов на должность судьи местного административного суда и судей, изъявивших намерение быть переведенными в местный административный суд, утвержденном решением Комиссии от 29 июля 2026 года № 99/зп-26 (далее – рейтинг кандидатов), не может претендовать на должность судьи, уже избранную (занятую) другим участником.
- Рейтинг участников Конкурса формируется в следующем порядке:
- секретариат Комиссии приглашает зарегистрированных участников в соответствии с их местом в рейтинге кандидатов (от высшего к низшему).
Участники, занимающие одинаковое место в рейтинге кандидатов, приглашаются одновременно.
В случае опоздания участник приглашается секретариатом Комиссии в первоочередном порядке, если на момент его регистрации продолжается приглашение участников, занимающих более низкое место в рейтинге кандидатов;
- приглашенный участник выбирает и объявляет наименование суда, в котором он намерен занять вакантную должность.
В случае приглашения секретариатом Комиссии участников, занимающих одинаковую позицию в рейтинге кандидатов, первоочередное право выбора имеет участник, набравший большее количество баллов за выполненное во время квалификационного экзамена практическое задание по административной специализации, а при одинаковом количестве баллов – участник, являющийся судьей. При одинаковых результатах конкурса участников, являющихся судьями, преимущество предоставляется участнику с большим стажем работы в должности судьи. Если участники не имеют стажа работы в должности судьи либо имеют одинаковый стаж, преимущество предоставляется участнику с большим стажем профессиональной деятельности в сфере права (исчисляется Комиссией и указывается в решении о допуске к участию в Конкурсе);
- приглашенный участник не может претендовать на занятие уже выбранной другими участниками вакантной должности судьи;
- секретариат Комиссии информирует о возможности занятия вакантных должностей судей в соответствующем суде;
- приглашенный участник удостоверяет подписью свое намерение занять соответствующую должность судьи в протоколе формирования рейтинга участников Конкурса.
- Участник Конкурса, который удостоверил намерение занять должность судьи в протоколе формирования рейтинга, не может его изменить.
- Отказ участника Конкурса от выбора и объявления наименования суда, в котором он намерен занять вакантную должность, влечет прекращение его участия в Конкурсе.
- Формирование рейтинга участников Конкурса завершается в случае:
- избрания (занятия) участниками всех судейских должностей, по которым был объявлен Конкурс;
- выбора и объявления вакантной должности судьи всеми зарегистрированными участниками.
- Наблюдение заинтересованных лиц за процессом формирования рейтинга участников Конкурса обеспечивается в сети Интернет в режиме реального времени.
- Утверждение рейтинга участников Конкурса и определение его победителей осуществляется пленарным составом Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
- Информация о дате, времени и месте проведения Конкурса, в частности собеседований с его победителями, публикуется на официальном веб-сайте Комиссии.
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