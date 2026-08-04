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Конкурс в Киевский апелляционный суд: одному кандидату предстоит собеседование

21:33, 4 августа 2026
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ВККС отметила, что 93 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 45 вакантных должностей судей в Киевском апелляционном суде.
Конкурс в Киевский апелляционный суд: одному кандидату предстоит собеседование
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На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания трех кандидатов на должности судей в Киевском апелляционном суде. Об этом сообщила ВККС.

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По результатам квалификационного оценивания 3 августа Комиссией приняты следующие решения:

Радуцкая Лариса Викторовна — 677,63 балла — не подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде;

Мартыненко Валерия Сергеевна — 441,36 балла — не подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде;

Кратко Дмитрий Михайлович — 712,94 балла — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие.

ВККС напомнила, что 93 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 45 вакантных должностей судей в Киевском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 65 кандидатами в Киевский апелляционный суд: 28 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 24 кандидата — не подтвердили, а с 13 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе Комиссии. Два кандидата прекратили участие в конкурсе.

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суд судья ВККС

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