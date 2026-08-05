Отбор на должность судьи местного суда: ВККС обнародовала общие результаты квалификационного экзамена
Как известно, решениями Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 11.12.2024 объявлен отбор кандидатов на должность судьи местного суда с учетом 1 800 прогнозируемых вакантных должностей судей в местных судах, а также начат прием заявлений от судей, намеренных быть переведенными в другой местный суд.
5 августа ВККС сообщила, что всего обратилось 9 339 человек, из которых 2 938 намеревались сдавать экзамен по хозяйственной специализации (2 791 лицо, претендующее на должность судьи, и 147 судей, намеренных быть переведенными в другой местный суд).
Решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 12 мая 2025 года (с изменениями) назначен квалификационный экзамен для кандидатов на должность судьи местного суда и судей, изъявивших желание быть переведенными в другой местный суд, а также определена следующая очередность этапов его проведения:
- первый этап — тестирование знаний по истории украинской государственности;
- второй этап — тестирование общих знаний в области права и знаний по специализации соответствующего суда;
- третий этап — тестирование когнитивных способностей;
- четвертый этап — выполнение практического задания по специализации соответствующего суда.
К тестированию знаний по истории украинской государственности допущен 2 601 человек (экзамен по хозяйственной специализации).
По составу участников:
- судьи местных судов — 140:
- судьи административных судов — 4;
- судьи хозяйственных судов — 14;
- судьи общих судов — 122.
- кандидаты на должность судьи — 2 461:
- работники аппаратов судов — 709;
- работники прокуратуры — 541;
- адвокаты — 381;
- военнослужащие — 109;
- представители других профессий — 721.
Общий гендерный баланс участников, допущенных к I этапу квалификационного экзамена и намеревавшихся сдавать экзамен по хозяйственной специализации, является равномерным:
- женщины — 50%;
- мужчины — 50%.
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