Отбор на должность судьи местного суда: ВККС обнародовала общие результаты квалификационного экзамена

Обнародованы общие результаты квалификационного экзамена по специализации местного хозяйственного суда.

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Как известно, решениями Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 11.12.2024 объявлен отбор кандидатов на должность судьи местного суда с учетом 1 800 прогнозируемых вакантных должностей судей в местных судах, а также начат прием заявлений от судей, намеренных быть переведенными в другой местный суд.

5 августа ВККС сообщила, что всего обратилось 9 339 человек, из которых 2 938 намеревались сдавать экзамен по хозяйственной специализации (2 791 лицо, претендующее на должность судьи, и 147 судей, намеренных быть переведенными в другой местный суд).

Решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 12 мая 2025 года (с изменениями) назначен квалификационный экзамен для кандидатов на должность судьи местного суда и судей, изъявивших желание быть переведенными в другой местный суд, а также определена следующая очередность этапов его проведения:

первый этап — тестирование знаний по истории украинской государственности;

второй этап — тестирование общих знаний в области права и знаний по специализации соответствующего суда;

третий этап — тестирование когнитивных способностей;

четвертый этап — выполнение практического задания по специализации соответствующего суда.

К тестированию знаний по истории украинской государственности допущен 2 601 человек (экзамен по хозяйственной специализации).

По составу участников:

судьи местных судов — 140:

судьи административных судов — 4;

судьи хозяйственных судов — 14;

судьи общих судов — 122.

кандидаты на должность судьи — 2 461:

работники аппаратов судов — 709;

работники прокуратуры — 541;

адвокаты — 381;

военнослужащие — 109;

представители других профессий — 721.

Общий гендерный баланс участников, допущенных к I этапу квалификационного экзамена и намеревавшихся сдавать экзамен по хозяйственной специализации, является равномерным:

женщины — 50%;

мужчины — 50%.

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