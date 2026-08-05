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Отбор на должность судьи местного суда: ВККС обнародовала общие результаты квалификационного экзамена

13:35, 5 августа 2026
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Обнародованы общие результаты квалификационного экзамена по специализации местного хозяйственного суда.
Отбор на должность судьи местного суда: ВККС обнародовала общие результаты квалификационного экзамена
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Как известно, решениями Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 11.12.2024 объявлен отбор кандидатов на должность судьи местного суда с учетом 1 800 прогнозируемых вакантных должностей судей в местных судах, а также начат прием заявлений от судей, намеренных быть переведенными в другой местный суд. 

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5 августа ВККС сообщила, что всего обратилось 9 339 человек, из которых 2 938 намеревались сдавать экзамен по хозяйственной специализации (2 791 лицо, претендующее на должность судьи, и 147 судей, намеренных быть переведенными в другой местный суд).

Решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 12 мая 2025 года (с изменениями) назначен квалификационный экзамен для кандидатов на должность судьи местного суда и судей, изъявивших желание быть переведенными в другой местный суд, а также определена следующая очередность этапов его проведения: 

  • первый этап — тестирование знаний по истории украинской государственности;
  • второй этап — тестирование общих знаний в области права и знаний по специализации соответствующего суда; 
  • третий этап — тестирование когнитивных способностей;
  • четвертый этап — выполнение практического задания по специализации соответствующего суда. 

К тестированию знаний по истории украинской государственности допущен 2 601 человек (экзамен по хозяйственной специализации).

По составу участников:

  • судьи местных судов — 140:
  • судьи административных судов — 4;
  • судьи хозяйственных судов — 14;
  • судьи общих судов — 122.
  • кандидаты на должность судьи — 2 461:
  • работники аппаратов судов — 709;
  • работники прокуратуры — 541;
  • адвокаты — 381;
  • военнослужащие — 109;
  • представители других профессий — 721.

Общий гендерный баланс участников, допущенных к I этапу квалификационного экзамена и намеревавшихся сдавать экзамен по хозяйственной специализации, является равномерным:

  • женщины — 50%;
  • мужчины — 50%.

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суд судья ВККС

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