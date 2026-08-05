Трое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном суде — ВККС

ВККС: двое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в Киевском апелляционном суде, одна кандидатка — в Днепровском апелляционном суде.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей 4 августа в пленарном составе рассмотрен вопрос о подтверждении способности пяти кандидатов на должность судьи осуществлять правосудие в апелляционном общем суде. Об этом сообщила ВККС.

Михайлюк Елена Игоревна и Агафонов Сергей Анатольевич подтвердили способность осуществлять правосудие в Киевском апелляционном суде. Тучков Сергей Сергеевич и Гришко Александр Николаевич не подтвердили способность осуществлять правосудие в Киевском апелляционном суде.

В Днепровском апелляционном суде способность осуществлять правосудие подтвердила Токарь Наталья Владимировна.

ВККС напомнила, что 93 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 45 вакантных должностей судей в Киевском апелляционном суде. Всего проведены собеседования с 65 кандидатами в Киевский апелляционный суд: 30 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 26 кандидатов — не подтвердили, с 9 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе Комиссии. Прекратили участие в конкурсе 2 кандидата.

43 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 23 вакантные должности судей в Днепровском апелляционном суде. Всего проведены собеседования с 41 кандидатом в Днепровский апелляционный суд: 27 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 13 кандидатов — не подтвердили, 1 кандидата ожидает собеседование в пленарном составе Комиссии. Прекратили участие 2 кандидата.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, X чтобы быть в курсе самых важных событий.