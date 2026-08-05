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Судью Зборовского райсуда Тернопольской области Валентину Черную временно отстранили от осуществления правосудия

15:05, 5 августа 2026
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Решение приняли после того, как Дисциплинарная палата ВСП внесла представление о ее увольнении с должности.
Судью Зборовского райсуда Тернопольской области Валентину Черную временно отстранили от осуществления правосудия
Зборовский районный суд Тернопольской области, фото из открытых источников
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Судью Зборовского районного суда Тернопольской области Валентину Черную временно отстранили от осуществления правосудия на основании решения Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия. Об этом сообщает Высший совет правосудия.

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Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к ней дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла 5 августа 2026 года.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Второй Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 5 августа 2026 года, судью Зборовского районного суда Тернопольской области Черную Валентину Гнатовну отстранили от осуществления правосудия.

В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении судей к дисциплинарной ответственности, решения о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении судьи с должности такой судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия Высшим советом правосудия решения о его увольнении с должности. Судьи считаются временно отстраненными от осуществления правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия — до принятия Высшим советом правосудия решения об их увольнении с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.

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