Судью Зборовского райсуда Тернопольской области Валентину Черную временно отстранили от осуществления правосудия

Решение приняли после того, как Дисциплинарная палата ВСП внесла представление о ее увольнении с должности.

Зборовский районный суд Тернопольской области, фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Судью Зборовского районного суда Тернопольской области Валентину Черную временно отстранили от осуществления правосудия на основании решения Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия. Об этом сообщает Высший совет правосудия.

Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к ней дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла 5 августа 2026 года.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Второй Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 5 августа 2026 года, судью Зборовского районного суда Тернопольской области Черную Валентину Гнатовну отстранили от осуществления правосудия.

В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении судей к дисциплинарной ответственности, решения о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении судьи с должности такой судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия Высшим советом правосудия решения о его увольнении с должности. Судьи считаются временно отстраненными от осуществления правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия — до принятия Высшим советом правосудия решения об их увольнении с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook, в Instagram и в Х, чтобы быть в курсе самых важных событий.