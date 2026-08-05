Этический совет 6 августа рассмотрит допуск кандидатов в члены ВСП по квоте Верховной Рады
16:44, 5 августа 2026
Заседание начнется в 10:00 6 августа.
Этический совет 6 августа проведет заседание, во время которого рассмотрит вопрос допуска кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия по квоте Верховной Рады.
Заседание начнется в 10:00.
В повестку дня включены два вопроса:
- принятие решения о допуске или отказе в допуске кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия по квоте Верховной Рады Украины к собеседованию.
- принятие решения о назначении членов Этического совета — докладчиков для оценки кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия по квоте Верховной Рады Украины.
Заседание Этического совета будет транслироваться онлайн.
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