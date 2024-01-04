Противоречия в квалификационной проверке судей: обзор судебной практики

Может ли ВККС выбирать, какие судебные решения по квалификационной проверке выполнять, разъяснил ВС.

В судебном процессе относительно квалификационной проверки действующих судей, в возобновленных дискуссиях появились спорные вопросы относительно процедуры таких проверок. Это происходит в свете необходимости преодоления выводов Главного совета судейства при положительном решении Коллегии Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС).

Один из таких судебных споров рассматривает Кассационный административный суд по делу №990/302/23.

Позивач, суддя Вінницького окружного адміністративного суду Олександр Вільчинський просить визнати протиправними та скасувати рішення ВККС від 12.10.2023 №110/зп-23 про винесення на розгляд в засіданні ВККС у пленарному складі питання щодо підтримки рішення колегії ВККС «Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Вінницького окружного адміністративного суду Вільчинського О.В. на відповідність займаній посаді» від 24.04.2019 №123/ко-19.

В оскаржуваному рішенні зазначено, що за результатами кваліфікаційного оцінювання суддя набрав 731,25 бала, і його визнано таким, що відповідає займаній посаді. Проте до комісії надійшов негативний висновок ГРД. Тому із посиланням на пп.4.10.8 п.4.10 розд IV регламенту ВККС зазначено, що рішення колегії набирає чинності у разі його підтримання комісією у пленарному складі відповідно до вимог абз.2 ч.1 ст.88 закону «Про судоустрій і статус суддів».

Раніше позивач оскаржив до суду рішення колегії ВККС в частині набрання чинності. Рішенням Верховного Суду від 07.12.2000 у справі №9901/577/19 рішення ВККС від 24.04.2019 №123/ко-19 (щодо оцінювання О.Вільчинського) визнано таким, що набрало чинності з 9.09.2019 року.

Натомість у рішенні ВККС №110/зп-23 зазначено, що рішенням КАС від 07.12.2020 у справі №9901/577/19 «відмовлено саме в задоволенні позовної вимоги О.Вільчинського про скасування рішення ВККС №123/ко-19 в частині визначення порядку набрання ним чинності». Й оскільки рішення колегії в частині його передачі на затвердження ВККС у пленарному складі залишилося чинним, то й рішення №110/зп-23 не суперечить позиції КАС.

Хоча у резолютивній частині рішення КАС наголошено, що рішення колегії №123/ко-19 набрало чинності з 9.09.2019. Тобто, можна дійти висновку, що воно не потребує підтвердження під час засідання комісії у пленарному складі. Проте, як наголошує позивач, ВККС дотепер не виконала це рішення КАС.

Тим не менш, у рішенні ВККС №110/зп-23, тобто вже у новому складі, зауважено, що ст.88 закону «чітко унормовано передбачену Конституцією процедуру оцінювання судді, а саме її початок, правові наслідки надходження до комісії в процесі оцінювання висновку ГРД, спосіб завершення оцінювання за умови наявності чи відсутності у полі зору комісії такого висновку».

Такий висновок підкріплюється посиланням на п.20 розд.ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» закону «Про судоустрій і статус суддів» №1402-VIII, яким передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на 5 років або обрано суддею безстроково до набрання чинності законом «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями ВККС у порядку, визначеному цим законом.

Водночас, на думку експертів, згаданий пункт взагалі не передбачає, що рішення колегій, якими підтверджено відповідність судді займаній посаді, вимагає наступного підтвердження у пленарному складі ВККС.

Тим більше, що лише 30.12.2023 набрав чинності закон №3511-ІХ, яким законодавець доповнив п.20 «Перехідних положень» закону №1402-VIII нормою, що подолання негативних висновків ГРД у процедурі оцінювання відповідності діючих суддів здійснюється за правилами підтвердження здатності здійснювати правосуддя.

Таким чином, у справі №990/302/23 КАС має визначитися, як має бути завершена процедура проходження кваліфоцінювання діючого судді в цьому випадку. Тобто, чи може вона бути завершена на підставі рішення ВС.

Перше засідання колегії КАС відбулося 21.12.2023 (головуючий — Андрій Жук). У цьому засіданні цікавим виявився діалог А.Жука із представником ВККС щодо підстав неврахування остаточного судового рішення ВС.

Наступне засідання призначене на 7.02.2024.

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