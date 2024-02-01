Суд установил факт смерти отца заявительницы на временно оккупированной территории: подробности

Поскольку документы о смерти получены от нелегитимных властей и не соответствуют установленной форме, ГРАГС отказал в государственной регистрации смерти.

Чемеровецкий районный суд Хмельницкой области удовлетворил заявление жительницы Каменец-Подольского района – установил факт смерти ее отца 6 января 2024 в поселке Волновахского района Донецкой области. Об этом сообщает пресслужба суда.

В суде женщина объяснила, что ее отец умер на территории Украины, во временно оккупированном поселке Донецкой области. Причиной смерти в справке и свидетельстве о смерти оккупационные "власти" указали хроническую болезнь сердца.

Но поскольку документы получены от нелегитимных "властей" и не соответствуют установленной форме, Чемеровецкий отдел ГРАГС отказал в государственной регистрации смерти. Поэтому заявительница просила суд установить факт смерти отца.

Исследовав письменные доказательства (справку, свидетельство о смерти, выданные органами регистрации временно оккупационной власти города Волноваха Донецкой области, свидетельства о рождении и браке заявительницы, отказ отдела ГРАГС), суд пришел к выводу, что заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение (факта смерти), подлежит удовлетворению.

«Суд при таких обстоятельствах считает обоснованным утверждение заявителя о невозможности получения на территории, временно неподконтрольной ВСУ, где ведутся боевые действия, документов, подтверждающих факт смерти по форме, установленной действующим законодательством Украины, в настоящее время по объективным причинам», – отметил суд.

Решение может быть обжаловано в апелляционный суд.

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