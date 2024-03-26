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На Волыни судили мужчину без ключицы за неявку в военкомат

17:44, 26 марта 2024
Украинец с Волыни получил год заключения за неявку в военкомат.
На Волыни судили мужчину без ключицы за неявку в военкомат
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В Волынской области мужчину без ключицы приговорили к одному году лишения свободы за неявку в Терцентр комплектования после получения боевой повестки. Решение по делу №155/1529/23 было принято Гороховским районным судом 20 марта.

Военно-врачебная комиссия 1 августа 2023 года признала мужчину годным для военной службы и указала, чтобы он на следующий день прибыл в пункт сбора для дальнейшего направления в воинскую часть. Однако 2 августа он не явился по указанному адресу, мотивируя свое отсутствие состоянием здоровья, а именно отсутствием ключицы, из-за чего он не может поднимать правую руку.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации или на особый период) и назначил ему наказание - один год лишения свободы. Обвиняемый имеет право обжаловать этот приговор в апелляционном суде в течение 30 дней.

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суд ТЦК

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