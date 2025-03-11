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Для определения нетрудоспособности иностранца как субъекта права на обязательную долю в наследстве нормы законодательства не применяются – КГС ВС

17:55, 11 марта 2025
Истец, являясь гражданкой США, обращаясь в суд с иском, ссылалась на то, что она, согласно ч. 1 ст. 1241 ГК Украины, имеет право на обязательную долю в имуществе наследодателя.
Для определения нетрудоспособности иностранца как субъекта права на обязательную долю в наследстве нормы законодательства не применяются – КГС ВС
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Иностранец как субъект права на обязательную долю в наследстве должен быть нетрудоспособным в понимании закона того государства, гражданином которого он является.

К такому выводу пришел Верховный Суд в полном составе Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда в деле от 30 января 2025 года № 638/7132/15 (производство № 61-18013свп23), обеспечивая единство судебной практики.

В рассматриваемом деле истец, гражданка США, обращаясь в суд с иском, ссылалась на то, что она, согласно ч. 1 ст. 1241 ГК Украины, имеет право на обязательную долю в имуществе наследодателя.

Суд первой инстанции, отказывая в иске, считал, что истец не приобрела статус нетрудоспособного лица в США. При этом истец не предоставила суду документов или фактов, которые бы подтвердили приобретение ею статуса нетрудоспособного лица в Украине, а Закон Украины «О общеобязательном государственном пенсионном страховании» не может быть к ней применен, поскольку она не является гражданкой Украины, и, как следствие, истец не имеет права на обязательную долю в наследстве.

Апелляционный суд, частично удовлетворяя иск, указал, что истец, согласно ч. 1 ст. 1241 ГК Украины, имеет право на обязательную долю в наследстве, открывшемся после смерти ее матери.

Вторая СП КГС пришла к следующим выводам.

Иностранцы и лица без гражданства обладают гражданской правоспособностью в Украине наравне с гражданами Украины, кроме случаев, предусмотренных законом или международными договорами Украины (ч. 2 ст. 17 Закона Украины «О международном частном праве»).

Наследование в Украине регулируется основным регулятором частных отношений – Гражданским кодексом Украины. Однако при наличии в таких отношениях иностранного элемента применяются нормы Закона Украины «О международном частном праве».

Также Вторая СП КГС акцентировала, что ГК Украины, как основной «регулятор» наследственных отношений, не содержит никаких ограничений или запретов, чтобы субъектом права на обязательную долю был иностранец. Однако иностранец как субъект права на обязательную долю должен быть нетрудоспособным в понимании закона того государства, гражданином которого он является. Как следствие, для определения того, является ли иностранец нетрудоспособным, не могут применяться нормы публичных законов Украины.

Суд первой инстанции установил, что истец – гражданка США – не является нетрудоспособным лицом в понимании закона этого государства, однако ошибочно считал, что для определения нетрудоспособности иностранца могут применяться нормы публичных украинских законов.

Суд первой инстанции обоснованно указал, что отсутствуют основания для удовлетворения иска, но ошибся в мотивах отказа. Апелляционный суд отменил решение суда, которое по сути соответствовало закону.

С учетом изложенного Вторая СП КГС ВС отменила постановление апелляционного суда и изменила решение суда первой инстанции, изложив его мотивировочную часть в редакции этого постановления.

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