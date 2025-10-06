Практика судов
Апелляционный суд подтвердил законность увольнения врача акушера-гинеколога в Ровно — детали дела

18:47, 6 октября 2025
Ровенский апелляционный суд отклонил аргументы истицы по неучету ее квалификации при сокращении.
Ровенский апелляционный суд пересмотрел апелляционную жалобу истицы, поданную на решение местного суда, которым ей отказано в удовлетворении иска о взыскании среднего заработка и восстановлении на работе.

Коллегия судей пришла к выводу об отклонении апелляционной жалобы, доводы которой сводились к несогласию с выводами суда первой инстанции относительно установления обстоятельств дела. Об этом сообщили в апелляционном суде.

Суть дела

Из материалов дела известно, что истица занимала должность врача акушера-гинеколога в одном из медицинских учреждений Ровно.

Она была уволена с должности в связи с сокращением численности и штата работников на основании п. 1 ч. 1 ст. 40 Кодекса законов о труде Украины.

Считая свое увольнение незаконным по причине невыполнения работодателем требований ч. 1 ст. 42 КЗоТ Украины относительно её преимущественного права остаться на работе, а также нарушения требований ч. 2 ст. 40, ч. 3 ст. 49-2 КЗоТ Украины относительно трудоустройства работника, истица обратилась в суд за защитой трудовых прав.

Апелляционный суд пришел к выводу о законности и обоснованности решения суда предыдущей инстанции и оставил его без изменений.

В обоснование сокращения численности штата работников ответчик указал, что оно проводилось с целью совершенствования деятельности медицинского учреждения, рационального использования трудовых ресурсов и адекватной нагрузки на работников, оптимизации работы учреждения путём выведения отделения, в котором работала истица, из структуры кабинета, поскольку он фактически дублировал задачи, выполняемые другими структурными подразделениями предприятия.

Директор коммунального предприятия уведомил профсоюзный комитет о предстоящем увольнении работников в связи с оптимизацией и изменениями в организации производства и труда.

Редакция нового штатного расписания и структуры была согласована Постоянной комиссией по вопросам охраны здоровья, материнства и детства Ровенского областного совета.

Истица за два месяца до увольнения была уведомлена о предстоящем увольнении и ей было предложено на выбор 30 вакантных должностей на предприятии, от которых медик отказалась, указав в уведомлении, что просит предоставить ей должность согласно её квалификации.

Администрация медицинского учреждения обратилась в профсоюзный комитет предприятия с представлением о предоставлении разрешения на расторжение трудового договора с истицей в связи с сокращением численности и штата работников на основании п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗоТ.

Профсоюзный комитет сообщил, что согласно ч. 2 ст. 5 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», в период действия военного положения нормы статьи 43 КЗоТ Украины не применяются, кроме случаев увольнения работников предприятий, учреждений или организаций, избранных в профсоюзные органы. Поэтому согласие профсоюзного комитета на расторжение трудового договора с работником, который является членом первичной профсоюзной организации, но не является членом выборного профсоюзного органа, законодательством не предусмотрено.

В день увольнения истица получила письменное уведомление о наличии 24 вакантных должностей, которые её также не заинтересовали. Вакантные должности, которые бы соответствовали квалификации истицы, а также медицинским рекомендациям относительно её условий труда, у работодателя на период её предупреждения о предстоящем увольнении отсутствовали.

Выводы апелляционного суда

Суд апелляционной инстанции при рассмотрении этого спора учел нормы действующего законодательства, которые применяются при рассмотрении дел о трудовых спорах.

Так, нормы закона толкуют, что предприятие самостоятельно определяет свою организационную структуру, устанавливает численность работников и штатное расписание. Собственник осуществляет свои права по управлению предприятием непосредственно или через уполномоченные им органы в соответствии с уставом предприятия. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность предприятия не допускается, кроме случаев, предусмотренных законодательством Украины.

Согласно правовым выводам, изложенным в постановлениях Верховного Суда от 16 января 2018 года по делу № 519/160/16-ц, от 6 февраля 2018 года по делу № 696/985/15-ц, от 30 сентября 2021 года по делу № 462/1930/19, суд не может обсуждать и оценивать вопрос о целесообразности и правомерности сокращения штата и численности работников. Право определять численность и штат работников принадлежит исключительно собственнику или уполномоченному им органу, суд обязан только выяснить наличие оснований для увольнения.

Разрешая спор, суд первой инстанции пришёл к правильному выводу об отсутствии нарушения ответчиком порядка увольнения истицы, а именно — невыполнения требований закона относительно трудоустройства её на другую должность, соответствующую квалификации истицы.

Не заслуживают внимания доводы апелляционной жалобы о непринятии во внимание местным судом преимущественного права истицы остаться на работе.

Положение ст. 42 КЗоТ Украины о преимущественном праве остаться на работе применяется при сокращении однородных профессий и должностей. В то же время в споре, рассмотренном апелляционным судом, была сокращена одна существующая должность врача-акушера-гинеколога кабинета отделения. Следовательно, у работодателя не возникла обязанность, предусмотренная упомянутой статьей, по проверке и сравнению квалификации и производительности труда работников, чьи должности сокращаются, поскольку была сокращена одна должность.

Ознакомиться с постановлением Ровенского апелляционного суда по делу № 569/20255/24 можно в ЕГРСР.

