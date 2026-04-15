Воинская часть почти год не выплачивала военнослужащему 100 тысяч гривен во время лечения — дело дошло до суда

13:50, 15 апреля 2026
Суд частично удовлетворил иск и обязал часть произвести выплату.
Воинская часть почти год не выплачивала военнослужащему 100 тысяч гривен во время лечения — дело дошло до суда
Черниговский окружной административный суд решением по делу № 620/12740/25 частично удовлетворил иск военнослужащего к воинской части о выплате дополнительного вознаграждения и денежного довольствия.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с требованиями признать противоправным бездействие воинской части по начислению и выплате ему дополнительного вознаграждения, предусмотренного постановлением Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 года № 168, в размере 100 000 гривен за период пребывания на стационарном лечении вследствие ранения, связанного связанного с защитой Родины, и в отпуске для лечения после тяжелого ранения с 1 октября 2024 года по 14 мая 2025 года, а также обязать воинскую часть начислить и выплатить указанное дополнительное вознаграждение.

Кроме того, истец просил признать противоправными действия воинской части, связанные с невыполнением начисления и выплаты ему денежного довольствия за период с 1 февраля 2025 года по 23 августа 2025 года включительно, и обязать воинскую часть начислить и выплатить денежное довольствие за этот период.

Истец указывал, что с 26 февраля 2022 года проходил военную службу в воинской части, участвовал в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, а 24 апреля 2023 года во время выполнения боевого задания в районе Серебрянского лесничества Донецкой области получил ранение, связанное с защитой Родины.

После ранения истец проходил длительное стационарное лечение, в том числе в медицинских учреждениях Республики Хорватия с 17 октября 2023 года по 30 марта 2025 года. 23 августа 2025 года истец был уволен с военной службы.

Ответчик в отзыве на исковое заявление возражал против удовлетворения иска, ссылаясь на то, что пребывание военнослужащего на длительном лечении с сохранением денежного и материального обеспечения не может быть бесконечным, а денежное обеспечение выплачивалось истцу до марта 2025 года.

Решение суда

Черниговский окружной административный суд удовлетворил иск частично.

Суд установил, что истец принимал непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, и получил ранение, связанное с защитой Родины, что подтверждается соответствующей справкой.

Суд обязал воинскую часть начислить и выплатить военнослужащему дополнительное вознаграждение, предусмотренное постановлением Кабинета Министров Украины от 28.02.2022 № 168 «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения», в размере 100 000 гривен за период пребывания на стационарном лечении вследствие ранения, связанного с защитой Родины, и в отпуске для лечения после тяжелого ранения с 1 октября 2024 года по 14 мая 2025 года. А также суд обязал воинскую часть начислить и выплатить денежное довольствие за период с 1 марта 2025 года по 23 августа 2025 года включительно.

В остальной части исковых требований суд отказал.

Решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не была подана. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено, вступает в законную силу после возвращения апелляционной жалобы, отказа в открытии или закрытия апелляционного производства или принятия постановления судом апелляционной инстанции по результатам апелляционного пересмотра.

Апелляционная жалоба на решение может быть подана непосредственно в Шестой апелляционный административный суд в течение тридцати дней со дня вынесения полного судебного решения.

