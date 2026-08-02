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Когда достаточно трудовой книжки, а когда требуется уточняющая справка: суд объяснил, как подтвердить льготный стаж для пенсии

13:37, 2 августа 2026
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Одесский окружной административный суд пришел к выводу, что при наличии надлежащих записей в трудовой книжке Пенсионный фонд не вправе потребовать уточняющую справку для подтверждения льготного стажа и отказывать в назначении пенсии.
Когда достаточно трудовой книжки, а когда требуется уточняющая справка: суд объяснил, как подтвердить льготный стаж для пенсии
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Одесский окружной административный суд рассмотрел спор по иску к Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Одесской области об отказе в назначении пенсии по возрасту на льготных условиях по Списку №2. Истец просил отменить решение органа Пенсионного фонда и обязать повторно рассмотреть его заявление с зачислением в льготный стаж периода прохождения срочной военной службы и работы в должности аккумуляторщика.

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Суть дела

По делу №420/10813/26 истец обратился в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области с заявлением о назначении пенсии по возрасту на льготных условиях в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 114 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Пенсионный фонд отказал в назначении пенсии решением от 8 апреля 2026 года, мотивируя это отсутствием необходимого льготного стажа. По выводам ответчика, страховой стаж заявителя составлял 34 года 10 месяцев 23 дня, однако льготный стаж отсутствовал. Кроме того, Пенсионный фонд указал, что заявитель не представил льготную справку о подтверждении стажа работы, которая определяет право на пенсию на льготных условиях по форме, предусмотренной Порядком №637.

Не согласившись с таким отказом, истец обратился в суд. Он указывал, что на момент обращения достиг 58-летнего возраста, имел более 34 лет общего страхового стажа и, по его мнению, достаточный льготный стаж. Истец просил засчитать в льготный стаж период прохождения срочной военной службы с 21 октября 1986 года по 14 ноября 1989 года, а также период работы с 1 декабря 1989 года по 15 мая 1994 года в должности аккумуляторщика.

Представитель Пенсионного фонда в отзыве настаивал, что все документы, подтверждающие страховой стаж, были учтены, однако отсутствуют основания для включения спорных периодов в льготный стаж. Ответчик также отметил, что специальный стаж является отдельной категорией и не может быть засчитан без соблюдения требований специального законодательства, в частности относительно представления подтверждающих документов.

Позиция и выводы суда

Суд привел нормы Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», Закона «О пенсионном обеспечении», Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», Порядка применения Списков №1 и №2, Порядка №637 и других нормативных актов, регулирующих подтверждение специального трудового стажа и назначение пенсии на льготных условиях. Суд отметил, что основным документом, подтверждающим стаж работы, является трудовая книжка, а уточняющие справки представляются только в случаях, когда трудовая книжка отсутствует либо в ней нет сведений, определяющих право на льготное пенсионное обеспечение.

Оценивая требование о зачислении в льготный стаж периода срочной военной службы, суд установил, что до призыва истец работал электромонтером контактной сети. Вместе с тем доказательства того, что эта должность относилась к работам по Списку №1 или Списку №2 и давала право на назначение пенсии на льготных условиях, в материалы дела представлены не были. Суд также обратил внимание, что период прохождения военной службы уже был засчитан Пенсионным фондом в страховой стаж. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что требования о включении этого периода именно в льготный стаж являются необоснованными и удовлетворению не подлежат.

Что касается работы в должности аккумуляторщика, суд установил, что в спорный период эта профессия была прямо предусмотрена Списками №2 производств, работ, профессий, должностей и показателей с вредными и тяжелыми условиями труда, утвержденными постановлениями Совета Министров СССР №1173 от 22 августа 1956 года и Кабинета Министров СССР №10 от 26 января 1991 года. Следовательно, такая работа давала право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях.

Суд отметил, что Пенсионный фонд отказал в зачислении этого периода в льготный стаж исключительно из-за отсутствия уточняющей справки. В то же время записи в трудовой книжке подтверждают работу в должности аккумуляторщика, а трудовая книжка является основным документом, подтверждающим стаж работы. Суд подчеркнул, что уточняющая справка необходима только при отсутствии трудовой книжки либо соответствующих записей в ней. Поскольку записи о работе истца в должности аккумуляторщика содержатся в трудовой книжке, основания для отказа в зачислении этого периода в льготный стаж отсутствовали. Такой вывод согласуется с правовыми позициями Верховного Суда, изложенными в постановлениях от 10 декабря 2020 года по делу №372/403/17 и от 12 ноября 2025 года по делу №160/25181/24.

Учитывая изложенное, суд частично удовлетворил иск. Он признал противоправным и отменил решение Главного управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области об отказе в назначении пенсии и обязал ответчика повторно рассмотреть заявление о назначении пенсии по возрасту на льготных условиях с зачислением в льготный стаж по Списку №2 периода работы в должности аккумуляторщика с 1 декабря 1989 года по 15 мая 1994 года.

В удовлетворении требований о зачислении в льготный стаж периода прохождения военной службы суд отказал.

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